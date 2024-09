​2014: Godina kroz sise

Illustration by Sam Taylor

Sise! Dojke! Grudi! Svi ih imaju. Dobro, mnogi ih imaju. Neke žene ih nemaju. Neki muškarci imaju. Neki ih pokazuju u javnosti, a neki daju da im se odseku. Neki ih napumpavaju a neki ih vrte na klasičnu muziku. Jeste, deset godina pošto ih je Dženet Džekson pokazala na Superboulu i zamalo izazvala smak sveta, sise su i dalje popularne. Štaviše, imale su jaku godinu.

Moje sise su tokom ove godine narasle sa veličine C na DD. I ne, nisam ih operisala. Znam, kakvo čudo, a? Sve je u redu, svima je teško u to da poveruju, osim momka kome sam dozvolila da ih ispipa u autobusu na putu ka kući dok sam pila bakardi brizer, i čovek je bio u fazonu: „Bože, tako su prave… suviše prave“ i potom je umro od previše pravih sisa. Mislim da je Viktorija’s sikret smanjila mere da bi mušterije, polaskane, kupovale više grudnjaka, ali poenta je u tome da su moje sise sad ogromne. A nisam se čak ni rodila kao žensko. Uprkos velikim problemima u društvu, uništavanju prirode i stalnih ratova i gladi, ako mogu da imam ovakve sise, ovaj svet sigurno baš nema toliko problema, zar ne?

Sise ne služe samo za zabavu, doduše. Sise su i političko oružje. Preko u Sjedinjenim Državama, feministkinje su pokušale da oslobode svoje cice izvrsnom kampanjom #OsloboditeBradavicu. U međuvremenu, ovde u Britaniji, čedne srednjeklasne feministkinje bile su zauzete zabranjivanjem sisa na rafovima supermarketa i dajući sve od sebe da blokiraju famoznu treću stranu dnevnog lista San. Feministkinje s obe strane bare složile su se u jednom, doduše – ženama mora biti dozvoljeno da izbace sisone kad god to požele ako doje.

Kopala sam po internetu u potrazi sa svim i svačim što ima veze sa sisama (ispostavilo se da ima poprilično toga) da vi ne biste morali, i sastavila sam vam mek, pudingast siseći paket da radite s njim šta hoćete. Dame i gospodo koji imate muške sise, svlačite taj prokleti grudnjak, izmasirajte cice i opustite se na trenutak. Postaće sisovito.

ZABRANITE TREĆU STRANU

Posle prošlogodišnje kampanje da se zabrane slike seksualne prirode na slavnim policama lanca samoposluga Co-op, u kojoj su Natz and Zu bili prisiljeni da navuku košuljicu kao uspaljeni jebači prisiljeni da stave kondom ili da odjebu (odjebali su), kampanja Zabranite Treću stranu je pokušala da zabrani sise na stranica Sana. Razumem ja zašto to oni žele. Pomalo je neprijatno videti polugolo telo u „porodičnim novinama.“. U našoj kulturi. Zato što se mnogo stidimo golotinje i sopstvenih tela uopšte, tako da asociramo golotinju sa seksom a, priznajmo, devojke se nalaze na trećoj strani samo da bi izgledale seksi prosečnom čitaocu tabloida San.

I u tom grmu leži zec. Činjenica da jedan od najčitanijih listova u Britaniji predstavlja mlade žene kao nešto u šta se bulji zaista šalje određenu vrstu poruke. Ono, mi žene valjda ne postojimo samo zato da bismo bile gole, zar ne?

Moje rešenje bilo bi da se vrati Baja sa sedme strane. Ne, ni ja nikad nisam čula za njega, ali Gugl je vaš najbolji prijatelj. Osamdesetih je San pokušao da izjednači polove i počeo da objavljuje polugole macane na sedmoj strani. Nije potrajalo, jer, očigledno, čitaoci u to vreme nisu bili previše impresionirani, a i, osim toga, muškarac u gaćama nije baš isto što i žena u gaćicama, zar ne? Pa, bili bi, kad biste stvarno verovali u to da muškarci i žene zaslužuju ravnopravnost.

Da li je moguće da su dani Treće strane odbrojani, da će biti odbačena kao mnogo voljeni ali blamantni staromodni grudnjak? Videćemo. Rupert Mardok je tvitovao sledeće: „Britanske feministkinje večito trube o trećoj strani, ali kladim se da nikad nisu ni kupile novinu“, pre nego što je dodao: „Ja sam staromodan, ali čini se da se čitaoci ne slažu.“

Brit feminists bang on forever about page 3. I bet never buy paper I think old fashioned but readers seem to disagree.

— Rupert Murdoch (@rupertmurdoch) September 10, 2014

Sumnjam da će San u skorije vreme ukinuti Treću stranu. U najpametnijem, najciničnijem medijskom potezu koji sam ikad videla, list je iskoristio Treću stranu da lansira kampanju Coppafeel za podizanje svesti o raku dojke i podstakne žene da pregledaju svoje grudi. I tu na scenu stupa naslov „Treća strana mi je spasla život“, članka u kojem je „majka četvoro dece“ Vendi Buš ispričala kako je išla na odstranjivanje čvorova iz svojih grudi nakon što je pročitala Sanovu kampanju. Ona tvrdi da verovatno ne bi išla da pregleda grudi da nije bilo Treće strane. I još čekam da čujem argument feministkinja koji će nadmašiti ovaj.

