Upoznajte čoveka čiji je izum zaludeo sve najbolje fudbalere sveta

Kai Herings je godinama priznato ime u holandskom profesionalnom fudbalu. Ovaj dvadesetdevetogodišnji centarhalf koji je ponikao u Ajaksu, a najviše igrao za Utreht, Kambur i Fortunu iz Sitarda, je ipak nešto slavniji od ostalih defanzivaca koji se vrte po “Erediviziji”.



Naime, Kai je izumitelj “Game Case“-a, koferčeta sa ugrađenim Playstationom i ekranom – zahvaljujući svojoj mašti, Herings je stekao prijatelje i kupce širom planete. Među njegove klijente ubrajaju se i Leo Mesi, Kun Agero, Žoze Murinjo i pilot Formule 1 Maks Verstapen.

Porazgovarali smo sa Kaiem u jednom kafiću u Sitardu, gde nam je predstavio svoj najnoviji model. Pričali smo o tome kako je ova poslovna avantura počela, kako se obrukao pred Džonom Terijem, i kako mašta o tome da se njegov izum nađe u policama velikih lanaca za prodaju tehnike poput MediaMarkta.

VICE Sports : Zdravo Kai, kako si uopšte došao na ideju da napraviš ovako nešto?

KAI HERINGS : Dok sam igrao za Utreht, cela ekipa je pikala Call of Duty, pa smo tokom nedelje svi sedeli kući sa sluškama na glavi. Naravno, ovo nismo mogli da radimo na putovanjima, pa je moj šurak Jens van Zoneveld došao na ideju da nekako zbudži Soni i ekran u kofer, i da će mu trebati oko 200 evra da sve to napravi. I zamisli, pošlo mu je za rukom, našao je neki stari Samsungov monitor i sve uspeo da nagura u jedan kofer za alat.

I tako ste počeli?



Ma ne, mi smo bili u fazonu da je to za privatnu upotrebu. Ali, onda su ostali to videli i naložili se. Prvi mi je prišao Jens Tornstra, danas igrač Fejenorda, i pitao me jel’ mogu da mu nabavim jedan ovakav. Moj tast se bacio na posao, a Jens je baš tog leta prešao u Roterdam. Kad odjednom, eto meni deset porudbžbina. Eljero Elija je kupio jedan komad i postavio sliku na Instagram.

Mi smo tad tek otvorili naš Instagram nalog, i sećam se dobro, sedeo sam kući i nešto ćaskao sa familijom kad odjednom zove me žena i kaže, neki Džon Teri ti šalje poruku u inboks, vidim da ima puno pratilaca”. Ona nije imala pojma ko je on, ali šurak i ja smo bili u neverici. Teri je odmah naručio osam komada.

I vi ste…

…i mi smo ih napravili i k’o poslednji slepci poslali običnom poštom, ono, nabili ih u kutiju i dali na šalter. To nam se desilo tad i nikad više. Jasno, Džon nas je zvao nakon par dana, svi ekrani su bili izlomljeni od transporta. Bože, koliko smo se obrukali. Momentalno smo sklopili još dvanaest komada i otišli lično u trening centar Čelzija da mu ih lično uručimo. Momak na kapiji nas je ismejao kad smo mu rekli da idemo kod Terija – uzeo sam telefon, pozvao čoveka i čas posla rešio stvar…ovaj nesrećnik je pobeleo, izvinjavao nam se do prekosutra.

Šta je Teri rekao?



Ma on je bio laganica, uopšte se nije potresao što nam nije uspelo iz prve. Čak nam je priredio i obilazak trening centar. Naravno, kad smo raspakovali kofere, došli su i drugi igrači, i tu smo odmah dobili još par porudžbina. Čak je i Žoze Murinjo naručio jedan, rekao bih za sina. I sve to samo tri meseca nakon što smo počeli sa proizvodnjom. Posle Terija, porudžbine su počele da se gomilaju, i sve to putem Instagrama i na preporuku.

I sve je to išlo lično preko tebe?



Da, nađu te na Guglu i zovu. Tako je moja žena pričala sa svim svetskim zvezdama fudbala, jer uglavnom ona hendluje pozive. Jednom je tako pozvao izvesni Serđo Agero, koji je tražio da mu napravimo beli kofer kofer sa belim Sonijem, i momentalno platio unapred duplo više para nego što smo tražili. Lično smo ofarbali taj kofer u belo.

Nedugo zatim, javlja se on opet. Kaže, hoće još dva komada za prijatelje. “Super”, odgovaram, i pitam ga na koju adresu šaljem. Jedan je bio za Lea Mesija. Koliko je to kul čoveče…nisam se lično čuo sa njime, ali sam ubrzo video izvod od banke gde stoji da je novac poslao “L. MESI”. E, to je nešto.

Kako ste uspeli da se izborite sa velikom potražnjom?



