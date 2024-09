Kako da imate sjajan analni seks, prema savetima gomile porno zvezda

Dobro došli u VICE Vodič kroz život, naš nesavršeni savetnik kako postati odrasla osoba.

U slučaju da niste primetili, hetero analni seks je, ono, trenutno neverovatno popularan. Pre samo nekoliko decenija, izvan kvir krugova, doživljavan je kao tabu čin za koji je samo desetina muškaraca i tek četvrtina žena priznavala u anketama da ga je isprobala makar jednom. Danas, anal je sastavni deo mejnstrim pop, da ne pominjem porno, kulture. U stvarnosti, ne isprobava ga mnogo hetero muškaraca ili žena, a još manje njih ga radi redovno (podaci CDC-ja ukazuju na to da je oko trećina hetero žena u životu isprobala anal; broj onih koji to redovno rade nije sasvim jasan, ali verovatno je mnogo niži. Podatke o hetero muškarcima koji eksperimentišu s analnom stimulacijom teško je pronaći, mada je prodaja masažera prostate ubrzano skočila u poslednje vreme, a neki izveštaji ukazuju na povećano interesovanje.) Ipak, mnogi seksualno aktivni ljudi, naročito hetero žene, žale se da osećaju pritisak da moraju da se oprobaju na ovom polju.

Na sreću, seksualni vaspitači su ovu narastajuću potražnju zadovoljili obiljem vodiča i saveta o čemu morate da povedete računa ukoliko eksperimentišete s analom. Nažalost, mnogi uleću u to naglavačke ne radeći previše pripreme. To znači da ono malo analnog obrazovanja koje početnici imaju potiče iz pornića, gde se anal često predstavlja kao nešto veoma lako: samo nabijte nepodmazanu igračku ili penis u čmar, bez ikakve pripreme, i pumpajte žestoko, ono, sat vremena.

Ali anal iz pornića, kao što će vam većina iz industrije filmova za odrasle rado reći, samo je fantazija. “Devojke treniraju čmarove da istrpe onu vrstu ludačkog tovarenja koje primaju na filmu”, kaže Skajlar Snou, porno glumica koja je u ovu profesiju ušla prošle godine. Taj trening i priprema drugačiji su za svakoga, ali obično podrazumevaju prilagođavanje anusa prstima ili igračkama satima ili danima pre snimanja same scene, kao i primenu trikova za opuštanje. Neke glumice uzimaju suplemente kako bi im pražnjenje creva bilo redovno, poste, piju imodijum i rade najmanje jedan klistir na pola dana ili dan pre scene kako bi smanjile rizik od fekalnih nezgoda. “Kontrolisano okruženje pornića zaista u tome pomaže”, kaže Džoselin Keli, koja je ovom profesijom počela da se bavi 2015. godine. „Jer, u redu, znam da ću ovde imati anal s tom i tom osobom u to i to vreme, tako da se osećam 100 posto spremnom”, na način na koji često ne možete biti u stvarnom životu.

“Imam prilično dobro razrađen sistem”, dodaje Odri Holander, veteranka koja se ovim poslom bavi već 14 godina i u nekim krugovima je smatraju kraljicom ekstremnog anala. “Iskreno, ne mogu ni da se setim svih stvari koje su mi se našle u anusu”, kaže ona. “Ali mi i dalje treba tri ili četiri dana pripreme pre nego što mogu da snimim analnu scenu.”

Tokom snimanja, prave se pauze radi dodavanja lubrikanata, što se retko prikazuje na ekranu, čiste se fekalne nezgode i prebacuje se radnja s analnog na vaginalni seks bez prikazivanja pranja pre premeštanja, koje je od vitalnog značaja da bi se izbegle infekcije. Oni takođe, kaže samoproklamovana “buduća analna kraljica” Dela Dejn, koja je porniće počela da snima prošle godine, “snimaju pod određenim uglovima i u određenim pozama radi zabavnijeg gledalačkog iskustva koje inače ne biste radili.” I umesto da su spremne za anal u svakom trenutku, zvezde često prave pauze od nekoliko dana ili nedelja između snimanja dva anala. Sve u svemu, veteranka ovog posla već osam godina Čeri De Vil rekla mi je prošle godine: “Ne možete da očekujete od partnerke kod kuće da tek tako može da se ubaci u anal”, naročito ne u anal u porno fazonu; ista stvar važi za muškarce i ne-binarne osobe.

