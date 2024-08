Evropa se zatvara pred drugim naletom Korona virusa

Desetine miliona Evropljana su se u petak ponovo pozdravile sa svojom nedavno vraćenom slobodom, jer vlasti u nekoliko država su uvele policijski čas, ograničile kretanja i postavile razna druga ograničenja kako bi se suprotstavile narastajućem drugom talasu korona virusa.

U Francuskoj i Velikoj Britaniji, nove mere stupile su na snagu u petak u ponoć i očekuje se da drastično izmene društveni život i privredu ova dva glavna grada. Pored ovih gradova, vlasti širom Evrope, of Holandije do Poljske, Češke i Katalonije su zatvorile ili ograničile rad ugostiteljskih i prodajnih objekata, reagujući na dramatičan skok broja zaraženih. Češka, Nemačka, Poljska, Francuska, Portugal, Švajcarska i Holamndija su prijavile rekordan broj slučajeva u poslednjih nekoliko dana.

U Francuskoj, koja je u četvrtak uveče objavila novi rekrod sa više od 30.000 novih slučajeva u 24-časovnom periodu, policijski čas od 21:00 do 06:00 treba da stupi na snagu u regionu Il de Frans koji okružuje Pariz, kao i u osam drugih gradova, uključujući Marsej, Lion i Tuluz. Mere su deo novog vanredno stanje zbog zdravstvene krize, obuhvatiće oko 20 miliona ljudi i ostaće na snazi najmanje četiri nedelje.

U Engleskoj, London, Eseks, Jork i druge oblastima preći će na viša ograničenja „nivoa 2“, koja uključuju zabranu mešanja ljudi iz različitih domaćinstava u zatvorenom, uključujući i kafane i restorane. Grad Liverpul je već pod najvišim nivoom ograničenja, „nivoom 3“ – zatvoreni su pabovi i restorani, a mešanje domaćinstava zabranjeno u bilo kom okruženju – a pridružiće mu se i region Lenkašajer u subotu.

Nova ograničenja proteklih dana odražavaju mere uvedene drugde u Evropi. U Holandiji, Severnoj Irskoj i Češkoj, sa najvećom stopom zaraženih po glavi stanovnika u Evropi, naređeno je zatvaranje pabova, barova i restorana

U španskoj regiji Katalonija, nova pravila ograničavaju barove i restorane isključivo na dostavu poneti. U Poljskoj se barovi i restorani zatvaraju od 21 čas, teretane i bazeni su zatvoreni, a škole u ​​crvenim zonama, poput glavnog grada Varšave, mogu da rade samo na daljinu. Pooštrene mere zabrane okupljanja najavljene su u Nemačkoj i Portugaliji.

Delimična ograničenja kretanja izazvala su i protivljenje. U Mančesteru se gradonačelnik Andi Burnham bori protiv vladinih pokušaja da se grad stavi pod najviši nivo upozorenja, nazivajući pravila pogrešnim i rekavši da će najviše štete pretrpeti preduzeća i stanovništvo.

„[Vlada] traži da na kocku stavimo poslove, domove i preduzeća naših suseda, kao i veliki deo naše ekonomije, i da verujemo u strategiju za koju njihovi sopstveni stručnjaci kažu da možda neće uspeti“, kaže on.

Ali Svetska zdravstvena organizacija kaže da je ograničavanje društvenih okupljanja pravi odgovor na porast nivoa zaraze širom kontinenta, gde virus u ovom trenutku ubija više od 1.000 ljudi dnevno.

„To su adekvatni i neophodni odgovori na ono što nam podaci govore: prenos i izvori zaraze javljaju se u domovima i zatvorenim javnim mestima, kao i unutar zajednica koje se slabo pridržavaju mera samozaštite“, dr Hans Kluge, regionalni direktor SZO za Evropu , izjavio je na brifingu u četvrtak.

Dobra vest je da je, uprkos većem broju potvrđenih zaraženih u Evropi nego tokom prethodnog vrhunca u aprilu, virus trenutno rezultirao znatno nižim stopama prijema u bolnicu i manjom smrtnošću. Kluge je objasnio da je to delom zbog povećanog kapaciteta za testiranje koji je omogućio veći broj potvrđenih slučajeva, veće transmisije među mlađim i manje osetljivim ljudima i poboljšane sposobnosti bolnica da leče ozbiljne slučajeve.

„Dnevno beležimo dva do tri puta više slučajeva u odnosu na april, ali pet puta manje smrtnih slučajeva, a prijem u bolnice ima sporiji rasta, sada treba dva do tri puta više vremena nego proletos da se udvostruči broj pacijenata“, rekao je.

„Pandemija danas nije ista ona pandemija juče – ne samo u smislu dinamike prenosa, već i načina na koje smo sada spremni da se suočimo s njom.“

Međutim, to bi se moglo promeniti ako izostanu efikasni koraci za zaustavljanje širenja virusa, dodao je Kluge, upozorivši da bi dnevni broj preminulih mogao biti mnogostruko veći nego tokom aprilskog vrhunca ako broj zaraženih nastavi da raste, a posebno ako viruse ponovo proširi kroz ranjive grupe, poput starijih osoba.

Rekao je i da prognoze pokazuju da bi intervencije poput zabrane okupljanja i pojačanog nošenja maski sa sadašnjih 60 odsto na skoro 100 odsto mogli spasiti stotine hiljada života tokom naredna tri meseca.

Kriza oko korona virusa bacila je senku na samit Evropskog saveta koji se održava u Briselu, a koji je obeležilo nekoliko izostanaka povezanih sa koronavirusom. U petak je finska premijerka Sana Marin napustila samit nakon što je otkrila da je potencijalno zaražena početkom nedelje tokom sastanka sa finskim poslanikom koji je kasnije bio pozitivan.

Marin je drugi lider koji je napustio samit pod tim okolnostima, nakon što je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen otputovala u četvrtak popodne nakon što je saznala da je član njenog osoblja imao pozitivan test. Poljski premijer Mateuš Moravjecki nije putovao, jer se izoluje nakon što je stupio u kontakt sa zaraženom osobom.