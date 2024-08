Ponosna sam što štrcam

My First Time kolumna i podkast bave se seksualnošću, polom, i perverzijama iz perspektive radoznale device. „Prvi put“ je ipak nešto više od onog kad ste skinuli mrak, zar ne? Eksperimentisanje, isprobavanje, pomeranje granica, svako od nas je imao bezbroj prvih puteva u krevetu – kako drugačije održati seks interesantnim? Ove nedelje, umetnica Hajdi Svič priča nam o svom prvom skvirtingu.

Ne volim unapred isplaniran seks – bolje mi je kad se sve prirodnim putem razvije. Iz tog razloga, bila sam potpuno zatečena kad mi se desilo prvo orgazmično prskanje.

Neposredno pre toga, raskinula sam dugu vezu sa ženom sa kojom već dugo nisam upražnjavala seks. Našla sam jedan par sa kojim sam bila sasvim opuštena i samouverena u vezi svog izgleda. Krupna sam devojka; imam strije, celulit, proširene vene. U školi su me dugo zadirkivali zbog debelog dupeta, sve dok nisam rekla sebi „Prihvati to i postani seksi boginja.“ Od tada se navikavam na svoje telo, i postepeno sam sve opuštenija.

Bila sam u krevetu sa ovim parom, uz muziku i sveće. Oboje sam oralno zadovoljavala preko dva sata, da bi žena posle par orgazama ustala i otišla do toaleta. Iskoristila sam priliku da se pobrinem i za svoje zadovoljstvo, i latila se svog staklenog dildoa. Mnogo mi je prijao, dugo sam čekala da me neko penetrira. Ali kad sam ga izvukla, iz mene je izleteo mlaz tečnosti i isprskao pola sobe.

Za mene je to bio potpuno nov osećaj, neverovatan, vagina mi je bridela sa svih strana. Uspela sam čoveku da isprskam radni sto. Rekla sam „O bože! Jesi li video?“ Ustali smo da ispitamo šta sam to izlučila i ustanovili da nije u pitanju ni voda ni urin – podsećalo je na retku spermu. Količine je bilo za možda pola čaše viskija.

Deluje mi da je danas većina ljudi čula za skvirting, ali to nije bio slučaj kad sam ja bila mlada. Internet je imao veliku ulogu: zahvaljujući njemu, mogla sam da se raspitam kod drugih ljudi i saznam šta kome prija u pogledu seksa. Tako se najbolje otkrije istina.

Sećam se da je, kad nam je bilo 15 godina, najbolje drugarica bila u vezi sa nekim mladićem, pa mi se poverila da joj se često dešava da se tokom seksa upiški. Nismo znale šta to znači ni ona ni ja; pitala sam da li joj to smeta, a ona je rekla da ju je sramota. Ali danas mislim da većinu mladih nije sramota zbog takvih stvari – mnogo su slobodniji nego što smo mi bili, i daleko bolje seksualno obrazovani. U moje vreme, pokazali bi nam kako da navučemo bananu na kondom, i to bi bilo to.

Ne sviđa mi se što mejnstrim pornografija od prskanja pravi fetiš – mnogi su sajtovi posvećeni striktno skvirtingu. Pornografija u ogromnoj meri utiče na formiranje stavova o ženskoj anatomiji; u mnogim filmovima, glumice jednostavno uriniraju umesto da prskaju jer im je lakše da to izvedu, a estetski zadovoljavajuće za muške gledaoce. Ja radije gledam filmove za odrasle koje snimaju feministkinje poput Erike Last.

Sa druge strane, partneri vole kad prskam. Spavam i sa muškarcima i sa ženama, a uglavnom ovi prvi misle da je moje prskanje ishod za koji su oni nekako zaslužni. Zanimljivo im je kao pojava jer su retko imali prilike da je vide. Moja devojka takođe prska, tako da je to između nas mnogo intimnije. Prija mi što mogu da podelim to iskustvo sa nekim ko ne samo što se ne gadi već ga potpuno razume.

Ne trebe aktivno pokušavati da se izazove skvirting. Ja na tome ne radim, ne pokušavam da kontrolišem svoje telo, samo prihvatim kad mu se to desi. Mnogi misle da se prska po želji, ali to nije slučaj. Žene prskaju samo kad su izuzetno uzbuđene.

Ako vas zanima skvirting, vežbajte same. Nađite rekvizit za stimulaciju G-tačke, najbolje neki zakrivljen, poređajte peškire na krevet, i opustite se. Ako vam se pripiški, slobodno piškite. Bitno je da otkrijete šta vam najviše prija – tako ćete i sa ljubavnikom u krevetu znati šta želite, a možda se i njemu dopadne.

Ja sam u životu naučila koliko je bitno da se dobre stvari prihvate: moje telo, moj izgled, moj skvirting. Ako nekog plaši ili brine ovaj fenomen, mogu samo da mu kažem da nema razloga. Ja svoje telo volim jer drugo nemam. Ako se nekome gadi kako ono funkcioniše, ja ću ga ili ostaviti ili mu objasniti neke stvari.

Prskam isključivo radi sopstvenog zadovoljstva. Nije u pitanju pojava koja zaslužuje neku osudu, nije ništa abnormalno. Prskam ponosito, što i vama želim.