A, opet, ljudi to rade. “Većina civila misli da tek tako mogu da oponašaju sve što vide u pornićima” kaže analna profesionalka Šarlota Sartr. “Jebu me suviše grubo, jer vide samo pumpanje u sceni.” Ovo zbrzano obrazovanje preko pornića možda može da objasni zašto se, kao što mi je seksualna istraživačica s Instituta Kinsi Debra Herbenik rekla prošle godine, “oko 70 odsto Amerikanki žali na bol tokom poslednjeg iskustva analnog snošaja — veliki broj njih od umerenog do jakog.” To bi takođe moglo da objasni priče iz iskustva o sve većem broju žena koje doživljavaju povrede tokom analnog seksa, kao što su poderotine ili prolapse, često izazvani preteranom ili grubom igrom.

Što je šteta, jer ne samo da analni seks može da se obavi bezbedno, bez rizika ili s minimalnim rizikom od povrede, već može, u teoriji, da bude zabava za svakoga. Otvor anusa sadrži tonu nervnih završetaka kod ljudi svih rodova; takođe se nalazi blizu „nogu“ klitorisa i vaginalne g-tačke, i omogućuje stimulaciju prostate, za one koje je imaju. “Utvrdila sam da volim analne orgazme i da me istinski uzbuđuje razvlačenje rupe”, kaže Snou. “Analni orgazam je žestok kod muškaraca, od njega krene da im podrhtava čitavo telo, ili u nekim slučajevima natera muškarca ili trans ženu da ejakulira bez dodira”, kaže istaknuta trans porno zvezda Kimber Hejven.

Iako anal koji se radi na filmu nije nimalo realističan za većinu ljudi u svakodnevnom životu, porno zvezde (kao i druge seksualne radnice), međutim, i dalje imaju gomilu iskustva sa kucanjem na zadnja vrata. (“Prilično dobro poznajem sopstvene unutrašnje organe”, rekla mi je kraljica anala Mendi Mjuz, “budući da sam ulazila prilično duboko da ih ispipam.”) Naravno, ponekad se dese nezgodne nesreće ili dožive horor priče. I izuzev jedno ili dvoje njih poput Keli, koja kaže da u privatnom životu voli da je “pocepaju i razvuku kao u analnoj olimpijskoj disciplini” baš kao i na filmu, većina kaže da ni približno to ne radi toliko u privatnom životu, a svakako ne toliko žestoko ili toliko dugo kao na filmu. Ali one poznaju anal i rado će sa nama podeliti savete kako on pravilno da se radi.

Ne slažu se sve oko toga kako raditi anal u stvarnom životu. Jednoglasne su oko važnosti tone lubrikanata i postepenog istraživanja. Ali neke zvezde veruju u detaljne pripreme čak i u stvarnom životu, dok druge smatraju da to može da se uradi valjano i spontano, u vrelini seksualnog trenutka. I neće svi njihovi saveti biti relevantni svima, jer svaki čmar ima drugačije potrebe i stepen otpornosti. Zvezde kao što su Sartr i dugogodišnji ekspert za anal Džoana Ejndžel, na primer, smatraju da im se vagina brže umara od čestog ili grubog seksa nego čmar; Ejndžel mi je rekla da je njeno telo izgleda toliko dobro građeno za anal da ne mora da se rasteže čak ni zbog pripreme za hardkor scene. Druge osobe, upozorava Devil, mogu biti podložnije ozbiljnim povredama od drugih. I većina porno zvezda sa kojima sam razgovarao tokom godina na ovu temu slaže se da neki ljudi prosto nisu stvoreni za anal. Ali saveti koje nude kako pristupiti analnom seksu, naročito kao početnik, sjajna je odskočna daska za pojedinačna istraživanja neistraženog sveta anala.

Šta bi neko ko se susreće s analom prvi put trebalo da proba ili ima u vidu pre nego što se okuša s njim?

Anastazija Rouz : Uvek preporučujem da se krene s igračkama. Postoji oprema sa silikonskim čepom za čmar u pet koraka koju svesrdno preporučujem. Može da se kupi preko Amazona! Takođe, vibrirajuće analne igračke! Isprobajte ih, obećavam da ćete dok trepnete postati veliki ljubitelj anala. Takođe, preporučujem da možda krenete s jednim prstom, pa sa dva, pa onda možda sa tri. Ključno je da se samo opustite. Dišite ravnomerno. Verujte sebi. A ako boli, smesta prekinite.

