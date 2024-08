Am încercat să îndeplinesc zece dintre cele mai populare promisiuni de anul nou

N-am ținut niciodată un promisiune făcută de Anul Nou, dar, pe măsură ce îmbătrânesc, simt că poate ar trebui să încep, pentru că timpul trece îngrozitor de repede. Când aveam 18 ani, mă gândeam că o să învăț cinci limbi străine până la treizeci de ani. De fapt cunosc doar una (și jumătate, dacă pun la socoteală și mandarina mea stricată). Când aveam 21 de ani, credeam că o să fiu în formă și plină de mușchi până la 27. Și uite că am ajuns la 27 și nu fac mișcare mai multă decât făceam atunci.

Așadar, înțeleg sensul promisiunilor pe măsură ce înaintez cu viteză în vârstă. De ce nu te-ai motiva un pic în fiecare an, ca să ajungi acolo unde îți dorești? Cum n-am mai făcut nicio promisiune de Anul Nou până acum, m-am gândit să fac vreo zece deodată, ca să-mi scot pârleala.

Mai mult sport (38 de procente)

Conform unui sondaj ComRes, 38 de procente dintre adulții britanici jură să facă mai mult sport în noul an. Din fericire, am chiar lângă birou o sală de sport. Pentru doar 24 de lire, pot face sport după placul inimii sau, mai bine zis, până când îmi explodează inima.

În prima zi, m-am trezit la nouă și am ratat sala. În a doua zi, am reușit să ajung la un curs care promitea cardio, slăbit și întărirea mușchilor. Am transpirat atât de mult încât fața încă îmi transpira când am ieșit din duș și am fost epuizată toată ziua la muncă. Ce fitness e ăsta?

Până la sfârșitul săptămânii, am fost la sală de patru ori, inclusiv trei zile la rând. Mă simt mult mai în formă, dar nu-mi pot imagina o viață în care să mă trezesc la șapte dimineața și să fac asta în fiecare zi.

Foto de Bex Wade.

Antrenorul Roger Love de la London Loves Fitness m-a sfătuit s-o iau mai ușor pentru început: „Dacă faci asta singură, ia-o încet. Nu trebuie să faci antrenamente super complicate. Fă ceva simplu – o plimbare, niște sărituri, niște întinderi sau abdomene. N-o să fie la fel de complicat ca antrenamentul pe care o să-l faci în primăvară, dar e un început.”

N-a fost deloc surprins când i-am zis că mi-e greu să mă antrenez constant. „Nu uita: nu trebuie să fie perfect. Dacă ai o zi proastă, nu înseamnă că vei avea o săptămână proastă. Nu ești robot, o să ai zile proaste și o să faci greșeli. Îți lingi rănile și o iei de la capăt. Amintește-ți de ce ai început să faci asta, în primul rând.”

Hm, bună treabă – încă nu mi-am stabilit un scop pentru care am început să merg la sală. Vreau să fiu mai puternică? Vreau să învăț să mă bat? Poate că e mai bine să fac sport ca un mijloc pentru un alt scop, nu ca pe un scop în sine.

Slăbit (33 procente)

Sincer, nu vreau deloc să slăbesc. Îmi doresc ca, pe parcursul iernii, să am un strat călduț și simpatic de slănină. Nici măcar n-am cântar acasă.

„În această perioadă a anului, presa e plină de articole despre diete revoluționare care nici măcar nu sunt bazate pe dovezi științifice. Unele pot fi chiar periculoase, așa că trebuie să avem mare grijă ce alegem”, a zis Kiri Elliott, lector în dietetică la Universitatea Birmingham City. „Promisiunile de Anul Nou au de multe ori legătură cu alimentația și slăbitul, iar rezultatele nu sunt instante, așa că mulți își pierd motivația pe parcurs.”

