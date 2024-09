Kako da znate da li ste u nezdravoj vezi

Prvobitno objavljeno na i-D Nemačka

Nezdrave veze: svi smo čuli za njih, a oko polovina nas je u nekom životnom trenutku i bila u nekoj. Lera Abova deo je te statistike. Ovde nam ovaj dvadesetpetogodišnji model poverava svoje iskustvo.

„Oduvek sam bila posebno dete, sa energijom i emocijama koje je teško kontrolisati. Dovoljna je samo jedna pogrešna reč ili blagi odsustvo pažnje da me iz ljubavi prebaci u mržnju. Dok sam odrastala, moja porodica bila je toga svesna i znala je kako s tim da se nosi, ali ljudi koje sam upoznavala kasnije u životu često nisu imali toliko razumevanja – a i zašto bi? Zašto bi bilo ko trpeo vaše ponašanje koje drugima nanosi bol?

Umem da budem tiranin u kući. Kad imam loš dan, pravim tu grešku da se istresam na ljude koje volim i uz koje mi je lepo. Mislim da, na neki način, želim da se oni osećaju podjednako loše kao i ja – da bi mogli da razumeju kako mi je. Mogu da vam navedem sve dijagnoze koje sam tokom života dobijala od raznih doktora, ali mislim da za tim nema potrebe. Nadam se da će ljudi razumeti o čemu govori ovaj članak.

Fotografija: Barrett Swegger.

Stvari umeju da pođu istinski po zlu kad su u pitanju moje ljubavne veze. One uvek krenu veličanstveno, ali vremenom taj intenzitet dobije negativan predznak. Kad se borite sa problemima mentalnog zdravlja, možete da privučete ljude koji imaju određenu dubinu i verovatno imaju jednake probleme kao i vi. Možda ćete čak pomisliti da se to dešava zato što je to jedina vrsta ljudi koja vas razume, koja vas ne otpisuje na prve znake nestabilnosti.

Problem s nezdravim vezama je taj da oba partnera trebaju pomoć. Prema mom iskustvu, one se često završe takmičenjem u tome kome je gore. Nekada sam mislila da tako izgleda prava ljubav, ali što sam starija sve više shvatam da prava ljubav nema nikakve veze sa psihološkim nasiljem. Morala sam sama da shvatim da moj partner nije moje sredstvo za postizanje srećnog kraja. Jedino sam ja odgovorna za sopstveno mentalno zdravlje. Proćerdala sam tri godine života kriveći za svoje mentalno stanje sve oko sebe i nadam se da nikad više neću dozvoliti sebi da ponovim istu grešku.

Verujem u karmu, a to mi dopušta da sopstveno ponašanje posmatram iz druge perspektive. Veći deo onoga što mi rade drugi, već sam i sama radila drugima. Ne samo da mogu da sagledam sopstvene greške, već mogu i istinski da ih razumem.

Imam sposobnost da žestoko mrzim ovaj svet i samu sebe, ali zato posedujem i sposobnost da volim — život, svet i samu sebe. Znam da nekad loše utičem na druge, ali je poslednja stvar koja mi treba u životu da mi neko nalepi etiketu i kaže mi da je sve to samo u mojoj glavi. Svaka osoba ima sopstvene razloge zašto se oseća loše.

Fotografija: Sølve Sundsbø.

Moja emotivna nestabilnost nikad se nije negativno odrazila na moj posao. Imala sam tu sreću da radim sa mnogim velikim, kreativnim ljudima. Ali ljubav me fascinira, baš kao i sve što je ekstremno. Kad se sve sabere i oduzme, nikad ne bih želela da zamenim um sa nečijim tuđim, zato što su moja energija, i sposobnost da volim i osećam, posebni. Niko to ne može da mi oduzme.

Ljudi su se navikli na to da im neko drugi rešava probleme. U Americi, svakom osmom građaninu prepisuju se antidepresivi, a ta brojka skoro je udvostručena kod žena.

Čim se suočimo sa stresom ili slomljenim srcem, jurimo do lekara da se nakljukamo antidepresivima ili pilulama za spavanje. Zloupotrebljavamo lekove sve dok više ne možemo da živimo bez njih — četvrtina ljudi koji uzimaju antidepresive radi to već 10 godina ili više. Gutaju sve što nađu samo da bi mogli da funkcionišu. Ja, s druge strane, nikad nisam uzimala antidepresive. Oni možda otupe naše probleme, ali ne stvaraju harmoniju između naših umova i naših tela. Što više doktora pitate za savet, više ćete dijagnoza dobiti, sve dok ne budete počeli da se osećate kao prava pravcata nakaza.

Naučite da tokom napada panike i izliva besa kontrolišete ono što govorite. Koliko god to banalno zvučalo, ne možete povući izgovorene reči i povredićete osobe koje volite. Ne dozvolite da svoju agresiju istresate na druga ljudska bića.

Volela bih da možemo da imamo prave ljude oko sebe u pravim trenucima.“

@leraabova

Ukoliko ste izloženi emotivnom, fizičkom ili seksualnom nasilju, pozovite SOS telefon Autonomnog ženskog centra: 0800 100 007 (Radnim danima od 10h do 20h). Ukoliko razmišljate o samoubistvu, SOS telefon Centra Srce je 0800-300-303 (svakog dana od 17h do 23h).