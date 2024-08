Kako da prestanem da se ložim na nekoga kome se ja ne sviđam?

Ovaj članak prvobitno je objavljen na VICE Italy.

Pitajte VICE je serijal gde čitaoci pitaju VICE da reši njihove probleme, od toga kako da se nose sa neuzvraćenom ljubavi, pa sve do saveta kako da izdrže nepodnošljive cimere. Danas ćemo pokušati da pomognemo jednoj čitateljki koja ne može da se otkači od lika koji je verovatno iskorišćava.

Videos by VICE

Hej VICE,

Već tri godine sam opsednuta likom kome se ja ne sviđam. Racionalno, znam da treba da prekinem da se osećam tako, ali kad god dobijem malo njegove pažnje, kada mi pošalje poruku ili uradi bilo šta drugarski, vratim se u krug kojim se vrtim i ne mogu da objasnim zbog čega je to tako.

A. je jedan od mojih najbližih prijatelja, satima razgovaramo telefonom, malo-malo putujemo negde sa ostalim prijateljima. On je obično u centru pažnje i teško mu je da održi veze duže od šest meseci.

On zna kako se ja osećam – čak sam mu to i priznala jednom. Tada je rekao da, da je znao ranije, situacija između nas mogla je biti drugačija, ali je u to vreme bio u vezi sa drugom devojkom. To je bilo pre tri njegove veze.

Nekoliko puta se čak i desilo da popijemo previše, ljubimo se, pa čak smo jednom zamalo završili zajedno u krevetu. A nekoliko puta se dešavalo i da moram da ga mute-ujem na društvenim mrežama i izbegavam kontakt sa njim, nakon što se ponašao kao da ne želi da me viđa.

Mnogi naši zajednički prijatelji koji su mi nekada govorili da među nama očigledno postoji hemija sada govore da prestanem da igram njegovu igru. Mislila sam da ću se pre ili kasnije zaljubiti u nekog drugog i prestati da mislim da njega na taj način. Međutim, to se još nije desilo.

Umorna sam i isfrustrirana. Ponekad mislim da sam samo ja opsednuta, ali često imam osećaj da me A. zapravo iskorišćava. Kako da se iščupam iz oved situacije jednom za svagda? Imam 25 godina, trebalo bi da sam dovoljno odrasla da razumem da me neko ne želi i da je to prosto tako.

M.

—

Hej M.,

Terapeutkinje Federika Mikale i Đulija Amikone, koje su se specijalizovale za veze i nedavno zajedno osnovale terapijsku uslugu pod nazivom Apsicologa, vrlo će rado pomoći da razrešiš ovu dilemu oko neuzvraćene ljubavi.

“Kada želimo vezu sa nekim ko nas ne želi, u našem mozgu se aktivira nevoljni mehanizam”, objasnile su one u mejlu. “U pitanju je takozvani ‘Zeigarnikov efekat’.” Nazvan je sovjetskom psihologu koji ga je otkrio, ovaj efekat opisuje kako se naši umovi sećaju nerešenih ili tekućih aktivnosti lakše nego onih koje su završene. “To je kao da konstantno dobijamo poruku koja nas požuruje da završimo ono što smo započeli – zbog toga ostajemo u ne-vezama koje nas ne zadovoljavaju.”

U tvom pismu, rekla si da se osećaš umorno i isfrustrirano ovom situacijom. Sve to je veoma razumljivo – zaglavljena si u njoj već duže vreme. “Priznati to znači razbiti barijeru i postati ranjiv, što se obično dešava u vreme velikog nezadovoljstva”, objašnjavaju ove ekspertkinje. Takođe, to znači i “shvatiti da trenutna situacija nije idelana, ali to je ono što ti daje nadu.”