Skajlar Snou: Dostupno je mnogo sjajnih igračaka za vežbu i igru. Pronađite šta vam se sviđa.

Vitni Rajt : Ima mnogo zabavnih, različitih analnih igračaka! Inflatori, staklene igračke, analni perle, čepovi za čmar, dildoi.

Kimber Hejven: U tu rupu gurajte samo karu i stvari dizajnirane za analnu penetraciju. [Napomena: To znači igračke sa proširenim dnom da sfinkter ne bi mogao da ih usisa do kraja u anus.] Svaki doktor će vam ispričati priču o nekom ko je eksperimentisao s nabijanjem stvari koje ne bi smele tamo da se nabijaju.



Šta ljudi moraju da znaju o upotrebi analnih igračaka za eksperimentisanje ili pripremu za dublji anal?

Kimber Hejven: Ako niste iskusni, krenite polako i za svoj prvi anal ne birajte partnera ili dildo od, ono, 20 centimetara. Krenite sa malim, eksperimentišući ispočetka s igračkom od oko 12 do 15 centimetara.

Stefani Vest : Koristite igračke za analni trening na pravi način. Od manje ka većoj. Ne ostavljajte ih unutra duže od deset minuta po igrački.

Dela Dejn: Lično ne volim čepove za čmar niti su mi potrebni za pripremu [sada]. Ali znam mnoge kojima jesu. Otkrijte šta funkcioniše za vaše telo i budite spremni da istražujete i isprobavate razne stvari.



Šta ljudi koji žele dobar anal moraju da znaju o lubrikantima?

Skajlar Snou: Odaberite lubrikant koji vam se dopada (meni se sviđa kokosovo ulje), zato što ćete želeti da ga nanosite u velikim količinama.

Odri Holander: Čak i ako mislite da ste ga naneli dovoljno, stavite još malo. [Napomena: Neki eksperti tvrde da upotreba previše lubrikanata može da navede na brzu igru, što može da dovede do nenamerne povrede.]

Stefani Vest: Ima nekih lubrikanata koji su više za anal od običnih. [Napomena: To su obično gušći silikonski ili hibridni silikonsko-vodeni lubrikanti, koji smanjuju trenje.] Dostupni su širom interneta.

Džozelin Keli: Ne koristite, međutim, silikonske lubrikante sa silikonskim igračkama. Vremenom će se raspasti.

Miranda Miler: Ne koristite lubrikante na bazi vode. Mnogo se brže suše od lubrikanata na bazi silikona.



Mimo samog fizičkog čina, kako ljudi koji žele anal da pristupe toj ideji s nekim sa kim su intimni?

Anastazija Rouz: Isprobajte to s nekim kome verujete.



Vitni Rajt: Kad konačno dođete do tačke neposredno pred isprobavanje anala po prvi put, postarajte se da partneru jasno stavljate do znanja šta vam prija i kojom brzinom biste voleli da vam to radi.



Rajan Driler: Morate mnogo da pričate sa partnerom da biste videli je li otvoren za to. Da to zaista želi.



Tori Avano: Moram da postignem neviđenu hemiju sa partnerom da bih mogla s njim da radim anal. Ako nema leptirića, nema ni anala. Takođe, glavna stvar je komunikacija sa partnerom. Bez komunikacije to neće funkcionisati.



Je li pranje ili klistir apsolutno neophodan ako želite da radite anal kako treba?

Dela Dejn: Ne pripremim se uvek — ispiranje, klistir, itd. Ali obično radim anal s partnerima s kojima sam opuštena u komunikaciji i s njima mogu da podelim i potencijalno prljavo iskustvo.

Anastazija Rouz: Neki ljudi se osećaju opuštenije i samouverenije ako se prethodno isperu klistirom. Isprobajte to prvo ako želite. To vam za početak pruži osećaj da imate nešto u dupetu.

Kimber Hejven: Ume da postane prljavo [ako se ne isperete]. Ako ga vi primate, nećete uživati, zato što nećete moći da se opustite i zabavljate ukoliko se ne osećate čisto.



