Kako pravilno podržati dragu osobu koja ima depresiju

Članak je prvobitno objavljen na VICE Italy.

Nećete dobiti obaveštenje kada neko koga volite uđe u ponor depresije. Nema upozorenja. I koliko god se trudili, čista snaga volje neće biti dovoljna da se prođe kroz to. Biće trenutaka, posebno u ranim fazama, kada ćete se osećati bespomoćno i pitati se: „Šta da radim sada?“, „Mogu li biti koristan?“ ili „Šta ako i mene uvuče?“

Videos by VICE

Nažalost, ne postoje pouzdana rešenja za boravak u blizini osobe sa depresijom. „Svaka osoba je drugačija, svaka priča je drugačija, svaka situacija je drugačija“, kaže klinički psiholog Karola Moreti iz Milana, koja drži obuke za rodbinu ljudi sa poremećajima raspoloženja. „Ali postoje smernice koje možemo da sledimo.“

Ljudi često kažu da se osećaju depresivno u svakodnevnim razgovorima, ali to obično ne znači da doživljavaju depresivni poremećaj. „Nekih dana ili u određeno doba dana, naše raspoloženje je gore nego obično“, kaže Moreti. „Ovo se može desiti kao rezultat traumatičnog događaja – odbijanja, raskida – ili čak i bez razloga.

Prema našim trenutnim dijagnostičkim standardima, depresivni poremećaj nastaje kada neko doživi najmanje pet zvaničnih simptoma – u rasponu od gubitka zadovoljstva do umora – tokom dužeg vremenskog perioda. Ovi simptomi moraju uticati na raspoloženje osobe, obrasce spavanja, apetit, interesovanja i društveni život do te mere da onemoguće da čovek normalno funkcioniše.

Ako vaša voljena osoba ispunjava ove kriterijume, vreme je da preduzmete akciju. „Jedna od ključnih stvari na kojoj bi trebalo da insistirate je odbacivanje ideje da se mogu sami nositi s depresijom“, kaže Moreti. „Ili da je njihova depresija jednostavno posledica njihovih karakternih nedostataka. Umesto toga, recite im da je depresija poremećaj povezan sa hemijom mozga, i da je zato intervencija neophodna.

Ako osoba nije zadovoljna terapijom, možete pokušati da je podržite na mnogo drugih načina. Možete ponuditi da idete sa njima na prvu sesiju, napravite listu terapeuta ili čak sačekati napolju tokom sesije. Ali važno je ne forsirati – svaka osoba ima svoj tempo.

Osim toga, traženje terapije je dug proces. Od vitalnog je značaja da vaša voljena osoba pronađe nekoga sa kim se oseća prijatno – a to se možda neće dogoditi iz prvog pokušaja. Ako stvari ne uspeju, budite spremni da ih podržite iznova i iznova. Većina ljudi će prvo posetiti psihologa, ali „dobro je zapamtiti da se i psihijatri bave poremećajima raspoloženja kao što je depresija“, dodaje Moreti. „Tretmani za to postoje i rade.“

Pronalaženje pravih reči za komunikaciju sa nekim ko ima depresiju može biti teško. Kada se neko suoči sa samo jednom depresivnom epizodom, reči ohrabrenja mogu biti od pomoći. Ali ako imaju poremećaj raspoloženja, pokušaj da ih oraspoložite može biti kontraproduktivan. „Depresivna osoba može da pogleda okolo i pomisli: ‘Moji roditelji su sjajni, moji prijatelji i partner su divni, a ja ne mogu da budem srećan’,“ kaže Moreti.

Trebalo bi da se uzdržite od toga da tražite od njih da budu jaki, da ih poredite sa drugim ljudima ili da im kažete da imaju sve što im je potrebno da budu srećni. Često su to upravo stvari koje vaša voljena osoba govori sebi kako bi poništila svoja osećanja ili produžila spiralu samoprezira.

