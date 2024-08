Am rugat 20 de vloggeri să comenteze îndemnul lui Colo la viol și doar trei au vrut să vorbească

La începutul lui iunie, Internetul mi-a atras atenția că există un vlogger român care crede că minorele îmbrăcate sumar trebuie violate și bătute. I se zice Colo, are 28 de ani, iar numele lui real e Alexandru Bălan. Are aproape 900 de mii de abonați pe Youtube, majoritatea puștani, iar stream-urile lui sunt pline de povești libidinoase despre peripeții sexuale cu minore de 15 ani și sfaturi prețioase despre masturbare. Aparent, o arde așa de mulți ani. Asta nu l-a împiedicat să câștige zeci de mii de euro, atât din donații de la fani, dar mai ales din parteneriate cu branduri care au făcut zero research înainte să bată palma cu el.

Între timp, și-a cerut scuze într-o română aproximativă, a pierdut o grămadă de sponsorizări, a fost reținut pentru 24 de ore și plasat sub control judiciar, astfel că nu va mai avea voie să posteze nimic în următoarele două luni.

Potrivit lui Dragoș Stanca, partener Thinkdigital, una dintre cele mai vechi rețele de publicitate online din România, cazul lui Colo e consecința inevitabilă a tabloidizării Youtube și a dorinței de a avea succes cu orice preț:

„Presiunea obținerii și menținerii în top, pentru un succes facil, e arhetipul promovat chiar de Youtube – cu exemple gen «cel mai bine plătit» producător de conținut la doar opt ani – exemplu, Ryan Kaji (26 milioane de dolari venit) și alții. Și de aceea vedem studii care arată că adolescenții visează mai ales să devină Youtuberi, vechile preocupări gen profesor sau astronaut fiind demodate deja.

Când imaturitatea întâlnește presiunea socială și iluzia posibilității de a face o carieră din asta, de a-ți ajuta familia sau doar satisface vanitatea, lucrurile nu au cum să nu degenereze. Iar exemple sunt multe, nu doar în România. Totuși, e hazardat să afirmăm că asta e reprezentativ pentru ce se întâmplă online în general sau pe Youtube, în general: la fel ca în presa și în media clasică, există creatori ok – mai puțini – și există foarte mult «trash».



Întrebarea esențială e: ce face industria de media și advertising, dincolo de dictatura cantității? Ce încurajăm? Majoritatea not-ok, dar rentabilă economic, sau minoritatea care se străduiește să păstreze decența și să producă un conținut de calitate? Ori alegem să ne uităm în altă parte, doar cu un ochi în excel – unde vedem rezultatele bune de vânzări la preț mic per afișare și pe click?”

Cum a reacționat comunitatea

Reacțiile comunității de vloggeri/Youtuberi au fost diverse. Critici mai vechi de-ai lui Colo i-au demontat cu grijă scuzele neconvingătoare. Mikey Hash, creator de conținut cu peste un milion de abonați, a condamnat afirmațiile lui Colo, cu precizarea că nu-l crede om rău sau pedofil, ci doar incult și ahtiat după atenție.

În schimb, au lipsit vocile unor oameni importanți din industrie. De pildă, Selly. Dacă pe teme sensibile precum referendumul homofob din 2018 n-a ezitat să spună ce crede, acum n-a zis nimic. Așa că am încercat să-l contactez. Pe el și alți 19 creatori de conținut/influenceri de sex masculin. Majoritatea au fost aleși în funcție de numărul de subscriberi, conținutul similar cu al lui Colo sau vârsta publicului. Alții pentru că, la fel ca Selly, au mai produs content pe teme sociale sau politice în trecut.

Selly mi-a transmis prin agentul lui că e ocupat cu bacalaureatul și oricum nu vrea să se implice în scandal. Vali Dobrogeanu mi-a spus că ar aborda subiectul doar într-un clip la el pe Youtube. Mircea Bravo și Micuțu mi-au transmis prin intermediari că nu vor să comenteze. Dorian Popa s-a abținut și el. Vlad Munteanu a zis că Alexandru Bălan e prieten cu el și refuză să vorbească. Highman, gamer și content creator cu peste trei sute de mii de fani, a zis că îi place ce face VICE, dar refuză să se asocieze în vreun fel cu Alexandru Bălan.

Andrei Țerbea, Maximilian Ioan, Codrin Bradea, Florentin Hriscu, Andrei Zbirnoaia, Ionuț Bercea, Andrei Obret (Lectură DeLaA-LaZ), Codin Sebastian Pop (Creative Monkeyz), Cristi Munteanu și Jimmy Hex n-au răspuns până la ora publicării acestui articol.

Așadar, dintre toți cei pe care am încercat să-i contactez, doar trei au vrut să-și asume public un punct de vedere.

