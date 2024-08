6 tipuri de băieți din România cu care nu o să ai niciodată o relație, deși veți ieși la bere

N-am fost niciodată cea mai frumoasă fată din clasă și nici „doamne, ce bună-i tipa aia”, dar am niște ochi albaștri simpatici (mulțumesc, tată!) și un accent care-mi dă farmecul de țărancă care prinde la bucureșteni. Așa că am reușit să cunosc destul de mulți băieți, de la colegul care mereu te ajută la eseuri până la băiatul frumușel din cămin. Băieți cunoscuți la metrou sau ăia care te combină în club cumpărându-ți băutură.



Problema apare când te-ai săturat să te distrezi și totuși vrei și tu o relație, cuiva căruia să-i dai Kinder Pingui și el să ducă din când în când gunoiul, și să-ți zică că ești frumoasă chiar și când ești pe stop. Lumea-i plină de băieți și să ai o relație devine oldschool încetul cu încetul. Eu am făcut o listă cu băieți pe care i-am văzut, i-am plimbat eu sau fetele pe care le cunosc și clar n-aveau treabă cu relațiile.

Ăla care încă aruncă petarde pe stradă

Fotografie de Rob and Stephanie Levy via Flickr

E ok, îl știi și tu și îl știu și eu. E ăla care te face să te simți din nou ca în liceu. Încă îi sclipesc ochii când se gândește la viitor și clar se vede în America, unde probabil o să facă breakdancing în videoclipurile lui Beyonce. O să se joace cu tine și o să-ți arate toate tipurile de săruturi din lume, chiar și alea care nici nu credeai că există.

Primul meu a fost așa. Replica prietenilor a fost „L-ai luat pentru alocație?”. Am făcut-o romantic pe un deal și ghici ce, la sfârșit am bătut palma. După mi-a zis că, dacă există vreun tip de magie pe lumea asta, e fix momentul ăla dintre noi. That kind of guy. Pe mine m-a durut de parcă am născut, dar clar nu mai tare decât atunci când m-a lăsat cu ochii în soare după puțin timp.

Băieții de genul sunt buni la sex și doar dacă ai chef să joci cu ei ConQUIZtador în pauze. Atât. Relații nu visa că, deși o să fie cei mai amuzanți tipi, se și plictisesc cel mai repede. Nu ești bufonul nimănui și lasă-i să crească singuri.

Ăla plin de snobism

Fotografie de Nicholas Smale via Flickr

Am dat și din ăștia, spre surprinderea mea. Se pare că băieții cu bani sunt impresionați ușor de accentul moldovenesc. Pentru că, bineînțeles, intervine iarăși comportamentul de clovn și practic niciun ban nu poate cumpăra asta. O să bei vin vechi de 30 de ani, o să mănânci cele mai dubioase lucruri gen crocodil și o să-ți dai una când o să vezi că dă 50 de lei pe o prăjitură pe care tu n-o s-o înțelegi niciodată și clar n-o să fie la fel de bună ca Albă ca Zăpada bunică-tii. Maică-sa aia elegantă n-o să te placă niciodată, o să spună că ești un copil și o să te lase.

El o să te placă tare și-o să fii o gură de aer în lumea lui plină cu snobi cu ochelari de șapte milioane. Stai liniștită, o să-l lași tu în momentul în care o să-i sugerezi să beți o bere în parc și-o să pufnească în râs. N-o să fii supărată și clar n-o să regreți. Vinul ăla a fost bun oricum.

Tipul „de frumos ești frumos, de…”

Fotografie de Ben Sutherland via Flickr

Te întrebi de ce naiba nu e model și ce caută la facultăți gen agronomie sau automatică și calculatoare. Stai liniștită, n-o să-ți ia mult și-o să te prinzi. La prima discuție probabil o să adormi, pentru că-n narcisismul lui crede că tu îi sorbi fiecare cuvânt, așa că nu se oprește din vorbit. O să afli cum a scăpat el de zece ori de controlul din RATB și cum să elimini gândacii de Colorado din grădina bunicii. Lui o să i se pară amuzant, așa că, atunci când la fiecare final de propoziție o să râdă agresiv, o să trebuiască să te chinui și tu din complezență.

O să-i mai dai o șansă, pentru că are ochi frumoși și speri că l-ai judecat greșit, dar bineînțeles, o să ajungi să-ți dorești să-l săruți doar pentru ca așa poate-poate se mai oprește din vorbit.

Totul se sfârșește cu bine, iar la un moment dat o să te trezești că stai în pat, cu un ciorap rupt (sunt cu unicorni, normal că nu-i arunci), mâncând o tonă de înghețată și plângându-te de cât de fraieri sunt băieții. Și ghici ce, o să-l vezi într-o reclamă la articole sportive sau într-un videoclip cu gagici de cinșpe ori mai mișto decât tine. Asta-i viața, pe el îl ajută fața, pe tine… lasă.