Doar pentru că promisiunea asta mi se pare o pierdere de vreme, nu înseamnă că n-o s-o pun în aplicare. Cum nu mă pot cântări pentru că nu am cântar, îmi măsor talia și șoldurile. După exercițiile alea la sală eram sigură că o să pierd câțiva centimetri.

Pe dracu’! Până la sfârșitul săptămânii nu se vedea nimic. Ba chiar cred că m-am îngrășat pentru că mi-a venit ciclul la începutul săptămânii și m-am umflat ca o gogoașă.

Love mi-a zis că nu e bine să văd sportul ca pe o cale de a slăbi: „Nu e vorba de slăbit, ci de a-ți construi un stil de viață sănătos și activ pe termen lung”. Având în vedere că am o greutate fluctuantă, sunt tentată să fiu de acord cu el.

O alimentație mai sănătoasă (32 de procente)

În prima zi a experimentului cu promisiuni de Anul Nou, am mâncat o salată de pui cu lemongrass. Dar pe la patru după-amiaza deja dădusem iama în punga cu Skittles a colegei de birou. Nesimțirea a continuat și la cină, când am comandat un castron de mâncare macrobiotică: avea gust de zici că fusese vomitată de o vacă, așa că am mâncat până la urmă cartofii prăjiți ai unui amic. După ce am plecat din restaurant, supărată din cauza alegerilor mele alimentare proaste, am intrat într-o cafenea taiwaneză și mi-am luat o brioșă cu înghețată să mă calmez.

„Multe dintre promisiunile de Anul Nou sunt destul de radicale”, mi-a explicat Elliott. „În loc să facă pași mici spre o alimentație sănătoasă, oamenii vor să facă schimbări drastice care sunt foarte greu de respectat.”

„Decât să încerci să slăbești zece kilograme printr-o dietă detox drastică, e mai bine să hotărăști să schimbi în fiecare zi o gustare nesănătoasă pe una sănătoasă, precum un fruct, și să faci sport măcar jumătate de oră în plus pe săptămână.”

E un sfat grozav pe care nu reușesc să-l respect pe parcursul săptămânii. Parcă m-am tâmpit și creierul meu înțelege comenzile pe dos: am mâncat și mai nasol decât înainte. Nu ajută nici faptul că sportul îmi crește enorm pofta de mâncare. În timpul unei mici pauze de după-amiază, am băgat în mine o pungă de chipsuri și o banană.

Spre sfârșitul săptămânii, am trecut la supă de tăieței instant și conopidă cu brânză încălzită în cuptorul cu microunde. Singurul lucru bun e că am redus consumul de cola.

Foto de Zing Tsjeng.

Grijă mai mare la sănătate (15 procente)

După atâta sport, n-am niciun chef de alte activități fizice. Am hotărât să fac altceva pentru sănătatea mea: m-am dus la dentist.

Ultima mea consultație fusese prin 2016 (nu mă judeca), așa că se cerea una nouă. M-am așezat pe scaunul stomatologului și imediat m-au năpădit amintiri neplăcute din copilărie. Aha, de aia merg așa de rar la dentist. De ce aș merge într-un loc pe care îl asociez cu amintiri care mă fac să vomit?

„Cât de des îți schimbi periuța?”, mă întreabă noul dentist.

Zic la întâmplare: „Ăăă…la fiecare șase luni?” Pauză lungă. „Ar trebui s-o schimbi odată la două-trei luni”, îmi spune dentistul cu tristețe în glas. Îmi imaginez ce grea e viața pentru dentiști. Nu au jobul romantic al unui doctor chirurg; nu ți-i poți imagina într-un serial TV de 14 sezoane. Dar nici nu sunt bau-bau, așa cum îmi imaginam în copilărie.

Dentistul ăsta îmi spune că am semne de paradontoză (super!), îmi face o fotografie pe scaun și mă programează la un detartraj spre sfârșitul lunii. Hai că n-a fost chiar așa de rău și am evitat o criză de sănătate.