Cristian Dascălu, 164 de mii de abonați

„Nu ai voie să zici ce a zis Colo, eu nu văd loc de glumă acolo. Știu ce înseamnă să faci mișto, să faci caterincă, dar există limite peste care pur și simplu nu treci, mai ales în spațiul public. Acum, cred că omul știe că a greșit. Întrebarea e «de ce-i pare rău?». Că i-a sărit presa-n cap sau pentru că regretă sincer impactul negativ pe care l-a avut? Până la urmă, relevant e impactul asupra audienței. Poate că un copil a fost marcat pe viață de această «glumă» și e greu să dai undo cu un clip în care-ți ceri scuze. E un pas matur să admiți că ai greșit, da. Nu vreau să iau apărarea, dar e important și ce urmează acum pentru el. Trebuie să și demonstreze prin acțiuni că-i pare rău. Poate setează un exemplu de așa nu și o să fie un punct de cotitură pozitiv în peisajul românesc spre o maturizare a creatorilor de conținut.

Sunt ok cu oamenii care le-au scris sponsorilor. Să avertizezi pe cineva „hei, persoana asta nu vă reprezintă, poate ați omis ceva la verificare”, e parte din responsabilitatea publicului. Cred că brandurile ar trebui să facă un review al conținutului. Dar, jucând puțin rolul de avocat al diavolului, mă întreb cum poți face review-ul respectiv pentru un creator care are sute de ore de material urcat pe Youtube? Fizic, nu cred că are nimeni suficient timp pentru a trece prin tot conținutul ăsta. Și atunci apare un efect domino: brandurile își spun că, dacă X a colaborat cu brandul A, B, C, înseamnă că a trecut deja prin câteva filtre și e valid. Te uiți la câteva clipuri, vezi ce abordare are în cel mai recent conținut, eventual mai faci puțin research pe Google. Nu e ideal, dar responsabilitatea e împărțită, ar trebui ca și publicul să taxeze astfel de ieșiri.

Ideea e că, în cazul ăsta, publicul e dintr-o zonă foarte influențabilă. Chiar dacă puștii care-l privesc pe Colo intuiesc că nu e bine ce zice, sunt în perioada în care preiau multe opinii de la oamenii pe care-i aud în jurul lor. Aici e mare pericol, în educația pe care le-o oferă ideile astea.”

Horia Sârghi, Zaiafet, 632 de mii de abonați

„Când am văzut clipul, am fost scârbit. Nu credeam că cineva e capabil să gândească în felul ăsta. Nu pare să fie glumă, mai degrabă o aberație scoasă pe gură de un om incredibil de toxic. Dar nici manifest pentru viol nu mi se pare. Singura dată când am mai auzit așa ceva a fost în anii 90, când băieții de la bloc se umflau în pene că au făcut și au dres. Credeam că atitudinea asta a dispărut odată cu hiperinflația de atunci.

Întrebarea e: cât de nocivă e atitudinea asta pentru un minor care îl ascultă. Nu știu dacă există cineva care să nu fi fost violator și să devină pentru că a zis Colo că e ok, dar cred că un om cu atâția urmăritori poate stârni admirația unor puști care vor dori să-l imite. Sper că majoritatea copiilor își trăiesc frumos copilăria, se joacă pe calculator, urmăresc canale de gaming, poate de farse, poate vloguri simpatice sau ce le place. Sper că nu sunt mulți care așteaptă cu nerăbdare următorul discurs violent despre viol și minore.

Dacă scăpa nepedepsit, limbajul ăsta și atitudinea lui absolut scârboasă se răspândea mai mult. Am fost șocat să aflu că are sponsori. Cum de are ăsta sponsori și eu trag de șase ani fără să mă bage nimeni în seamă? Încă nu înțeleg cum aleg brandurile canalele care să fie sponsorizate. Acum, o mișcare inteligentă ar fi să nu-l mai sponsorizeze, dar poate și mai inteligent ar fi fost să n-o fi făcut niciodată.”

Marius Cătălin, 509 mii de abonați

„Colo a greșit, probabil nu a conștientizat importanța subiectului respectiv și a luat totul în glumă. De asta cred că putem învăța ceva de aici, elevii ar trebui pregătiți din școală să își formeze o perspectivă asupra acestui subiect. Când apar scandaluri ca acesta, ele au un impact foarte uriaș asupra copiilor și, dacă ar fi măcar puțin pregătiți, nu ar mai fi la fel de ușor de influențați, pentru că internetul este liber, lumea își spune părerea fie că o cere cineva, fie că nu. Părerea mea este că ar fi de ajuns și o oră de educație sexuală pe săptămână.

Oamenii au fost uniți și chiar au procedat bine, brandurile ar trebui să aibă grijă cu cine se asociază și în aceste situații și ele ar trebui să răspundă, pentru că au, într-un mod indirect, o parte de vină. Fie că a fost o glumă sau nu, a depășit orice limită și cu ocazia aceasta poate învățăm ceva. Iar oamenii au mers la poliție pentru că au simțit nevoia de protecție, sunt abuzuri în fiecare zi, trebuie să schimbăm ceva!

În privința scuzelor lui, ori a înțeles că a greșit și a regretat sincer, ori au fost scuze spuse de teamă, pentru că știa ce va urma. Eu sper că a fost sincer.”

Editor: Ioana Moldoveanu