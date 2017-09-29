Умер Хью Хефнер

Сначала были мужчины, а потом уже был Хью Хефнер. Иконоборческий основатель империи «Playboy» умер естественной смертью в своем доме. Данную информацию в среду подтвердил официальный микроблог журнала в Twitter. Ему был 91 год.



Уволившись из должности копирайтера в журнале «Esquire», в 1953 году Хефнер основал «Playboy». Нечто большее, чем просто мальчишеский журнал, благодаря наиболее известным писателям мира и моделям «Playboy» стал известным изданием в журналистике. На пике своей деятельности в 1970-х годах журналу удалось собрать около семи миллионов читателей. Хотя его влияние уменьшилось в последующие десятилетия, однако неоспоримым является тот факт, что бренд «Playboy», которому характерны общеизвестные вечеринки, проведенные в поместье Плейбоя, принадлежащему Хефнеру.

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У Хью Хефнера осталась жена, Кристал Хефнер и четверо детей. Был трижды женат. Его сын Купер, главный креативный директор Playboy Enterprises, в среду вечером в своем заявлении он сказал:

«Мой отец жил исключительной и влиятельной жизнью пионера в медийной и культурной сферах, как лидер, который стоял за наиболее значительными социальными и культурными движениями нашего времени, пропагандируя свободу слова, гражданские права и сексуальную свободу».

Как сообщает издание Guardian, в 1992 году в Лос-Анджелесе Хефнер заплатил 75 тысяч долларов за место на Вествудском кладбище, чтобы быть похороненным рядом с Мэрилин Монро.

«Так будет проще увековечить мою историю, когда меня не будет рядом», – сказал Хефнер в «New York Times» в 2011 году. «Потому что тогда никто не будет злиться, что у меня по-прежнему есть отношения».

Покойся с миром и, вероятно, в халате с инициалами.