Kažem vam, pretvorimo i muškarce i žene u seksualne objekte ako želimo istinsku ravnopravnost. Stvarno mi je dosta moralistkinja koje nam govore da ne možemo biti seksualna bića i, ta jao molim vas, neka neko misli na decu. Ako ne želite da vidite sise u Sanu, nemojte da ga kupujete. Ali definitivno pregledajte sise.

OSLOBODITE BRADAVICU

Slobodni ste! Da radite šta god želite! Osim ako to ne znači da kao žena skinete gornji deo u javnosti. Na većini mesta.

Zašto su ženske bradavice seksualizovane, pokrivene, pretvorene u tabu, a muške nisu? Ako ništa drugo, ženske bradavice imaju više prava da ugledaju svetlost dana jer zapravo imaju neku svrhu osim što služe da se njima mlatara ili da se ližu. A nije da i to nisu bitne stvari, momci.

Hura, onda, za feministkinje koje se bore za pravo da bude i gole i žene. Trenutno je protivzakonito ženama da ne nose gornji deo u 35 država u Americi. Sumnjam da će se mnoge žene pojaviti u prodavnici sa sisama koje im opušteno landaraju, ali makar u nekim državama sada to mogu da urade ako žele. I čini se da je to oraspoložilo Rumer Vilis, Bog je blagoslovio. I nju i njene sise. Sve sise, zapravo.

MADONINE SISE SU PONOVO UZNEMIRILE SVE



Photo via Wiki Commons

Bog blagoslovio i Madonu, našu Damu od večne šokiranosti sisama. Uspela je ponovo sve da iznervira 2014. godine a samo je pokazala sise, što je, kao što smo se složili, pomalo politika dvostrukih aršina.

Madona je častila svet svojim bradavicama u sklopu elegantne foto sesije za časopis Intervju, tako da nije baš da vas je neko terao da buljite u njih ili bilo šta slično. I u svakom slučaju, Kraljica popa ih pokazuje već godinama. Decenijama. Sumnjam da je bilo ko ko ima televiziju, internet ili pretplatu na časopis u nekom trenutku u proteklih 30 godina uspeo da izbegne Madonine sifone. A što se njenih sisića tiče, one su mejnstrim koliko jedne dojke uopšte mogu da budu.

Razlika je danas u tome, naravno, da je Madona zašla duboko u pedesete, dakle, nije tip žene koju biste zatekli, na primer, na Trećoj strani Sana. Što je upravo razlog zašto je važno da ona nastavi da ih vadi i pokazuje, ako mene pitate. Nisu je zanimali besmisleni seksualnih tabui u društvu kad je imala 26 godina, a ne vidim zašto bi je zanimali sada kada ima 56. Kao što je sama Madona istakla, zašto je u redu da svako može da ga baci u nesvest na dupe Kim Kardašijan, ali njoj Instagram ne dozvoljava da joj ispadne malo sise? Argument joj je zdrav i prav poput ukrućene bradavice. Jer, zaista, ko to odlučuje o tome koje delove tela smemo a koje ne smemo da vidimo?

Madona, ako čitaš ovo, poručujem ti da nastaviš da pokazuješ svoje cice – dok god to podjednako nervira i oduševljava ljude.

NAHRANI ME

Sise ne postoje samo zato da bi nervirale narod, znate. Bebe vole sisiće, ali iz potpuno drugog razloga od onog zbog koga ga vole odrasle svinje poput mene ili vas, dragi čitaoče. Bebe, ispostavlja se, jedu sise! Ili, tačnije, mleko koje iz njih izlazi. Za to sise, izgleda, služe.

Samo nemojte da radite ništa razmetljivo kao što je dojenje gladne, uplakane bebe sisama koje vam je priroda i/ili Bog podario da bi njima umirili i nahranili pomenutu bebu, je l’ bi to bilo, ono, totalno razmetljivo. Prema rečima vrhovnog kretena Najdžela Feridža, koji je ovako komentarisao slučaj nesrećne žene od koje je zatraženo da se pokrije kad je počela da doji u hotelu Kleridž. Ako bih ja ikad došla u situaciju da dojim (a jeste, moguće je), pretpostavljam da bih trknula do toaleta da sam na nekom fensi mestu kao što je Kleridž, pošto sam poznata po tome da se priklanjam konvencijama i poštujem prećutna pravila u društvu, ali nisu svi tako ponizni kao ja ovih dana. Svakako ne masa dojilja koja se pojavila nekoliko dana kasnije da nahrani svoje bebe i poentira sa stilom. E, to ja zovem protestom.

SISE, POSTROJTE SE

Bilo je i nekih naučnih dostignuća ove godine u vezi sa sisama, kada su stručnjaci za sise shvatili da su 3D mamogrami bolji za jedrije grudi, sociolozi su otkrili da britanski muškarci više vole sise od tako američkih dupeta, a da žene sa većim sisama, ispostavilo se, višepotroše kad idu u šoping. Takođe, Kejti Prajs, kraljica velikih sisa, smanjila je svoje, dok je voditeljka sa BBC Radio 1 Klejra Hermet pošla stopama Anđeline Džoli i odlučila se na dvostruku masektomiju – i govorila o tome u javnosti – iz predostrožnosti da ne bi mogla da dobije rak.

I to vam je to: presek protekle godine kroz prizmu sisa. Nemam šta više da dodam osim ove žene koja je postala slavna mlatarajući sisama na Mocartovu muziku. Ništa se više u vezi sa sisama nije desilo 2014. godine.