Învață ceva nou (15 procente)

Aș fi putut încerca să învăț o limbă străină, dar am hotărât că e 2019 și e nevoie de măsuri mai extreme. Trebuie să mă pregătesc pentru ce-i mai rău, așa că m-am înscris la un curs de aruncat toporul.

Punks se laudă că ar fi singurul loc din Marea Britanie în care poți învăța să atunci cu toporul, așa că m-am îndreptat cu entuziasm spre sediul lor din sudul Londrei.

James Bidgood, șeful pe marketing la Whistle Punks, mi-a zis că e mai ușor decât pare să arunci topoare. „Nu trebuie să fii puternic ca să faci asta. Trebuie doar să-ți folosești corpul și să intri într-un ritm.” Mi-a zis să-mi scot din cap gândul că aruncatul de topoare e o activitate pentru musculoși. „Majoritatea bărbaților macho care vin aici aruncă topoarele cu toată forța, dar de obicei nu reușesc decât să se facă de râs.”

Instructorul meu, Yamthe, mă conduce spre una dintre zonele de antrenament. Primele topoare ricoșează din țintă, dar apoi găsesc mișcarea și toporul pe care îl arunc se înfige direct lângă centrul țintei. Sunt talentată, ce să vezi!

Următoarele topoare ricoșează din nou în toate părțile. Eh, poate nu sunt chiar cea mai talentată. Bidgood îmi spune că majoritatea oamenilor se înscriu la ei în ianuarie, ca să încerce lucruri noi în Noul An. Deci nici măcar n-am fost originală. Mai bine aș fi învățat spaniola.

Ai grijă mai multă de tine (12 procente)

Nu sunt genul de persoană care face băi fierbinți cu spumă sau investește în îngrijirea pielii. Oare pot face ceva ușor care să nu mă plictisească și nici să-mi golească portofelul?

Am recurs la Samata Angel, o antreprenoare care e autoarea The TRIBE Empowerment Journal, o nouă carte care le încurajează pe femei să scrie câte un lucru pe care îl iubesc la ele însele în fiecare zi. „Te ajută mult să ții un jurnal. În zilele noastre, împărtășim foarte multe despre noi în mediul online. Îmi place ideea de a prelua din nou controlul. Avem dreptul să ne simțim mândre de noi și de realizările noastre și fără aplauzele publicului. Jurnalul e un loc în care nu te judecă nimeni.”

Am uitat să scriu în jurnal în prima zi și am scris retrospectiv pe laptop în după-amiaza zilei următoare. „Sunt mândră că am băut doar jumătate de pahar de vin luni.” A doua zi: „Sunt mândră că i-am spus unui coleg o bârfă atât de bună de la petrecerea de Crăciun încât l-am făcut să se înece de râs”. Nu sunt prea grozavă la chestia asta, recunosc.

Spre sfârșitul săptămânii, s-a întâmplat ceva care m-a făcut să mă simt într-adevăr mândră. În fața unui bar, un tip mi-a zis „cățea chinezoaică” și am reușit să-i arăt muie foarte elegant și să merg țanțoșă mai departe.

În trecut, aș fi izbucnit în plâns, deci e clar un progres. Din păcate, tot m-am enervat suficient de tare cât să postez pe Twitter despre asta. „Mândră că i-am arătat muie unui bărbat rasist”.

Petrece mai mult timp cu familia și prietenii (12 procente)

Asta mi se pare super ușoară, doar mă văd cu prietenii aproape în fiecare seară. Cine sunt ratații ăștia care nu-și găsesc timp să stea cu persoanele cele mai importante din viața lor? Apoi mi-am amintit că mi-am petrecut 2017 și 2018 închisă în bibliotecă pentru că am vrut să-mi termin de scris cartea Forgotten Women, și m-am liniștit. Uneori, întâmplările și munca stau în calea timpului petrecut cu cei dragi, dar e ok, poți recupera, dacă asta îți dorești.