Tipul WTF

Fotografie de Nicholas Smale via Flickr

Când eram în liceu, era un obicei să faci screenshot la discuțiile cu băieții și să-ți întrebi prietenele ce pana ta să zici mai departe. Cum să-i răspunzi, cum să-i întorci replica și clar cum să pari și inabordabilă, dar și drăguță. Era un întreg proces și multe alternative. Acum că am crescut, ne mai descurcăm și singure, dar uneori nu există altă soluție. Aici intră băieții WTF, ăia care-ți dau niște replici la care nici mămicile lor n-ar ști ce să răspundă. Replici la care și însuși Nietzsche s-ar uita urât și-ar zice „hă?”.

Prin tot overthinking-ul meu, și oricât aș vedea toate sensurile și jocurile de cuvinte, sunt bătută de genul ăsta de băieți. Bătută la cap zic. Băieții ăștia ori se dau mai interesanți decât sunt și uneori tind să nu se mai înțeleagă pe ei, ori pur și simplu vocile din cap le zic să scoată pe gură nonsensuri. Oricum ar fi, îți scot multe fire albe de păr prematur și fără rost, că la sfârșit tot nu te lămuresc. Poți să-l întrebi direct dacă te vrea, el o să-ți zică că e complicată situația, o săptămână te ignoră și după o să te certe că de ce nu l-ai băgat în seamă.

Într-o discuție cu un astfel de tip pe Facebook, el mi-a zis random „uită-te la mine”, iar naiva de mine l-a întrebat „și să văd ce?”. Răspunsul lui a fost „Tencuiala. N-am dat niciodată cu var”. Să mor de-am înțeles la ce se referea. Mi-am zis „las-o baltă”.

Gagicarul din filmul „A Walk to Remember”

Fotografie de Artur Potosi via Flickr

E clar, filmele romantice ne-au crescut cu povestea plină de clișee cu fata bună și băiatul rău. Funcționează așa: tu ești cuminte și cu minte, și nu lipsești la niciun curs. Îți iei notițe și mereu ridici mâna. El nu prea dă pe la facultate sau când ajunge, stă mereu pe telefon. Profu’ se enervează și îi pune întrebări să-l facă de râs, dar el răspunde perfect ironic, dar inteligent. Fetele-s topite și băieții zic că e un idiot care o să eșueze în viață. Tu mereu faci pe aia greu de prins. Scenariu aproape perfect. În viața reală sunt rare cazurile în care chiar se întâmplă să-ți ceară mână și să trăiți fericiți. Cel mai probabil te combină și te lasă. Băieții ăștia nu-s făcuți să stea prea mult într-un singur loc. Sau, mai bine, te ia de iubită și te înșală în fiecare vineri seara, în Kultur. Dar tu stai liniștită, o să te minți în continuare că tot la tine se întoarce.

La ei e simplu, le spui exact cum i-am spus eu la un moment dat unui actoraș simpatic care tot încerca să mă ducă în cameră, în seara în care m-a cunoscut: „Dragă Ionuț, dacă vreau sex și atât, pot găsi un băiat și mai frumos, și mai amuzant, și mai inteligent și, eventual, și actor mai bun decât tine. Ce te face să crezi că noi doi o să facem sex în seara asta?”. Argumentul lui a fost „momentul”. Pe băieții buni îi scoți la bere, ăștia te invită direct la ei.

Ăla de are prietenă și n-are în același timp

Fotografie de Artur Potosi via Flickr

Ăsta mă enervează teribil. Nu ratează niciun moment în care să-și pună o poză cu gagică-sa și descriere siropoasă sau cu trandafirii pe care i i-a dăruit el într-o zi simplă de miercuri. O iubește clar și niciodată n-ar lăsa-o, dar așa cum nu s-ar despărți de ea, nici nu s-ar opri din datul la altele. O să te ia în brațe și mereu o să aibă replici bune, cine știe, poate le-a încercat întâi pe ea. Maxim o să te sărute la beție, mai mult de atât n-ai cum să speri. Tu o să te gândești că, dacă el caută alinare în altă parte, sigur în curtea lui lucrurile nu merg bine. O să aștepți, în zadar bineînțeles, să se despartă de ea, timp în care puteai face lucruri mai productive. Să te axezi pe viața profesională, să dai pe la cursuri sau pur și simplu să faci curat în cameră, clar mai productiv. N-o s-o lase, acum că o iubește sau n-o iubește, e treaba lui. Oricâte vorbe frumoase o să-ți zică, n-o s-o lase pentru tine.

Băieții ăștia-s simpatici și o să te distreze tare, dar există șanse să-ți dea mai multe bătăi de cap decât efectiv plăcere. Poți să-ți pierzi vremea cu ei sau poți găsi și unul cu care poți purta o discuție mai normală. Inevitabil vei da peste ei și inevitabil o să-i scoți de mai multe ori la bere decât ar trebui, important e să te prinzi când să te oprești.