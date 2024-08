Cum e viața după ce renunți la filme porno

Mandy Slim și-a dorit din copilărie să fie faimoasă. La vârsta de șase ani voia să fie cântăreață, în adolescență a fost model și la 18 ani a devenit star porno. A făcut filme în Paris, Londra și Germania și a ajuns faimoasă în sfârșit în Țările de Jos. Deși câștiga foarte mulți bani și avea o viață de vis, a hotărât să se retragă în glorie. Din cauza competiției acerbe și a pornografiei gratuite de pe internet, îi scăzuseră veniturile și, în plus, trebuia să facă lucruri tot mai extreme în filmele porno.

Și totuși, n-a trecut de tot în anonimat. Dacă nu ești familiar cu filmele ei, poate o știi după numele ei real, Joy, din reality show-ul Bad Habits, Holy Orders, unde a petrecut zece zile într-o mânăstire alături de alți patru influenceri.

Am vorbit despre motivele pentru care a părăsit industria pentru adulți, despre efectele internetului asupra industriei și despre viața după renunțarea la filmele porno.

Ne-am întâlnit într-o cafenea din Amsterdam, iar, când a comandat ceva, am observat că chelnerul s-a înroșit la față și nu-și mai putea lua ochii de la ea. „Ciocolată caldă cu frișcă, dar nu prea multă”, a zis ea și i-a făcut cu ochiul. M-am întrebat dacă a recunoscut-o din emisiunile TV sau din reality show. După cât se făcuse de roșu la față, probabil avusese câteva sesiuni fierbinți cu filmele ei noaptea târziu. Nu a fost singurul care a recunoscut-o: o femeie mai în vârstă s-a tot uitat la ea, după care și-a făcut curajul să vină la noi și să-i vorbească: „Hei, Joy, ai avut mare curaj să renunți la machiaj în emisiune. Să știi că ești mai frumoasă naturală.” „Mulțumesc, dar mie îmi place mult cum arăt și machiată”, i-a zis ea râzând.

VICE: Te recunoaște lumea des?

Joy: Da, mai ales după emisiunea aia TV. Uneori mă confrunt cu trecutul meu. Sunt oameni care mă numesc „curvă” pe stradă și nu e deloc mișto. Dar na, riscurile meseriei. Nu-mi regret trecutul de vedetă porno, mi-a adus și multe lucruri bune.

Cum ai ajuns vedetă porno?

Am avut un iubit oribil la 18 ani. El avea treizeci. Eram foarte geloasă pe alte femei, pentru că aveam stima de sine scăzută, așa că m-am gândit că dacă fac filme porno o să am mai multă încredere în mine. Mai pozasem nud pentru revista Linda și îmi plăcuse că se excitaseră oamenii la fotografiile mele. În plus, am început să fac bani din pozele nud, așa că m-am gândit că aș face și mai mulți bani din filme porno.

Așadar, ai decis să faci filme porno peste noapte.

Da, a fost destul de simplu. Am răspuns la un anunț pentru un film porno cu amatori în Zeeland. A fost o experiență minunată, dar am realizat imediat cât de riscantă e această industrie. Șoferul care m-a dus la ședința foto mi-a zis în mașină: „Hai, trebuie să mi-o sugi și mie, ce mai aștepți? Așa se fac lucrurile pe aici.” Aveam 18 ani, eram foarte naivă și nu știam cum funcționează lucrurile, așa că am făcut-o. Mă temeam că n-o să-mi primesc banii dacă n-o fac.

Și cum a ieșit filmarea?

Foarte bine. Bărbatul cu care am filmat primul clip avea relații în Belgia și Franța. M-a prezentat mai multor persoane din industria porno și am primit rapid alte roluri, pentru că nu aveam sâni și eram foarte slabă, deci mă încadram lejer în categoria teen. La scurt timp, am filmat în Belgia, Londra și Paris. Am fost foarte bine plătită și am stat o vreme într-un apartament minunat cu vedere spre turnul Eiffel. Simțeam că îmi trăiesc în sfârșit visul.

Ți-a crescut și stima de sine?

Cu cât am făcut mai multe filme, cu atât am căpătat mai multă încredere în mine. După o vreme, am început să nu mă mai compar cu alte femei. M-am uitat la filmele mele și m-am admirat în acțiune. Astfel am înțeles de ce eram specială. Îmi plăcea să se uite oamenii la mine și să se excite.

Nu sună rău.

Singurul lucru nasol a fost dobitocul ăla de fost iubit, care m-a sunat când eram în Paris să îmi spună să mă întorc imediat, pentru că familia mea a aflat ce fac. Am primit mesaje de la părinții mei, de la nepoții și nepoatele mele care îmi văzuseră filmele porno. Mama a fost dezamăgită, tata n-a vorbit cu mine un an. Am descoperit atunci că nu poți fi anonim pe internet.

În fine, eram foarte tânără și naivă și, pentru că familia mea era supărată pe mine, mă simțeam foarte singură. Fostul meu iubit mi-a zis că el e singurul care mă acceptă așa cum sunt și că ar fi corect să îi dau și lui bani să-și ia droguri. Dragostea e oarbă, așa că i-am dat ce voia. Eram tânără și vulnerabilă.

