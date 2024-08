Ljudi nam pričaju o najupečatljivijem seksu iz mržnje koji su imali

Jebanje iz mržnje: čin seksa sa osobom koju mrzite. Obično je to neko koga ste voleli ili još uvek volite, ili mrzite zbog lošeg raskida, ali ponekad je u pitanju osoba koju samo što ste upoznali u baru, odvratna vam je kao ličnost, ali ipak tragično seksualno privlačna.

Seks ove vrste obično je grub, kao otelotvorenje mržnje/prezira koji osećate. Najbolje jebanje iz mržnje obično usledi kada se učesnici obostrano i podjednako mrze, pa se privremeno nimalo ne obaziru na pravila bazične ljudske pristojnosti. Naravno, saglasnost ipak mora postojati, inače bi se ta vrsta seksa drugačije zvala.

Sad kad smo sve lepo definisali, hoćete primere? Važi. Pitali smo neke ljude da nam opišu najbolji ili najgori seks iz mržnje kog se sećaju.

Mario, 34

Pre možda četiri, pet godina jedan drug mi je priveo dvojicu potencijalnih partnera kad sam slavio useljenje u novi stan. Jedan se napio, ispovraćao mi vino po zidu, a kad sam ga odvukao iz kuće i do taksija, hteo da se jebemo u parku; tog sam odmah otpisao. Drugi mi je, opet, delovao interesantno. Posle sam shvatio da je to bilo zato što smo jedva par reči razmenili pre ngo što mi je u novoj kuhinji zavukao jezik u grlo.

Nismo se kresnuli te večeri – završio sam sa nekim parom nevezanim za ovu priču – ali taj drugi je ostavio neki odevni predmet kod mene, klasičan potez iz romantičnih komedija. Zaintrigiran, odneo sam mu jaknu do stana na drugoj strani grada i ubrzo shvatio koliko nisam bio u pravu. Bio je užasan – stavovi, glas, maniri. Uporno je tvrdio da je Bjonsi u braku sa muzičarem po imenu “Džej-zed“; navodno je kao Britanac imao pravo da ga tako zove.

Morao sam opet da ga poljubim da bi prestao da lupa gluposti, onda sam ga pojebao i dvadeset minuta kasnije požurio na poslednji autobus. Više ga nikad nisam sreo. Mislim da mi je namera bila da ispitam da li je osnovna ljudska pristojnost seksualno prenosiva. Ispostavilo se da nije.

Lusi, 26

Pomirila sam se sa bivšim kad se rastao od svoje poslednje devojke – sa njim sam na prekide godinama bila u nekakvom odnosu, iako je bilo gadno za oboje. Tada sam spavala sa njim i rekla da definitivno neću nikad više. I ranije je između nas bilo agresivnog seksa, ali taj poslednji put bilo je nešto sasvim drugačije. Nije više bilo romanse, nismo jedno drugom hteli da pružimo orgazam – samo je gledao na mene kao telo sa odgovarajućim otvorima na pravim mestima. Kao na lutku za seks. Nije uopšte želeo da meni bude prijatno, samo je mislio na sebe. Govorio mi je da sam kurva, vređao mi ovaj ili onaj deo tela dok me je tucao. Osećala sam se kao stvar.

Mislim da ljudi retko imaju u vidu šta seks iz mržnje implicira na duge staze. U velikom broju slučaja, bolje bi im bilo da se zamisle.



Soni, 23

Pre par godina sam proveo leto u Njujorku, i jedne vrele večeri krenuo u bar sa eksplicitnom namerom da nešto jebem. Posle par pića, počeo sam da pričam sa jednom strašno zgodnom devojkom, ložio me je njen britanski akcenat. Posle još par pića, ispostavilo se da je ona bivši vojnik IDF, a ja musliman sa Bliskog istoka. Sledećih sat vremena smo proveli ispred bara u svađi oko Izraela i Palestine. Taman sam hteo da zapalim, kad me je ona gurnula uza zid i počela da me ljubi. Iznenadilo me je to i pomalo sam se zgadio samom sebi, ali šta ću, bio sam pijan i napaljen. Taksijem smo otišli kod nje i celu noć proveli u neverovatnom agresivnom seksu. Kao u onoj epizodi Curb Your Enthusiasm kad Leri Dejvid upozna Palestinku, samo mnogo uzbudljivije. Uopšte se ne ponosim.

Džoš, 25

Najbolje jebanje iz mržnje bilo je sa bivšom koja me je varala. Prvo smo se posvađali i dve nedelje se nismo čuli, a posle sam saznao da je ona za to vreme spavala sa nekim pederčićem od kolege. Ispizdeo sam i odjebao je, ali još dve nedelje kasnije opet smo počeli sa se čujemo preko telefona, tu smo se nege još par puta kresnuli, a pred rođendan je došla kod mene i popušila mi. Ne mogu da lažem, sve to mi je bio verovatno najbolji seks u životu. Kao onaj osećaj kad nisi imao seks neko vreme pa ti se nakupi, znaš, i onda te još cimne riba koju godinama uzalud juriš i kaže ti kao, “ajde dođi da me pokidaš“. Znači taj neki osećaj, ali bukvalno svaki put tokom te dve-tri nedelje koliko smo se još jebali. Posle sam je otkačio za stalno.



Tas, 22

To mi se dešava bukvalno svaki put kad kao žena smeđe boje kože spavam sa belim čovekom.

Rej, 27

Imala sam skroz sjebanu vezu sa svojim prvim dečkom, a pošto smo raskinuli, još oko godinu dana smo se viđali manje-više redovno i neviđeno dobro jebali. Nismo više nimalo poštovali jedno drugo, samo sam gledala kako da ga što više iznerviram a i on mene. Od kako smo raskinuli stalno je preda mnom startovao druge devojke, a i ja sam njemu isto radila.

Jedne večeri na nečijoj žurci, posle par sati uzajamnih provokacija, odvukao me je u drugu sobu. Ja sam mu pljunula u lice. On me je gurnuo uz zid, uhvatio za vrat, i bukvalno mi pocepao gaćice ispod suknje. Da ne idem sad u detalje, ali usledio je verovatno najbolji seks koji sam ikad iskusila. Kako ga mrzim, jebo te bog.“