Prvih godinu dana smo sve radili sami – ekrane bi kupovali sa Amazona, u MediaMarktu, gde god. Ali onda smo shvatili da nam ipak treba pomoć. Jedna firma nas je kontaktirala i ponudila nam novi dizajn kofera, to je ovaj koji vam sada pokazujem – zvanično naš drugi model. Ovaj je mnogo otporniji od onog prvog.

Jel’ još uvek sve sami sastavljate?

Ne, sada je to automatizovan proces. Moj šurak, doduše, još uvek montira monitore. Našli smo sortu ekrana u Kini koja taman paše, i za pet minuta je ubaciš i sklopiš u naš proizvod. On to prosto voli da radi, neki ljudi čitaju knjige, on pravi gejmerske koferčiće. Ali, tako i zadržavamo neku kontrolu kvaliteta.

A ti, jesi li i ti gejmer?



Zapravo ne, nemam vremena za to. Imam dve predivne ćerkice kojima treba puno pažnje, tako da, igrice su morale da nestanu iz mog života.

Ima li primedbi, sugestija, od strane kupaca?

Naravno, evo, recimo, Maks Verstapen – on je jedan od najvećih kritičara među našim klijentima. Jednom je kupio kofer po lažnim imenom, a onda postavio sliku na Instagram sa kritikom. Samo sam mu poslao poruku i rekao mu da ako nešto ne valja, da to kaže lepo meni, pa da zajedno unapredimo proizvod.

Šta mu je zasmetalo?

Težina, njemu je pretežak za nošenje. Često na njegovim slikama vidiš kako mu neko drugi nosi GameCase. Takođe, mnogi traže da na kofer stavimo točkiće, što je u teoriji super ali vibracije bi poremetile stvari unutra. Ne bi ga oni vukli samo po glatkim površinama, razumeš…trenutno pokušavamo da ga nekako smanjimo.

Video sam na vašem Instagramu neki intervju sa Verstapenom o “tajni crne kutije”? O čemu se tu radi?

Ha, to je emitovano na Skaj Sportsu. Videli su Maksa kako šeta okolo sa velikim crnim koferom, ali niko nije znao o čemu se radi. Jasno, radi se o našem Game Case-u. To nam je baš super reklama, Maks je čak i rekao da je na našoj spravici “vežbao” pred neku stazu. Ali ako mene pitate, Maks je zavisan od igrica, mislim da su ga u timu naterali da prekine sa time.

Zar ti ne zvuči ludo, kupiti ceo kofer da bi par sati pikao igrice?

Ma, to ti je sve tdanas. Maks je recimo prošle godine igrao sa svojim saigračem Ričardom u privatnom avionu. Jedini problem je to što kofer radi samo na struju. Kad bi mu dodali još i mobilni akumulator, taman bi morali u još jednom koferu da ga prodajemo.

Vaši Instagram pratioci su mahom fudbaleri. Mora da su retke ekipe među kojima nemate barem jednog kupca.

Slažem se. Nekada čak i klub naruči par komada, recimo, Hanover je častio svoju juniorsku ekipu kada su postali šampioni sa po jednim koferčetom. Takođe, sada sarađujemo i sa EA Sports-om, pa smo tako pred SP 2018 u Rusiji napravili po jedan kofer za svakog fudbalera francuske reprezentacije.

I, ima li para od svega ovoga?

Još uvek bolje zarađujem kao fudbaler. Naša firma ima puno prihoda, ali i puno rashoda, a svu dobit ulažemo u dalji rad. Jens i ja ovo smatramo porodičnom firmom, i tako bi voleli i da ostane, osim ako ne dođe neki ozbiljan investitor pa nam da nepristojnu ponudu i samim time malo i obori cenu koferčeta. Prva verzija je koštala 430 evra, a ovaj novi je 699 evra. Samo da napomenem da PlayStation ne ulazi u cenu.

Pa, i nije baš jeftino…

Voleli bi kad bi cena pala toliko da svako može sebi da ga priušti, a to trenutno nije slučaj. Mislim, Mesi i Agero su super, ali ja ovo nisam zbog njih izmislio. Ovako nešto mora da uđe u masovnu produkciju, da ljudi mogu da ga kupe u velikim marketima. Bilo bi mi drago kada bi znao da neki otac može ovo da kupi svom detetu za novu godinu.

Inače, momci koji igraju FIFA igrice su poznati po svom temperamentu, jeste li nekad morali da popravljate razbijeni Game Case?

Haha, nego šta! Neki čak i lažu da se ekran slučajno polomio, ali mene ne možeš zajebati. Međutim, neki su prosto iskreni, poput bivšeg holandskog reprezentativca Halida Bulahruza koji te nazove i lepo kaže, “vidi, izgubio sam i iskalio bes na koferu, molim te ubaci mi nov ekran”. A i što da laže, jednom sam bukvalno video otisak njegove pesnice na ostacima ekrana. Moj šurak smatra da bi trebalo da napravimo neki specijalni model za njega sa rešetkama, haha.