Miranda Miler: Postarajte se da se isperete. Ne bih volela da vam se baš prvi put desi nezgoda. Uvek koristite klistir s vodom a nikad sa fiziološkim rastvorom. Tako je bolje za vaše telo.



Vitni Rajt: Uvek se klistiram toplom vodom i isperem sat ranije. [Napomena: Neki se brinu da klistir iritira debelo crevo, što dovodi do kratkoročnih problema sa probavnim traktom i veće opasnosti od prenošenja bolesti.]



Skajlar Snou: Ne brinite se ako niste savršeno čisti. Dešava se.



Rajan Driler: Znajte da je velika verovatnoća da se desi neka nezgoda. Postarajte se da vi i vaš partner nemate problem s tim, da ne pokvarite sebi raspoloženje kad odlepite ili se zabrinete zbog toga.



Sara Vandela: Nemojte se prejedati pre anala. Pijte mnogo vode da biste isprali sistem.

Kimi Kabum: Ne bih preporučila nikakvu tešku hranu 12 do 24 sata pre anala da biste ostali čisti.



Šta moraju da znaju ljudi koji se brinu zbog prvobitnog bola, a koji možda razmišljaju o pilulama protiv bolova ili anesteziji?

Rajan Driler: Ne koristite anesteziju! To može da bude šaka tajlenola, analeza ili abnesola. Morate da možete da osetite ako nešto nije u redu ili osećaj nije dobar, da se ne biste povredili. Da ne pominjem da ćete omamiti i njegovu karu, što znači da neće biti erekcije.



Kimi Kabum: Ja sam čak i protiv popera ili pilula za opuštanje mišića iz istih razloga. I ne zaboravite da praktikujete bezbedan seks, zato što seksualno prenosive bolesti mogu da se prenesu i analno. [Napomena: Krhkost tkiva analnog zida čine mikro-poderotine verovatnijim, značajno povećavajući rizik od seksualno prenosivih bolesti nego kad se upražnjava vaginalni seks.]



Sara Vandela: Ako morate da uzimate lekove za analni seks, onda on verovatno nije za vas.



Šarlot Sartr: Ne bih preporučila da se uzme čak ni jedan jedini tilenol pre anala, jer on uopšte ne bi smeo da boli. Ako boli, nešto ne radite kako treba. Ili to nije za vas ili morate da se prilagodite.

Ima li nekih posebno dobrih poza za anal, naročito za početnike?

Skajlar Snou: Za mene je najlakši način da primim anal u misionarskoj pozi sa savijenim nogama. Vaše telo se ne oslanja na donje mišiće, tako da će vam se čmar više opustiti.

Anastazija Rouz: Misionarska poza je dobra i zato što možete da raširite anus, još ga više otvorivši.

Kimi Kabum: Ne bih eksperimentisala s pozama. Analnim jahanjem i kereći može da prodre duboko. Ali početnicima bi možda bilo bolje da probaju sa ležanjem postrance radi laganijeg ulaza i udobnijeg prvog iskustva.

Ima li nekih poslednjih mera predostrožnosti za koje moraju da znaju oni koji isprobavaju anal?

Kimi Kabum: Analni seks često vremenom počinje sve više da prija i može da bude veoma prijatan za obe strane.

Anastazija Rouz: Možda vam se prosto neće dopasti. To je jedna od onih stvari koja nije za svakoga. I to je savršeno u redu!

Miranda Miler: Iskreno ne preporučujem da se radi svaki dan, naročito ne grubi anal. Čmaru su potrebna četiri dana da se oporavi od bilo kakvih prskotina. S vremena na vreme je zabavno. Samo ne sve vreme.

Čeri Devil: Ako imate problema sa zadržavanjem stolice ili, ne daj Bože, ako vam se dešavaju nezgode, morate da napravite pauzu i da radite kegelove analne vežbe sve dok vam to ne prođe.

Džoana Ejndžel: Odlazim kod proktologa nekoliko puta godišnje samo da se uverim da je sve u redu… To je prilično važno ako ćete se redovno upuštati u anal. Moj ginekolog mi je preporučio da odem na pregled. Morate da slušate sopstveno telo. Morate da znate kad ste se suviše natrudili i kad nije pravi dan za anal. To je važno za sve vrste seksa, posebno za žene.

Pratite Marka Heja na Tviteru.