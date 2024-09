Viaţa de „fetiță întreținută” m-a făcut dependentă de sex

Să agăț pe net mi s-a părut întotdeauna fascinant dintr-un motiv bine întemeiat: tot ce se întâmplă online rămâne secret (într-un fel). Se creează un soi de intimitate virtuală doar între mine și partenerii mei. Mereu am fost atrasă sexual de bărbați pe la patruzeci de ani, dar nu am căutat niciodată o relație profundă sau vreo romanță epistolară online. Voiam doar să-i fut. Cel mai ușor mod de a găsi tipi mai în vârstă, cu care să ți-o tragi, e pe oricare din site-urile dedicate „tăticilor” care vor să cunoască „fetiţe” de crescut.

Viaţa mea de adolescentă, înainte de a-mi satisface dorinţele sexuale, era complet standard. Nu eram chiar uşă de biserică, dar nu se spunea despre mine că sunt bicicleta satului, cel puţin nu în faţă. Eram o fată ca oricare alta: învăţam, fumam, beam şi mă futeam din când în când. Viaţa mea sexuală era destul de liniștită, dar în retrospectivă, pot spune că era cam seacă.

Sexul nu dura niciodată mai mult de cinci minute. Tipii cu care mă culcam erau cam degeaba, iar după ce terminau, mă întrebau ceva jenant de genul „A fost bine?”. Minţeam de fiecare dată şi asta a devenit foarte plictisitor, foarte repede.

Mă cutremur când mă gândesc la toate momentele penibile prin care am trecut înainte să mă culc cu bărbaţi mai în vârstă. Trebuie să ai foarte multă răbdare să-i explici unui adolescent că nu intră şi cel puţin la fel de multă răbdare după ce încearcă să te penetreze oricum, fără niciun fel de preludiu. Răbdarea mea s-a terminat după ce un tip a încercat să-mi stimuleze buricul. Abia după ce-am intrat la facultate, am reuşit să pun capăt încercărilor eşuate şi am găsit un fel de eliberare.

M-am mutat în Montpellier, sudul Franţei. M-am înscris la Universitatea de Arte „Paul Valéry”, cunoscută local drept „Paul Va” şi considerată drept facultatea pentru cei „altfel”, adică o adunătură bună de inadaptaţi care studiază ştiinţele umane. Datorită mediului relaxat, am învăţat să-mi ascult instinctele, chestie care a generat o schimbare în felul meu de a fi. Într-un oraş în care nu cunoşteam pe nimeni, am simţit că pot face orice şi că nimeni nu poate să afle vreodată. N-aveam idee atunci cât de multă dreptate aveam. Începusem o viaţă nouă care îmi dădea ocazia să cunosc bărbaţi pe gustul meu, adică bărbaţi la o vârstă adultă. Voiam să păstrez privată partea asta a vieţii mele. Nu puteam găsi ceea ce căutam în baruri, în care se duceau prietenele mele, aşa că am început să caut un „tătic” în singurătatea internetului.

Dicţionarul Wiki defineşte un „sugar daddy” drept un bărbat de o anumită vârstă care întreţine o fată cu mult mai tânără decât el, în schimbul unor servicii sexuale. Sună ca un fel de prostituţie. Totuşi, de-a lungul scurtelor întâlniri cu „tăticul” sus menţionat, se creează o relaţie care aduce foarte mult cu cea a unui cuplu tradiţional, dar fără problemele specifice.

M-am trezit bombardată de mesaje imediat ce m-am înscris pe sugardaters.fr, siteul principal pentru bărbaţii din Franţa care caută fetiţe de întreţinut şi futut. Fotografiile de profil îi prezintă pe toţi tăticii între 40-50 de ani, toți înfierbântaţi şi determinaţi. Cu siguranţă erau şi câţiva căsătoriţi printre ei. Mi i-am imaginat logându-se pe site odată cu lăsarea nopţii, în timp ce soţiile îi aşteaptă în pat. I-am ordonat rapid pe cei care voiau să plătească pentru un weekend împreună şi la fel de repede am dat şi peste cel mai potrivit nevoilor mele.

Poţi găsi toate tipurile de bărbaţi pe site. Tipul cel mai jos din clasament şi cel mai nesuferit e cel care se sufocă în anticiparea momentului şi te agasează cu mesaje că „i se scoală” la pozele tale. Dar, majoritatea sunt tipi care îţi vorbesc decent şi încearcă să te facă să crezi că îi interesează personalitatea ta. De asemenea, trebuie specificat că milionarul cu patru yachturi şi nouă vile care pleacă în vacanţe exotice în fiecare weekend nu există, sau cel puţin nu din experienţa mea. Există bărbaţi influenți pe la 40+, câteodată foarte înstăriţi, dar nu extrem, cu joburi de doctori, manageri sau ingineri, care îşi doresc să părăsească rutina soţiei, fără treacă printr-un divorț.

Primul tip pe care l-am cunoscut m-a invitat la Aix-en-Provences, în regiunea Bouches-du-Rhône, la casa lui de vacanţă. Mi-a explicat că ajunge des pe acolo în weekend, ca să se „relaxeze”, sau, mai plauzibil, ca să se fută cu o femeie care nu e soţia lui. Asta am putut deduce din dunga albă de pe inelar, lăsată de verigheta scoasă. Nu m-a deranjat cu nimic asta. Lucrurile au fost clare de la prima discuţie, nu eram acolo să joc scrabble.

