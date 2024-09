Pretvorili smo nepoznate ljude u ono što su oduvek želeli da budu

Fotografija: Holly Falconer

Stilista: Kylie Griffiths

Asistent stiliste: Rachel Williamson and Beth Whitehead

Šminka: Michelle Dacillo using Mac

​Frizura: Elvire Roux using Bumble and bumble

​Bodi pejnting: Tom Scotcher

Ulični intervjui: Georgia Rose

Za ovo fotkanje, pitali smo gomilu ljudi sa neta šta su oduvek hteli da budu. Rekli smo im da dođu u našu kancelariju da bismo ih pretvorili upravo u to – gotičare, fanove Zvezdanih staza ili ljudske lutke. A onda smo prošetali okolo i pitali slučajne prolaznike da li su ljudi koje smo sredili izledali bolje pre ili posle šminkanja.

American Apparel top, Blitz Vintage pantalone

„Ja sam Eluiz, imam 22 godine i tetovaže preko celog tela. Ovo radim jer sam oduvek želela mnogo tetovaža i jednom, kad sam bila mlađa, uradila sam tetovažu Bude na zadnjoj strani vrata. Izgledala je kao govno koje isparava, pa sam odlučila da uradim još jednu tetovažu posle toga“.

Ali, slučajni prlazniče, da li Eluiz izgleda bolje pre ili posle šminkanja?

Džon, 34: Tetovaže – da, obožavam to. Tako izražava sebe. Ja nudim duhovne konsultacije, radim sa energijom, i mislim da je to važno.

Džulijen, 26: Sviđa mi se ova, izgleda kao lezbejka iz Istočnog Londona.

Stjuart, 22: Izgleda dobro i pre i posle. Ova koja ima tetovaže bi sigurno bila moj prijatelj.

Majica Rokit

„Ja sam Ken. Želim da budem fan Zvezdanih staza, jer sam stvarno lud I stvarno volim Zvezdane staze i želim da svi znaju da volim Zvezdane staze i da sam lud!“

Ali, slučajni prlazniče, da li Ken izgleda bolje pre ili posle šminkanja?

Fabijan, 26: Živim u Istočnom Londonu i mislim da su ljudi koji izgledaju drugačije bolji od normalnih ljudi, tako da glasam za Zvezdane staze.

Džulija, 23: Posle šminkanje je isuviše old skul. Sviđa mi se kakav je bez šminke.

Aleks, 22: Lik izgleda kao kreten.

River Island majica i jakna, New Look pantalone

„Zovem se Fej. Imam 30 godina, živim u Londonu i želim da me transformišete u ozbiljnu biznis ženu. Želim to jer osećam da sada kada imam 30 godina, trebalo bi da se oblačim ozbiljnije i pametnije“.

Ali, slučajni prolazniče, da li Fej izgleda bolje pre ili posle šminkanja?

Stjuart, 22: Sviđa mi se kao poslovna žena. Deluje mnogo otmenije. Ovaj mali gest rukom – sviđa mi se to.

Elie, 26: Ako moram da biram? Biznis žena, apsolutno. Izgleda kao kučka.

Sara, 31: Sviđa mi se pre šminkanja. Izgleda mnogo prirodnije. Izgleda više kao ona.

Topman polo majica i pantalone

„Moje ime je Melani i imam 32 godine. Transformišem se iz žene u muškarca. Ovo radim jer muškarci predstvaljaju snagu i moć, a ja želim da se žene osećaju snažno i moćno. Zato postajem muškarac na jedan dan“

Ali, slučajni prolazniče, da li Melani izgleda bolje pre ili posle šminkanja?

Stjuart, 22: Nema šanse! Šta? Šalite se. To je riba? Trebalo bi da bude bolesna glumica koja igra i muškarce i žene.

Paula, 25: O moj Bože, sviđaju mi se obe. Je l ona u pravom životu žena ili muškarac?

Džulijen, 26: Sviđa mi se kao muškarac. Skroz je savršena. Volim poigravanje rodovima.

American Apparel gumice za kosu, Motel haljina, Claire’s Accessories nakit i torbica

„Ja sam Ajris, imam 37 godina i transformišu me u ljudsku lutku. Kad sam bila mlađa stalno sam želela da budem lutka. Želela sam da živim u velikoj roze kući za lutke, tako da sam danas ovde da bih ostvarila svoj san!“

Ali, slučajni prolazniče, da li Ajris izgleda bolje pre ili posle šminkanja?

Paula, 25: Baš lepo. Sviđa mi se njen izgled broj 2, tako je iz šezdesetih.

Aleks, 22: Ne znam šta je ovo, ali mi se ne sviđaju ove boje. Izgleda kao duga.

Džulijen, 26: Sviđa mi se, izgleda kao Šeila, ona pevačica iz osamdesetih.

Absolute Vintage leptir mašna, Jakna i majica Rokit

„Ja sam Tom, imam 22 godine i dolazim iz Brajtona. Postaću fan grupe Insane Clown Posse. To radim jer oni izgledaju malo čudno, a ja volim čudne stvari, izazivačke face. Isto, mislim da je njihova muzika prilično kul“.

Ali, slučajni prolazniče, da li Tom izgleda bolje pre ili posle šminkanja?

Džulija, 23: Više mi se sviđa u drugoj varijanti, ima više bele boje na sebi. Ja volim belo.

Stjuart, 22: Druga. Podseća me na džokera. Izgleda bolesno!

Eli, 26: Izgleda bolje kad je normalan. Obučen kao fan Insane Clown Posse izgleda malo očajno. I, šta radi to sa rukama?

So High Soho perjanica, New Look haljina, Absolute Vintage rukavice

„Ja sam Tabita, imam 29 godina i živim u Londonu. Danas postajem drag queen, oduvek su mi se sviđali stvari koje su malo izvan granica. Još uvek nisam smislila svoje drag queen ime, javiću vam kad smislim.“

Ali, slučajni prolazniče, da li Tabita izgleda bolje pre ili posle šminkanja?

Stavros, 21: Transvestit skroz. Sviđa mi se drag queen.

Paula, 25: Sviđa mi se druga varijanta, prava je diva.

Džon, 34: Ova devojka se ne ograničava. Važno je da izražavamo svoju seksualnost, ova devojka to radi, i to je kul.

Charlotte Simone šal, Topman jakna i majica

Zovem se Džon, imam 28 godina i dolazim iz Krojdona. Danas me transformišu u pop zvezdu zato što sam studirao snimanje zabavne muzike i želim da budem baš velika pop zvezda.

Ali, slučajni prolazniče, da li Džon izgleda bolje pre ili posle šminkanja?

Eli, 26: Plavo mu bolje stoji. Izgleda življe.

Džulijen, 26: Žestoko!

Paula, 25: Sviđa mi se ta pufnasta stvar baš!

Claire’s Accessories nakit i rukavice

Ja sam Helen i danas postajem gotičarka. Oduvek sam želela da budem buntovnik i vidim kako je to kad izgledaš drugačije. Gotičari su normlani ljudi. A hoću i da nosim ovu nečuvenu šminku bar na dan.

Ali, slučajni prolazniče, da li Helen izgleda bolje pre ili posle šminkanja?

Džon, 24: Izgleda kul kao hipi majka koja bi ti napravila čaj od nane i pustila te da duvaš sa ekipom. Sviđa mi se transformacija, ispoljava svoj unutrašnji bes.

Eli, 26: Izvukla je gotički stil odlično.

Sarah, 31: Zastrašujuća je.