Ljudi objašnjavaju zašto ne peru ruke posle mokrenja

Ovaj članak prvobitno je objavljen na VICE Španija

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti smatra da morate da perete ruke posle pišanja. Svetska zdravstvena organizacija potrošila je milione na globalne kampanje moleći vas da se dobro oribate nakon što ste se dirali tamo dole. Ujedinjene nacije svake godine naprave male karikaturalne ilustracije u pokušaju da ubede svet da su naše genitalije i urin prepuni bacila koji šire bolesti.



Uprkos svemu tome, upoznao sam iznenađujući broj ljudi koji ne vidi u čemu je smisao pranja ruka nakon pišanja. I tako, umesto da ih samo ćutke osuđujem ostatak života, odlučio sam da ih priupitam „zašto“.

Videos by VICE

Alba, 30

„U čemu je poenta? Većina penisa je čisto, zar ne? A devojke čak ni ne dodiruju vagine dok piške, tako da, ponovo, u čemu je poenta? I iskreno mislim da to niko ne radi kad ostane sam u kući. Zapravo ima mnogo više smisla oprati ruke nakon što ste se vozili podzemnom železnicom, budući da je grad pun prljavštine i bacila. Ali pranje ruku posle pišanja mi samo deluje glupavo.“

Martin, 28

„Obično operem ruke pre nego što pišam zato što su stalno prljave zbog mog posla. Operem ruke samo ako se poprskam. I, da budem sasvim iskren, odavno sam prestao da brinem da ću zapatiti nešto tamo dole.“

Kristina, 22

„Odbijam da poverujem da iko pere ruke kad ostane sam kod kuće. Koža na vašim genitalijama mnogo je manje izložena od ostatka vašeg tela; bolje je zaštićena. Dakle, u teoriji, trebalo bi da je čistija. Mislim da to ljudi rade samo zato što su nam toliko drvili o tome u školi. Jedini put kada je važno oprati ruke jeste pre jela i pre spavanja.“

Lusija, 22

„Nemam vremena da se stalno perem. Zapravo mislim da se svi isuviše peremo – to ne može biti dobro za našu kožu. Naše društvo je suviše sterilizovano i to nije prirodno.“

Silvija, 33

„Mislim da je druga priča kad je u pitanju kakenje – mada ne dolazim u kontakt sa svojim guzom kad kakim, da budem iskrena. Ali u tom slučaju, zaista operem ruke, ponekad. Kod kuće to nikad ne radim, ali kad izađem negde, definitivno ih operem.“

Viktor, 27

„Oduvek sam bio aljkav i godinama nisam prao ruke posle pišanja. Mislim da i dalje to ne radim – makar ne uvek – ali ovih dana se ipak malo više potrudim; ponekad čak operem ruke u restoranu posle jela. Štaviše, nisam imao običaj ni da protresem penis posle pišanja, sve dok se moja bivša devojka nije naljutila par puta zato što to nisam radio.“

Antonio, 23

„Veoma retko perem ruke. Ali ponekad kad ste pijani i u velikoj žurbi zato što vam se toliko piša da na oči ne vidite, mlaz ume da se odbije i poprska vas. Kad se to desi, prvi sam koji trči do lavaboa da se opere. Ali u običnijim situacijama s pišanjem, dodirujem samo pola centimetra svoje kože, koja je uvek čista. Odbijam da trošim korisne resurse – vodu, sapun, papir, struju – i kažnjavam životnu sredinu samo zato što sam dodirnuo sićušan deo svog neverovatno dosadnog penisa. Pokupim mnogo više bacila rukovanjem nego što se to desi prilikom prosečne posete ve-ceu. Ali uvek operem ruke pre nego što jedem. To je veoma važno.“

Jordi, 30

„Činjenica je da ruke peremo samo da bismo se uklopili u društvo. Jutros je, dok sam koristio pisoar, kolega koji je upravo završio s pišanjem počeo temeljno da pere ruke. Kad sam završio, morao sam i ja to da uradim da taj lik – koji je nastavio da ih pere i suši kao da je upravo izašao iz rudnika – ne bi pomislio da sam neki prljavac. I tako sam proćerdao vodu, sapun i potrošni papirni ubrus samo zato što me mrzi da objašnjavam svoje navike iz toaleta kolegama.“

Sara, 26

„Ljudi prosto peru ruke samo zato što to viđaju po filmovima. Ponekad to radim pred ljudima koje sam videla kako su neposredno pre toga oprali ruke – mislim da to radim iz poštovanja prema drugima. Ne radim to zbog sebe, već zbog njih.“