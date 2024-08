Kako izbeći zajednički život kada si u ranim dvadesetim

Oko nas se odvijaju velike društvene promene. Muškarci su zbunjeni. „Kako da znamo šta je OK ako nam vi ne kažete?“ arlauču oni cepajući košulje pod punim mesecom. Odgovor glasi: „Samo pitajte!“ Kao žena, tu sam da odgovorim na sva vaša pitanja o ljubavi, seksu, i međuljudskim odnosima.

U čemu je problem?

„Zajedno smo tri godine, ona kaže da me voli i želi da ostane sa mnom zauvek, ali neće da živimo zajedno. Zašto?“

Šta ne kapiraš

Ljudi često zaborave da imaju pravo i moć da traže ono što žele, ali možda se ustručavaš iz straha da te ne odbije, možda ni ona neće ništa da kaže da te ne uvredi?

U svakom slučaju, ako joj jesi ponudio da živite zajedno a ona nije na to spremna, evo u čemu je po meni stvar: Zajednički život je često pakao – ne odmah, ali ume da preraste u to.

Tvoja devojka to verovatno zna, ili iz ličnog iskustva ili preko nekog unutrašnjeg predačkog glasa koji je upozorava: „Muško hoće živi sa mnom? Muško hoće zarobi! Muško hoće džabe sprema po pećini!“ Zajednički život je za žene tradicionalno predstavljao ogroman gubitak lične slobode, a iako stvari danas nisu na istom nivou na kom su bili pre sto godina, i dalje svi lako skliznemo u muško-ženske podele poslova čim se uselimo u zajednički stan. Svi mi mislimo da smo prosvetljeni postmoderni postfeministi dok ne pokušamo da živimo zajedno sa partnerom.

U početku je zabavno, prvo veče naručite picu u nenameštenom stanu, nedeljom siđete do trafike po novine, posle leškarite zajedno ceo dan. Onda se ispostavi da on ne ume a spremi ništa osim omleta, pa ti preuzimaš kuvanje u devedeset posto slučajeva – isprva vrlo rado, a onda sve manje rado. On kaže da će da ti to nadoknadi spremanjem, ali ubrzo idilu počnu da kvare svađe oko toga da li je WC šolju dovoljno oribati jednom mesečno. Onda uhvatiš sebe kako skupljaš prljave čarape koje on baca po stanu, i shvatiš da ste postali par iz nekog starog sitkoma kom ste se nekada zajedno smejali.

Da li ja to želim da kažem da si ti mizogina svinja samo zato što bi hteo da živiš sa ženom koju voliš? E baš tako.

Ne, šalim se, ne skačite odmah do komentara da se žalite kako želim da vas kastriram. Namera mi je samo da istaknem da zajednički život može da optereti i najjaču vezu, posebno dok ste još mladi. Možda je tvoja devojka nešto slično već iskusila, pa zato okleva da ponovo pokuša.

Ja sam pokušala da živim sa svojim dečkom u prvoj polovini svojih dvadesetih godina, što se pokazalo kao najgluplji mogući izbor. Kad smo raskinuli, morala sam istovremeno da se nosim sa emotivnim teretom kao i sa praktičnim. (Tri nedelje sam se vukla po iznajmljenom smeštaju, histerično plakala, opijala se i objašnjavala malo sa dečkom kog sam ostavila a malo sa zbunjenim stanodavcem.) Posle nisam mogla ni da zamislim da ću opet poželeti da živim sa nekim. Od tada je prošlo mnogo vremena; sada sam u vezi sa nekim savršenim pa priznajem da maštam o jednoj maloj kući i kuci koju bismo nazvali Rudi, ali ipak nisam sigurna koliko bih bila spremna da tako nešto zaista pokušam.

Možda je tvoja devojka prošla kroz loše iskustvo nalik mom, pa je sad oprezna. A možda joj samo prija da živi sama. Ima i samački život svoje prednosti, ako ćemo iskreno: možeš kad god poželiš da usput kupiš neku odvratnu brzu hranu pa se kod kuće posle zavališ u krevet da je proždereš uz dokumentarce o nacistima, nema ko da ti zamera zbog ružnih navika. Pritom znaš da ćeš sutra da ustaneš i skokneš do dečka čiji je stan fin i sređen, da te zagrli i spremi ti nešto za doručak; to ne treba potcenjivati. Kvalitetna je veza koja ti dozvoljava da budeš aljkava i lenja kad si sama.

Što se veze između vas dvoje tiče, siguran sam da je puna ljubavi i stabilna, znači potpuno razumem to što bi ti hteo da budete pod istim krovom. Iako je moj pokušaj kohabitacije bio užasan, i dalje se sećam zašto sam pokušala – zato što sam bila ludo zaljubljena, pa mi je prijala ta utešna pomisao da mogu da se udobno skućim pore voljene osobe. Ali ako ona to zaista ne želi, nemoj da je pritiskaš. Bitno je samo da se volite. Pokušaj da zamisliš verziju budućnosti u kojoj se taj deo održava iako ne živite zajedno. Nemoj da pokušavaš da vašu budućnost uklopiš u neki ranije zamišljeni kalup, možda će ti ova druga verzija više prijati.

Šta stvarno treba da znaš:

Ljubav ne mora da ide po sistemu dejting-useljenje-brak-deca-smrt. Ljubav treba da ide onako kako vama odgovara.

@mmegannnolan