I-am dat mesaj unei prietene ca s-o întreb ce face săptămâna asta și apoi am gătit cina pentru zece prieteni în weekend. Mi-am dat seama că nu-i văzusem de câteva luni. Unii dintre ei au fost drăguți și m-au ajutat să spăl vasele.

Mai puțin alcool (12 procente)

Sunt surprinsă că doar 12 procente din populație vrea să bea mai puțin, având în vedere că oamenii din toată lumea chiar beau mai puțin decât înainte. Probabil e din cauză că toți au băut mult de Crăciun și și-au luat panică. Nici eu n-am băut decât jumătate de pahar de vin și o bere săptămâna asta. Nu simt că am pierdut nimic.

Singura dată când am fost tentată să beau a fost când m-am întâlnit cu o amică pe care n-o văzusem demult și ea a invitat alte două prietene. M-am simțit ciudat că eram singura care nu consuma alcool și era cât pe ce să-mi comand un vodca tonic, dar am rezistat.

Spre sfârșitul săptămânii, am mers într-un bar gay unde am băut o limonadă și am stat de vorbă cu un prieten care se lăsase și el de băut. Mi-a zis că cel mai bine e să nu spui nimănui că te-ai lăsat. Majoritatea oamenilor presupun că bei și tu ca ei și n-au nevoie să știe informația asta. Nu de alta, dar altfel o să te toace la cap să bei un pahar cu ei.

Renunțatul la fumat (9 procente)

Nu fumez regulat, dar o fac ocazional. Dacă sunt cu un prieten care fumează sau beau ceva, cer o țigară. Dar asta nu e chiar așa de rău, nu?

Doctorița Elena Touroni, psiholog și co-fondator My Online Therapy, nu e de acord: „Poate că nu ești dependentă fizic de fumat, dar ai dezvoltat o dependență psihologică. Asta înseamnă că mintea îți transmite mesajul că trebuie să fumezi ca să te distrezi mai mult când socializezi. În timp, acesta devine un comportament învățat, așa că ajungi să tânjești să fumezi când ești în situații sociale.”

Eu am ieșit săptămâna asta aproape în fiecare noapte, ceea ce înseamnă că am avut numeroase ocazii să le cer prietenilor țigări. Touroni mi-a sugerat să am un plan: „Vizualizează din timp cum o să arate situația socială. Gândește-te cum ai gestiona-o diferit. Cum poți spune nu și cum o să te simți după”.

„Gândește-te care sunt emoțiile care te fac să te alături fumătorilor. Te temi că vei fi exclusă din grup? Că o să te distrezi mai puțin? Oricare ar fi motivele, gândește-te de ce vrei să renunți la acest obicei data viitoare când ești în situația respectivă.”

Din păcate, chestia asta n-a prea funcționat pentru mine. Mi-a luat două ore până am cedat și am cerut o țigară în barul gay de care vorbeam mai sus. Dar cum nu mai fumasem de ceva vreme, a intrat prost și mi s-a părut că avea gust rău. Te pomenești că chiar sunt nașpa bețișoarele astea cancerigene!

Altele (1 procent)

Un singur procent din populația britanică are o promisiune care nu se încadrează în celelalte nouă de mai sus pe care le-am încercat, așa că iată-o pe a mea: N-o să mai promit nimic de Anul Nou. Sau măcar n-o să mai încerc să mă țin de toate deodată pentru că e imposibil. Iată sfatul meu: Dacă vrei să-ți găsești niște motivații noi în 2019, ia-o ușor, altfel o să dai greș. Nu-ți seta scopuri imposibile, cum ar fi să mergi zilnic la sală sau să mănânci doar sănătos. Felicită-te că ai reușit să ajungi în 2019, tot e ceva!

A, și du-te la dentist.

Articolul a apărut inițial pe VICE US.