Pobednik dana: Kolarov!

Kada smo poslednji put odsustvovali osam godina sa nekih velikih turnira, prvi meč protekao je u velikoj nervozi. Pasovi nisu išli, protivnik se branio, a onda je Siniša uzeo loptu, rekao „dobro, dosta više“ i rešio stvar.

Nekakvu reprizu videli smo i danas kada se Srbija ponovo predstavila fudbalskoj eliti. Ovaj put, kombinovali smo bolje nego 1998. protiv Irana, imali čak i par solidnih šansi, ali lopta nije htela u gol. Sada je momenat odluke pripao Aleksandru Kolarovu, koji je izveo savršen

Videos by VICE

https://www.youtube.com/watch?v=h6Jm8SNgwG0

Ne, samo trenutak. Jebeno savršen slobodnjak koji ne bi odbranio ni Bufon na štiklama. Kolarov je maestralno poslao loptu tik uz levu stativu Kejlora Navasa, koji se istegao koliko je god mogao (dobro, opet, nije previsok) i tim potezom, ispostaviće se, obezbedio pun plen za naše reprezentativce. Do kraja smo se sada već tradicionalno balkanski zatvorili i sačuvali rezultat, mada ne mogu da kažem da nismo odigrali pametno. Štaviše, sasvim smo se fino odbranili.

Mada je Kolarov definitivno bio čovek odluke, greh je ne spomenuti još i nekoga. Sergej Milinković-Savić je od svakog kontakta sa loptom pravio polušansu i generalno bio svugde u svakom trenutku. Nemanja Matić i Luka Milivojević su besprekorno komandovali veznim redom, dok je Duško Tošić ostavio kosti u odbrani – ona intervencija kada je ušao glavom u kopačku podsetila je na Iliju Najdoskog iz najboljih dana.

Da ne bude sve tako rozljikavo, čisto da kažemo da su Alekandar Mitrović i Filip Kostić apsolutno morali da realizuju ono što im je posluženo na tanjiru. Mitrović je ceo meč delovao sputano tesnom markacijom, i nije baš došao do izražaja. Kostić je ušao u drugom poluvremenu, i uspeo da u vrlo kratko vreme promaši zicer, sjebe čistu kontru i šutne jednu loptu nebu pod oblake. Moraće on to bolje od ovoga, ali ima vremena.

I za kraj jedno nepopularno mišeljenje – selektor Mladen Krstajić je fantastično vodio meč. Rizikovao je sa postavkom i rizik mu se isplatio, a posle je napravio sve prave taktičke izmene i staloženo zatvorio meč. Za debi u utakmicama od značaja – nije loše. Sad još samo tri boda protiv Švajcarske i…

…i ne zanosite se, alo, daj da uživamo u ovom danu do kraja. Sad gledajte Švabe i Brazil natenane. Ima do sledećeg petka.