Sve ti deluje zbunjujuće, posebno jer A. nastavlja da ti šalje pomešane signale: pažnju, kvalitetno vreme provedeno zajedno i povremeno ljubakanje. Ove stvari ti podižu nivo adrenaina i ubacuju te u stanje emocionalne zbunjenosti. Čak i ako mrziš te trenutke, ta kombinacija postala je neka vrsta sigurnosnog ćebeta za tebe.

Mikale and Amikone misle da je tvoje pitanje da li ta A. iskorišćava – svesno ili ne – korak u pravom smeru. One smatraju da bi trebalo da porazmisliš da li je on imao benefite od tvoje pomoći u prošlosti, a da nije ponudio istovetnu pomoć kada je tebi ona bila potrebna. “Možda je tražio velike usluge, ali ih nije uzvraćao lako”, napisale su ove ekspertkinje. “Možda traži da budeš dostupna odmah, jer pretpostavlja da ćeš učniti bilo šta da budeš tu za njega.”

Pored svega toga, A. možda izbegava da razjasni vaš status zbog “njegove potrebe za pažnjom koja je veća od poštovanja prema drugoj osobi”, nastavile su ove ekspertkinje. Kao što si i sama rekla, A. voli da bude u centru pažnje. Osim toga, rekla si mu kako se osećaš, ali on i dalje odbija da ti da jasan odgovor.

Pošto si zaljubljena u njega, ove stvari ti možda deluju manje važno. Verovatno se hvataš za manje stvari, kao na primer kada ti lajkuje slike na Instagramu odmah ili za to što te zove da blejite – verovatno u njima tražiš dublje značenje. Možda misliš da su to dokazi da među vama postoji nešto, veza koja korespondira sa onime što ti želiš, a što ne postoji zaista.

Sledeći put kada se ovako nešto dogodi, trebalo bi da pokušaš da “posmatraš stvari iz spoljne perspektive”, kažu ekspertkinje. Samo tako ćeš shvatiti da si “u zapravo kozavisnoj situaciji od koje nemaš benefite.” Drugi korak nakon prihvatanja ove činjenice je da “daš sebi vremena”, kažu one. Bićeš iznenađena razlikom koja će malo po malo nastati nakon promene načina razmišljanja.

Pošto ti se niko drugi nije svideo tokom ovog perioda, moguće je da još nisi upoznala nekog po svojoj meri. Ipak, porazmisli da starim simpatijama daš još jednu šansu. Zapravo, to što čekaš nekoga predugo može dovesti do toga da razviješ nisko samopouzdanje. Kao rezultat toga, “kada naiđemo na nekoga ko nas ceni i misli da smo dovoljno dovri, možemo sumnjati u sebe i možda nam čak i bude lakše da ostanemo u zoni komfora.”

Da bude jasno, naše ekspertkinje nisu rekle da treba da se suvaš sa nekim iz prošlosti nasumično, već da prostor koji si dala ovoj idealizovanoj ljubavi daš nekom konkretnijem iskustvu. U međuvremenu, moglo bi biti “korisno da se prosto koncentrišeš na svoja interesovanja i da ih deliš sa drugim ljudima koji su ti bliski, kao na primer sa prijateljima.”

A kako bi izbegla da se ponovo vratiš u ovaj začarani krug, treba da poradiš na svom samopouzdanju, uz možda čak i pomoć nekog profesionalca. Na kraju, kada se budeš osećala kao da si zacelila rane, možeš da porazmisliš o tome da raščistiš stvari sa A. “Moglo bi biti oslobađajuće završiti proces postepenog odvezivanja”, dodale su Mikale i Amikone.

Poslednji savet ovih ekspertkinja je: trebalo bi da izbegavaš da pritiskaš sebe zbog toga što si u ovoj poziciji sa 25 godina. “U životu i ljubavi ne postoje skripte i protokoli koje treba pratiti”, napisale su one. “Nije najvažnije koliko godina imate, već vaša emocionalna zrelost i faza kroz koju prolazite. Svako ima sopstvena iskustva i shvata stvari u pravo vreme.”