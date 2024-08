Seks posle porođaja nije bio ono što sam očekivala

Prvobitno objavljeno na Broadly.

My First Time kolumna i podkast bave se seksualnošću, polom, i perverzijama iz perspektive radoznale device. „Prvi put“ je ipak nešto više od onog kad ste skinuli mrak, zar ne? Eksperimentisanje, isprobavanje, pomeranje granica, svako od nas je imao bezbroj prvih puteva u krevetu – kako drugačije održati seks interesantnim? Ove nedelje, Ejmi Kuper priča o prvom seksualnom iskustvu između i posle dve trudnoće.



Videos by VICE

Pre nego što smo počeli da radimo na bebi, zamišljala sam da će to biti romantično, ali realnost je bila sasvim drugačija. Potpuno nestaje strast i spontanost, seks se pretvara u obavezu koja se mora odraditi na vreme. Nije nimalo zabavno, nimalo seksi. Razmišljaš samo „ovuliram, dakle vreme je za seks.“

Kad par pokušava da napravi bebu, ljudi im kažu da treba da uživaju u seksu, a onda se nedelje produže u mesece, a plan se pretvori u opsesiju. Žene misle da ća zatrudneti čim prestanu da uzimaju pilulu, ali to nije slučaj. Oko 80% mojih poznanika je pokušavalo bar šest meseci bez rezultata. Veza mora da bude spremna na to. Čak i ako kažeš sebi, „Neću da insistiram na seksu, samo ću da obučem seksi gaćice i a mu popušim“, ipak ćeš se naljutiti ako seksa na kraju ne bude.

Seks više nije nevaljala zabava, postaje odgovornost: „Hajde večeras da legnemo ranije, treba da pravimo bebu“, a partner ti je tako pod konstantnim pritiskom.



Moj libido je u velikoj meri varirao kad sam bila trudna. Tokom prve trudnoće htela sam seks non-stop, čak i kad mi je stomak bio ogroman, što je tehnička komplikacija. On se stalno nešto ustručavao, plašio se da ne povredimo bebu, ali napaljena trudnica uvek može da se namesti kako joj odgovara. Ali tokom druge trudnoće, seks me više uopšte nije zanimao.

Od prvog porođaja, oporavljala sam se oko mesec i po dana pre nego što sam se vratila seksu, iako sam ga htela i ranije. Ustručavala sam se iz straha, nisam znala da li će me boleti, da li ću osetiti razliku.

Nepotrebno sam strepela. Seks mi je prijao, značajno više nego što sam očekivala. Odlično mi je bilo. Posle sam krenula da gnjavim muža, da ga ispitujem da li sam mu i dalje dobra. Tvrdio je da jesam.

Moj savet za seks posle bebe bio bi, opusti se i uživaj. Strepnja koju osećaš obično je neosnovana. Vrati se seksu što pre možeš – spremi lubrikante, radi vežbe za karlicu, ali nemoj da odlažeš.

Telo se tokom trudnoće drastično menja. Znam da to mnogim ženama smeta, ali meni je lično bilo divno. Dobro sam se osećala dok sam bila trudna. Tek sad, posle dve bebe, malo brinem o stanju u kom se nalazim. Oduvek sam bila samouverena i slobodoumna, ali stomak mi je izgubio na elastičnosti posle drugog deteta jer je bilo ogromno. Danas se opterećujem svojim izgledom, jer stvari ipak nisu kao što su nekad bile.

Posle te druge trudnoće, strašno mi je prijalo što sam mogla da se vratim seksu iz čiste zabave, bez pritiska. Nismo planirali treće dete, pa je seks opet mogao da bude nevaljao i zabava i izazovan, kao kad smo bili mladi. Probali smo sve i svašta po prvi put. Sećam se našeg prvog seksa u kuhinji – znam da to mnogima ne zvuči naročito uzbudljivo, ali nama je bilo kao, o bože, zar smo i posle dvoje dece spremni na ovako nešto?

Sećam se da sam pitala muža, „Šta se to promenilo?“ a on mi je odgovorio „Radimo to iz zabave. Ne pravimo bebu, samo se zezamo.“

Da mogu neku poruku da pošaljem onoj mlađoj verziji sebe same, rekla bi joj da se dobro pripremi jer će joj uloga majke biti nezamislivo naporna. Deca su vredna tog truda, naravno, ali ima dana kad počnu da mi vrište a ja pom mislim kako bih se rado vratila u ono vreme pre njih, samo na jedan dan.

Danas je teško naći slobodno vreme za seks. Druga beba mi ima osam i po meseci, muž i ja smo strašno umorni. Zato seksa i nije bilo jedno šest nedelja, jebiga. Brojim, nije da ne brojim.

Moramo da se snađemo i odvojimo vreme. Bez seksa ljudi prosto postanu prijatelji. Jedna moja drugarica dala mi je dobar savet; po njoj, nije problem ako seksa nema nekoliko nedelja, to su privremeni problemi koji se mogu rešiti. Ali ako seksa više uopšte nema, to je već ozbiljna stvar. Ako te partner više ne uzbuđuje, na tome mora da se poradi. Seks može i da zbliži dvoje otuđenih ljudi, da im pomogne da se ponovo povežu. Bar tako funkcioniše kod muža i mene.

Kad prođe neko vreme bez seksa, počnemo da nerviramo jedno drugo raznim glupim sitnicama, a pričamo samo u vezi sa decom. Desi se da nisam raspoložena za seks, odem u krevet umorna i najradije bih odmah zaspala, ali kažem sebi nemoj, moraš nešto a pokreneš. Posle seksa, pritisak i ljutnja nestaju kao rukom odneseni. Seks nas stoprocentno zbližava.