Ce ai făcut după ce ți s-a aflat secretul?

M-am gândit că oricum știe toată lumea ce fac, așa că i-am cerut un job lui Kim Holland. Am avut mare succes o vreme. Într-o zi eram în Anglia, în următoarea în Budapesta. A decurs bine și am câștigat mai multe premii, dar am hotărât să mă opresc.

De ce?

Din mai multe motive. Am văzut că tot mai multe fete tinere intră în industrie și ar fi însemnat să fiu mereu în competiție cu ele. Pe lângă asta, câștigam tot mai puțin, din cauză că există atâta pornografie gratuită pe internet, iar filmele au bugete tot mai mici. În trecut, filmam două zile în Paris și câștigam 2 600 de euro, acum cred că aș câștiga cam șase sute. Fetele de azi acceptă să fie plătite și cu trei sute de euro pe un film. Nu e ok, n-aș accepta niciodată să joc într-un film porno pentru suma asta.

S-au schimbat și filmele în care jucai, pe măsură ce s-a popularizat internetul?

Da, clar. După ce publicul ți-a văzut cam toate filmele, trebuie să faci lucruri tot mai extreme ca să rămâi relevantă. Mai întâi sex anal, apoi dublă penetrare și apoi ești umilită de mai mulți bărbați.

Aoleu. Deci ai atins apogeul.

Visul meu era să ajung în America. Dar dacă ăștia te miros că faci filme porno, te pun înapoi în avion. Nu poți lucra legal acolo decât printr-o agenție, dar nu-mi place asta, pentru că agențiile îți iau un procent mare din bani.

Cam în perioada aceea ai născut și un fiu.

Da, iar asta a schimbat totul. În Anglia era o epidemie de sifilis și mă temeam să nu mă îmbolnăvesc, deși îmi făceam analizele odată la trei săptămâni. Uneori durează cinci ani până se manifestă o boală. Și eu voiam să fiu sănătoasă ca să pot avea grijă de fiul meu. În plus, eram foarte îndrăgostită de tatăl fiului meu. Începuse să nu-mi mai placă să fac sex cu un alt bărbat și apoi să mă întorc acasă la iubitul meu.

El ce părere avea de jobul tău?

Știa ce fac și nu avea o problemă cu asta. E un scump. Ne-am cunoscut într-o cafenea. Mi-a zis: „Bună, eu sunt polițist. Tu ce faci?” I-am zis: „Fac filme porno și specialitatea mea e sexul oral.” Și aia a fost. Suntem împreună de șase ani. Nu-i pasă deloc de trecutul meu. Când mergem pe stradă, e recunoscut mai des decât mine.

Cum așa?

A apărut într-un clip YouTube care a ajuns viral.

Cât de important a fost pentru tine să devii faimoasă?

Foarte! Esențial. De asta am și început să fac filme porno. Când aveam șase ani, voiam să fiu o cântăreață renumită. În adolescență am făcut modeling și mi-a plăcut, dar nu am ajuns în Paris și Milano. După ce m-am apucat de filme porno, am ajuns în Paris.

Sunt lucruri din trecut pe care ți-ai dori să le schimbi?

Da, am lucrat de câteva ori cu un producător amator cu care n-aș mai lucra. A fost la închisoare pentru că aducea fete din Cehia, făcea filme cu ele, le lua banii și le trimitea înapoi. Alteori le lua pașapoartele și le ținea prizoniere aici. Tipul ăla m-a luat să joc într-un film cu trei bărbați și m-am simțit foarte vulnerabilă, mai ales că nu știu cine tot suna la ușă când filmam scenele.

Te cred.

De aceea, mi-am făcut un site unde poți închiria stripteuze și colaborez și cu un site pentru lucrătoare sexuale. Acolo lucrează doar fete care sunt înregistrate la Camera Comerțului, deci niciuna nu lucrează ilegal. Doamnele de pe site-urile mele sunt propriile lor angajate, nu sunt șefa lor, ci doar le ofer o platformă și condiții sigure de muncă.

De ce există o piață pentru stripteuze, dar nu și pentru pornografie?

Internetul i-a făcut pe oameni să tânjească din nou la lucruri reale, tangibile. Dacă vrei să ai succes în industria porno, trebuie să îți alegi o nișă foarte specifică, un gen de filme în care fanii să tot vrea să te vadă. Eu mai stau cu ei de vorbă online, pe cameră. Videochatul e mișto, pentru că tu alegi când ai chef să fii online și ce ai chef să faci.

Pari o femeie de afaceri bazată.

Sunt. Îmi plac afacerile, îmi place să inventez lucruri noi. Știi ce ar fi tare? Să am o vilă cu camere peste tot și să cazez acolo oameni din industria porno. Și să transmit totul live. Cred că ar ieși o emisiune picantă, cu multe scandaluri. Tipele din industrie se ceartă mereu și își schimbă constant partenerii. Ar fi un fel de Big Brother, dar sexy.

Ce te împiedică să faci asta?

Știi cât ar costa? Trebuie să te asiguri că iese bine înainte să te bagi în așa ceva. Dar poate că ar trebui să-l sun pe John de Mol.