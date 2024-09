Već posle prvog dana legalne prodaje u Kanadi je nestašica kanabisa

Kanađani toliko vole svoju legalnu vutru, da je većina radnji ostala bez zaliha, već prvog dana otkako je kanabis legalizovan, i niko nije siguran do kada će ova nestašica trajati.

Širom zemlje, duvači svih pedigrea (uključujući i jednog brilijantnog baticu koji se zove Tim) su se ili logovali na sajtove, ili su satima čekali ispred radnji, da bi se dočepali nešto legalne vutre. Svi smo znali da će potražnja biti velika, i očekujući to, mnoge radnje, i one od cigle i maltera, i one onlajn, su se snabdele svime, od bongova, do srolanih buksni.

Videos by VICE

Ali stvar je u tome što to, na mnogim mestima, jednostavno nije bilo dovoljno.



Provincijalne lepotice bala legalizacije, Njufaundlend i Labrador, imaju nekoliko radnji koje su morale da prestanu sa prodajom, zato što im je ponestalo proizvoda. Jedan vlasnik radnje, kome se bogovi sada sigurno smeju, je rekao da je od svih prokletih stvari, baš vutra morala da mu nestane do 4:20.

Čini se da nije preterano srećan zbog toga.

„Pomalo sam šokiran zbog toga što sam tako brzo sve rasprodao, ali sam i veoma ljut zbog toga što nemam proizvoda za sve“, rekao je za Si-Bi-Si Tomas Klark, koji vodi THC Distribjušn u Portugal Kouv-Sent Filipsu. „Izneveriću mnoge ljude ovde, a uveravali su me da će mi kanabis stići, ako ga platim.“

Klark je za Si-Bi-Si izjavio da nije dobio čitav kontigent koji je naručio od proizvođača, i da je počeo rad sa malim zalihama. Ovo nije jedinstven problem, i druge radnje su na sličan način rasprodale svu robu, širom ove oblasti i čitave zemlje.



U Kvebeku su mušterije čekale satima u redovima da bi ušle u radnju, ali mnoge od njih su otišle kući neuslužene; čak i kada bi ušli unutra, kupci bi zatekli ograničenu ponudu. Jedna razočarana mušterija je za Montreal Gazet izjavila, „Po meni, rezultat je: crno tržište 1, vlada nula“. Zapadno odatle, u Saskačevanu – gde nijedna radnja nije otvorena u velikim gradovima – neke radnje jednostavno nisu bile otvorene 17. oktobra, zato što nisu uspele da na vreme pribave potrebne zalihe. Ako bacimo pogled na sever, na Severozapadne teritorije, jedina radnja koja prodaje vutru u Jelounajfu je ostala bez zaliha pre kraja radnog dana u sredu.

U Ontariju je ponuda u onlajn radnjama bivala sve oskudnija i oskudnija, kako je sve više proizvoda bivalo rasprodato – u roku od par sati, samo jedan proizvod koji uzgaja najveći proizvođač u zemlji je bio dostupan. U Britanskoj Kolumbiji, pokrajini vutre, u roku od nekoliko minuta od otvaranja, onlajn radnje su prodale najjeftiniju vutru u svojoj ponudi, a do jutra je većina njihovih proizvoda bila rasprodata. Jedan sajt iz Nunavuta se tokom dana skršio nekoliko puta, a do trenutka kada se stabilisao, veći deo zaliha je otišao.

Jedna kompanija u Vinipegu je tokom ranog jutra rasprodala sve onlajn zalihe, u vrednosti od 50 hiljada dolara. U pokrajini Alberti je bilo rasprodato ulje od kanabisa. U Novoj Škotskoj je u prodaji bio samo ograničeni asortiman proizvoda. Ovakvi primeri se samo nižu i nižu.

A pored toga, i rotirajući štrajk kanadske pošte uticao je na dostavu proizvoda kupljenih preko intreneta.



https://twitter.com/AB_Cannabis/status/1052600673668231169

Ova situacija ne treba preterano da iznenađuje, pošto su oni koji prate ovu industrijsku granu predvideli nestašice. U studiji objavljenoj ranije ovog meseca, istraživači sa Univerziteta Vaterloa i Instituta C.D. Hou su otkrili da je, iako Kanada može da obezbedi oko 210 tona dobre robe, potražnja procenjena na oko 610. Jedan od proizvođača je zapravo priznao Glob end mejlu da ne mogu „da ispune očekivanja“.

U mnogim radnjama očekuju da im stignu pošiljke legalne buksne koju će moći da prodaju pre nego što nastupi vikend. Mada, na kraju svega, moramo da imamo na umu, ovo je bio prvi dan otkako smo jednu ranije nelegalnu supstancu proglasili legalnom, tako da ne bi trebalo previše da se žalimo.