Evo koja Netfliksova serija je bila najgledanija u 2019.

Dakle, to je to. 2019. godina je prošla! Bila je uglavnom paklena (Bregzit, ekološka katastrofa koja je zadesila Amazoniju, pregršt desničarskih premijera i predsednika), sa povremenim malim izletima dobrih stvari raštrkanih usred svega toga ( Greta Tunberg, nekoliko dobrih filmova, Lana Del Rej, koja je ponovo razbila sa novim albumom Norman F*cking Rockwell). Sve u svemu, imamo mnogo tema za razmišljanje.

Ali takođe moramo i zvanično da se pozabavimo time koliko vremena je većina nas provela zalepljena za naše uređaje i opsesivno bindžovala TV serije na Netfliksu. Da bi nam pomogao, ovaj striming servis nas je upravo raskrinkao, objavivši listu deset Netfliksovih originalnih produkcija koje su oduzele najviše vremena gledaocima u UK. Neke smo očekivali, druge su nam došle izokola.

Videos by VICE

Uprkos tome što je puštena samo 11 dana pre kraja 2019, The Witcher je na kraju završila kao najstrimovanija serija tokom čitave godine. To zvuči kao pomalo blesav podatak, sve dok ne uzmemo u obzir sledeće: pod a) da su joj prethodile izuzetno uspešna knjiga i serijal video igrica, i pod b) činjenicu da izgleda da niko od nas nije mrdnuo iz kuće tokom prazničnih dana. Uparite to sa masovnom marketniškom kampanjom koja ju je pratila i opasnom privlačnošću oblika vilice Henrija Kavila, i shvatićete da je Netfliks od samog početka u svojim rukama imao hit.

Ostatak top 10 liste je mešavina nekih od najpominjanijih serija u proteklih 12 meseci. Crna komedija Rikija Džervejsa After Life je nabola drugo mesto, nestrpljivo očekivana treća sezona Stranger Things je na trećem, smotana i odlična Sex Education je na četvrtom, dok je serijal o superherojima Džerarda Veja The Umbrella Academy završio na petom mestu.

Svačija trenutna opsesija You je dospela na šesto mesto, priznata sudska dramska serija Unbelievable je na sedmom, dok je britanski fenomen Top Boy bio osma najgledanija serija ovog striming servisa. Izgleda da ju je Drejkov uticaj i unapred stečeni kultni status ubacio u prvih deset. Preostale dve? Black Mirror se i dalje kotira visoko, ubacivši se u prvih deset tik ispred drame o stvarnim zločinima, Dirty John. Izgleda da je naša glad za mušičavim, moralno posrnulim, odlučnim i seksi tokom 2019. u potpunosti utoljena.

Ali mislim, gde je, zaboga, The Crown? Treća sezona ove hit serije o britanskom plemstvu se pojavila u novembru, i delovalo je kao da je svako na svetu gleda. Isto smo mislili i za artikulisanu i odličnu seriju Mindhunter Dejvida Finčera, koje takođe nema ni na vidiku!

Spiskovi najgledanijih originalnih TV serija u UK i SAD imaju mnogo preklapanja: Stranger Things je bila najgledaniji program u SAD, dok mu je The Witcher za petama, na drugom mestu. U međuvremenu, serije kao što su When They See Us, Dead to Me i uvek poremećena 13 Reasons Why su takođe našle svoju američku publiku. Pun spisak je objavljen u Varajetiju, ovde.

Kada u obzir uzmemo i filmove i dokumentarce, lista izgleda donekle drugačije. The Witcher pada na četvrto mesto, svrgnuta od strane trija Netfliksovih originala kojima su gledaoci u UK i Irskoj bili opsednuti: mini serija The Disappearance of Madeleine McCann, triler Majkla Beja 6 Underground i komedija Adama Sendlera Murder Mystery zauzeli su prva tri mesta. Veoma dugačka mafijaška drama The Irishman se obrela na petom, a serijal o prirodi Dejvida Atenboroa kome su se svi ulagivali, Our Planet, dostigla je deveto mesto.

Lista u SAD izgleda prilično slično, uz par varijacija, s tim što je The Incredibles 2 – jedini film koji je ostvario međunarodni uspeh na ovim listama, a koji nije snimio Netfliks – osvojio ozbiljnu naklonost američke publike.

Happy almost 2020! Here’s a look at the most popular series, films, and documentaries released on Netflix in the US this year. (thread) pic.twitter.com/fSHb39DbIT — Netflix (@netflix) December 30, 2019

Ipak, izuzeće nekih serija za koje smo mislili da će biti veliki hitovi nameće zanimljiva pitanja o onlajn mašini za pravljenje hajpa i o tome kako su striming servisi sasvim preuzeli mejnstrim, oblikujući navike gledalaca širom sveta – uključujući i naše roditelje i babe i dede – koji se više ne osećaju osuđenima na zemaljsku televiziju. Sve u svemu, izgleda da većina nas ima besprekoran ukus, kada su u pitanju Netfliksove serije koje konzumiramo. I dakle, koja serija bi mogla da postane najveći hit tokom 2020. godine?

Pretpostavljam da ćemo morati da sačekamo, pa ćemo videti.

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na VICE UK.