Nije efikasno ni da im kažete da ste tu ako im zatrebate, jer ljudi sa depresijom često imaju poteškoća da se obrate nekome. Umesto toga, trebalo bi da razgovarate sa njima iz ugla saosećanja, redovno se proveravajte, zamolite ih da podele svoja razmišljanja i podsetite ih da ništa od toga nije njihova krivica i da je bolja budućnost moguća. Možete pitati da li možete nešto da uradite za njih – čak i u praktičnom smislu, kao što je pomoć u čišćenju ili kupovini namirnica.

Svako ima svoje način. Nekima je potreban prostor, nekima je potreban fizički kontakt, a drugima je potrebno i jedno i drugo. Ali Moreti misli da fizička bliskost ne može da škodi osobu koja pati od depresije. Samo svratite, budete u istoj prostoriji (čak i u tišini), dajte drugoj osobi do znanja da je njen bol shvaćen – sve su to mali gestovi koji mogu napraviti razliku.

Moreti veruje da većina ljudi potcenjuje uticaj zdravog način života, pored terapije. „Vežbanje, čak i samo pola sata dnevno, čini čuda u nekim situacijama“, kaže ona. „To bi trebalo kombinovati sa zdravom ishranom i izbegavanjem nezdrave hrane.“

Naravno, ovo može biti neverovatno teško za nekoga ko ima depresiju, ali upravo tu vaša podrška može napraviti razliku. Ovo, naravno, nije pravo, dugoročno rešenje, ali može postepeno da im pomogne da prestanu da zanemaruju sebe; odličan prvi korak ka oporavku.

Ako voljena osoba – bilo odrasla osoba ili tinejdžer – pominje samoubistvo, nikada ne treba da potcenjujete ovo pitanje. Odlučili su da razgovaraju o tome, što znači da čine prvi korak da potraže pomoć od onih kojima veruju.

Ako to nisu spomenuli, ali sumnjate da imaju samoubilačke misli, bolje je da direktno pitate: „Da li imaš samoubilačke misli?“, „Zašto razmišljaš o smrti?“, „Da li zaista ponekad želiš to da učiniš?“ Studije zapravo pokazuju da otvaranje teme može u velikoj meri smanjiti rizik da se takve ideje sprovedu u delo. Na koji god način da su misli o samoubistvu prvi put pomenute, one su jasan znak da profesionalac treba da se uključi što je pre moguće.

Važno je da stalno budete u kontaktu sa nekim ko je izrazio samoubilačke ideje, jer vreme pokušaja ponekad može izgledati kontraintuitivno. „Često, kada je osoba koja ima depresiju na najnižoj tački, manja je verovatnoća da će izvršiti samoubistvo“, kaže Moreti. „To je zato što nisu u mogućnosti da preduzmu bilo kakvu vrstu projekta; čak i pokušaj samoubistva – koji uključuje energiju, planiranje i promišljanje – postaje težak.”

Veća je verovatnoća da će ljudi oduzeti život tokom faze oporavka – kada se čini da im se raspoloženje malo popravilo, ali je očaj i dalje veoma dubok. Zbog toga morate biti izuzetno oprezni i pažljivi, posebno u ranim fazama terapije.

Biti u blizini osobe sa depresijom očigledno nije lako i zahteva uravnoteženost. Možda ćete biti preplavljeni osećanjem bespomoćnosti i tugom. U nekim trenucima, vaša voljena osoba može verbalno da vas napadne i cilja na vaše ranjivosti – ali morate zapamtiti da to depresija govori iz njih.

Brinuti se o sebi dok ih podržavate je ključno. „Ako niste puni energije, ne možete dati energiju onima oko sebe“, kaže Moreti. Punjenje, odlazak u teretanu, davanje sebi prostora ili odlazak na neko vreme su fundamentalni.“ To vas ne čini sebičnim niti znači da napuštate dragu osobu – samo vam pomaže da joj bolje pomognete.