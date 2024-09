Zaboravljeni predeli Fukušime

Ove fotografije su zabeleška mojih osam poseta Fukušimi od leta 2011. Ima samo sat i po vozom od užurbanog Tokija do tihog grada Fukušime. Slogan na vozu podseća me na ono što se dogodilo, na nuklearnu katastrofu i dugi napor ka oporavku. Kada sam prvi put bio u Fukušimi, grad je bio zastrašujuće prazan. Kasnije, više ljudi se vratilo, i grad je povratio deo energije kako je vreme prolazilo.

Grad Soma se nalazi 23 kilometara od nuklearne elektrane Daići u Fukušimi. Soma je bio napredni ribarski grad. Danas, možete da vidite posledice cunamija svuda, sa belim oznakama na praznim komercijalnim zemljištima.

Videos by VICE

Selo Itate je udaljeno 40 kilometara od elektrane, ali je zbog vetra i ono bilo pogođeno talasom radijacije na dan nesreće. Većina nekadašnjih stanovnika sela i dalje živi u privremenom smeštaju koji je obezbedila država.

Many of the people of Iitate used to enjoy the slow pace life in big farmhouses, but they are now forced to live in 325-square-foot prefabricated houses or tiny apartments.

Jedna žena sa kojom sam razgovarao, gospođa Kano (ispod) smejala se dok je pričala kako je jurila i pokušala da otera divljeg vepra sa svoje farme. Ali oči su joj postale prazne kada je opisivala predeo koji nikad neće zaboraviti.

Iz knjige Kaza Senje Fukushima: Forgotten Landscape. Pratite ga Instagram-u.