După prezentări şi cele 15 minute de conversaţie obligatorie, ne-am dus amândoi să ne răcorim în piscină. Nu aveam costumul de baie la mine. De fapt, am trecut imediat la motivul pentru care eram amândoi acolo. Eram goi, aşa că ne-am futut. De data asta nu a trebuit să mimez niciun orgasm, tipul ăsta nu era deloc începător, iar asta fusese doar prima rundă. Să te culci cu un tip ca ăsta e ca şi când ai trage o linie de coca. Oferta e cea care generează cerinţa. Ne-am futut tot weekendul. Am primit o poşetă nouă, 300 de euro şi am plecat.

Deşi societatea descrie întreţinutul unei femei pentru sex drept o formă de prostituţie, chiar nu o fac pentru bani. Evident, nu refuz beneficiile. De obicei, cer un mic parfum, o poşetă, un masaj sau un weekend departe. Se poate spune că toate aceste lucruri mărunte îmi schimbă puţin viaţa. De fapt, ce apreciez eu este evadarea din rutină. Nu îmi permit să mă mut într-un apartament mai mare, dar nici nu-mi doresc asta.

După prima experienţă plăcută, am hotărât să nu mă opresc la un singur bărbat. Am decis să cunosc cât mai mulţi posibil. După ce am ajuns înapoi în Montpellier, am scris la cel puţin zece bărbaţi ale căror profile semănau cu cel al tipului care m-a dus în Aix-en-Provence. Curând, aveam să întâlnesc pe cineva nou în fiecare săptămână.

În timp, am învăţat cum funcţionează relaţiile cu tăticii care întreţin. Durează în medie 3 luni şi devin repede monotone. N-am făcut niciodată o listă, dar am numărat undeva între 80 şi 100 de bărbaţi întâlniţi pe siteul de sugardating.

La început, a fost mai mult din plăcere. Mă entuziasma perspectiva plecării în weekend, vorbeam puţin cu tipul cu care urma să plec, ca să-mi dau seama cu cine o să mă culc. Treptat, s-a creat un ritm. Am trecut de la „când vreau eu” la „oricând pot”, până când a devenit numai despre futai, fără să mai aflu nimic despre omul cu care mă futeam. Mi-am dat seama de asta în timp ce mă dezbrăcam înante ca tipul să fi ajuns la uşa mea. Am fost sigură de asta când am început să mă duc la cluburi de swingeri dubioase. Era clar, aveam o problemă.

Am devenit super blazată tocmai pentru că-mi era mult prea uşor să cunosc bărbaţi. M-am simţit obligată să-mi cresc ponderea şi ajunsesem la trei bărbaţi diferiţi pe săptămână. Dacă înainte mă entuziasma perspectiva unui partener nou, acum orice moment în care nu aveam un orgasm era degeaba. Absenţa unui bărbat era incredibil de enervantă.

În timpul unui orgasm mă simt cuprinsă de un val imens de endorfine. Am început să mă gândesc la posibilitatea că sunt dependentă de sex şi am presupus că endorfinele acționează ca un drog pentru mine. De fapt, nu pot să spun că dependenţa era de sex, ci mai degrabă de orgasme. Asta explică de ce nu mă interesează deloc bărbaţii fără experienţă. Încerc să satisfac această dependenţă prin foarte mult sex, ca să mă simt satisfacută. Întotdeauna e temporar.

În ultimele luni, după ce mi-am stabilizat consumul de bărbaţi, am început să caut online din ce în ce mai mult. În special, în cluburi de swingeri. Nu sortez neapărat după aspectul fizic, ci mai mult merg după gradul de experienţă. Prefer în special bărbaţii căsătoriţi, pentru că e un fel de garanţie.

Fără să pretind că le-am încercat pe toate, aş spune că, sexual, am mers din ce în ce mai departe. Cluburile de swingeri m-au ajutat cel mai mult în această căutare constantă. În primele luni, am încercat tot felul de perversiuni, însă, am evoluat către practici din ce în ce mai intense.

După prima mea partidă în trei, a avut loc şi primul meu gangbang, în aceeaşi seară. Ceva mai recent, am participat la un dublu gangbang. Aşteptam rândul meu, în timp ce mă uitam la o altă femeie care era futută de un grup de bărbaţi. A fost satisfăcător într-o oarecare măsură. De ceva timp, mă simt foarte atrasă de ideea de „glory hole”. Eşti penetrată de un penis care iese dintr-o gaură din perete, fără faţă, o metoda tipică de „futai rapid”.

Asta s-a întâmplat în ultimul an. Mă simt obligată să admit că acest „prost obicei” n-o să fie ceva de care voi scăpa ușor. E deja înrădăcinat în mine, ba mai mult, e parte componentă a vieţii mele de zi cu zi. Unii joacă jocuri video ca să treacă timpul, eu mă culc cu bărbaţi necunoscuţi la vârsta a doua. Odată ajunsă o fetiţă întreţinută cu acte în regulă, am devenit şi dependentă de sex.

Aş vrea şi eu, la fel ca toate fetele, să mă îndrăgostesc, să întemeiez o familie etc. Întrebarea la care nu găsesc răspuns este „Când?”. Viaţa unui student în Franţa este instabilă, a mea cu atât mai mult. Cu toate astea, sper, că odată ce cortina va fi trasă, iar această dependenţă va fi depăşită, voi găsi un bărbat, ne vom cumpăra o casă, vom avea copii şi un câine, apoi vom divorţa, la fel ca restul lumii.

Astăzi, însă, nu văd nici o cale de evadare din rutina mea. Nu mă pot sătura. Mă cunosc îndeajuns de bine să ştiu că dacă aș avea o altă ocupație, m-aş plictisi imediat.

