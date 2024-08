Upad gospodina Amfilohija Radovića u unutrašnji dijalog o Kosovu

Gospodin Amfilohije Radović je tokom božićnog vikenda dao intervju za crnogorsku televiziju. Osvrćući se na temu Kosova, i njegovog potpisa peticije Demokratske stranke Srbije pod nazivom “Apel za odbranu Kosova i Metohije” u kojoj se između ostalog poziva na odlaganje rešenja pitanja Kosova do daljnjeg, gospodin Radović je “zakačio” predsednika Srbije.

– Ja nisam rekao da je on izdajnik, a sada se bojim, iskreno rečeno, ako o tome već govorimo, da ta njegova politika, da ona vodi izdaji Srbije. Izdaji Kosova, – rekao je gospodin Radović u intervju za „TV Novi“.

https://youtu.be/vsy0mxw14dk?t=5739

Ovom izjavom, gospodin Radović je em „sahranio“ apel- koji više niko ni ne pominje, em isprovocirao predsednikove saradnike. Odgovor koji je usledio od njih bio je gotovo uraganski.

Generalni sekretar predsedništva, gospodin Selaković, rekao je “da se Radović bavi vradžbinama.” Ministar odbrane i tetkin nećak, Aleksandar Vulin, odgovorio je da su reči gospodina Radovića “kletve” od kojih niko nema koristi, a ministarka Mihajlović je ocenila da će napadi nacionalista na predsednika biti sve više pojačavati kako se unutrašnji dijalog bude bližio kraju. Najdalje je otišao Marko Đurić, direktno Kancelarije za KiM, bivši poslodavac Miše Vacića i kolovođa skandiranja „Aci Srbinu„, koji je rekao da je Radović „zagazio u blato opozicione politike.“

Sam predsednik Vučić je odbio da odmah reaguje, ali je najavio da će reći šta ima u gostovanju na RTS 14. januara – tako da imamo celu nedelju da se radujemo tome.

Naravno, za gospodina Radovića, ovo nije ni prvi, niti će biti poslednji ispad iz crkvenih u političke okvire. Štaviše, to je jedno od glavnih obeležja njegovog javnog života. Koristeći svoju istaknutu poziciju u crkvi, on često uzima ulogu političkog analitičara iz fotelje, samo sa mnogo boljim zvanjem. Samo pre nekoliko meseci nazvao je građanke Srbije masovnim ubicama. Ali crkvena titula pored imena je štit koji gospodin Radović koristi da bi mogao da gura svoje stavove bez ozbiljnijih posledica.

Opet, ni ova izjava danas, ni ta izjava od pre par meseci, nisu ništa u poređenju sa likovanjem nad lešom premijera Đinđića, koje je gospodin Radović sproveo pred očima porodice ubijenog premijera i građana Srbije i to u sred hrama Svetog Save u Beogradu 2003. godine.

Ova istorija političkog delovanja gospodina Radovića ide u korist predsedniku Vučiću u kontekstu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. On traje, ali niko preterano ne obraća pažnju na njega. Strategija EU za zapadni Balkan predviđa sporazum između Beograda i Prištine do 2019, i to će verovatno morati da bude ispunjeno. Kako god da taj sporazum bude izgledao, teško da će biti u skladu sa željama srpske javnosti.

Sve ovo predsednika i njegovu celokupnu administraciju stavlja u politički potencijalno problematičnu poziciju. Zbog toga je korisno za suparnika imati nekog ko je tako ekstreman kao gospodin Radović. Njegov jezik je hiperoboličan, njegovi stavovi barataju apsolutima. On, za razliku od političara i građana Srbije, može da živi van stvarnog sveta, u kome su neophodni politički kompromisi i teške lične odluke kao što je abortus.

Predsednik, u budućem gostovanju na RTS, a i tokom cele godine, može, kao i njegovi saradnici danas, da uspostavi jak kontrast između sebe i svojih protivnika – koje će da personifikuje Radović. Rezultat unutrašnjeg dijaloga, šta god da on bude na kraju, biće “teško ali jedino moguće rešenje” (isto kao i prošlogodišnji ulazak Srpske liste u vladu sa Haradinajem), i svaka kritika tog predloga može da se diskredituje tako što će se vezati za gospodina Radovića, čoveka koji političare naziva izdajnicima, koji optužuje polovinu populacije za ubistvo i koji seiri nad lešom predsednika Vlade Srbije ubijenog u atentatu.

Gospodin Radović možda jeste, a možda nije svestan svih ovih političkih kalkulacija. U svakom slučaju, njemu je svejedno. On može da “šukne” kome god i šta god, bez posledica. Ali, sudeći prema prvim reakcijama saradnika predsednika Vučića, izgleda da će tokom ove godine on igrati ulogu njihove “korisne budale”.

