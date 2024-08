Vodič za upadanje u direktne poruke drugih ljudi, a da ne ispadneš jeziv

Prvobitno objavljeno na i-D

2018. godine, postavljanje GIF-a pande na sankama sa natpisom „ja –> tvoji DM-ovi je pasé. Na internetu, svaka nova nedelja znači novi mim. Ali to ne znači da su samci prestali da šalju visko rizične direktne poruke određenim osobama, čije im se profilne fotografije na neki način dopadaju – na kraju krajeva, malo nas je potpuno imuno na žeđ. Ali u usti mah, postoji osećaj kao da još uvek nismo rešili da li je uleteti nekome u direktne poruke zapravo okej ili ne.

Kao gej momku koji još uvek ume da uleti, mnogo češće nego povremeno, da tako kažemo, situacija bi za mene trebalo da bude manje komplikovana. Osim ako me moj „gej-radar“ ne izda u potpunosti, ili kako god da se to zove (sećate li se kada su ljudi iz drugorazrednih sitkoma zaista koristili tu reč?), poslaću direktnu poruku samo nekome istog pola koga takođe seksualno privlače momci. Tako da smo u startu ravnopravni – nijedan od nas nema više moći ili nadmoći, zar ne?

Hm, greška. Ima mnogo različitih načina na koje ravnoteža moći može da prevagne na jednu ili drugu stranu. Šta ako sam znatno stariji (bez sedih, molim), bogatiji ili imam više privilegija nego osoba kojoj šaljem direktnu poruku? Na Tviteru ne odgovaram na poruke, ali na Instagramu da – da li to znači da bi na njemu trebalo da budem oprezniji? A šta ako je osoba kojoj šaljem poruku manje sama nego što izgleda na njenom profilu, ili trenutno jednostavno nije zainteresovana za dejting? Šta ako je preživeo seksualni napad, i ako bi neželjeno romantično udvaranje kod njega okinulo sećanje na napad? Što više razmišljam o tome, to mi uletanje na nečije direktne poruke deluje kao potencijalno minsko polje.

Mnogi od nas su uživali u flertu ili seksu za jednu noć, kada su pomislili „Jebeš ga“, i poslali poruku tom skromnom slatkišu koji stalno postavlja urnebesno smešne skrinšotove Dreg trke.

Ali u isti mah, besramno uletanje može da donese dobro obema uključenim stranama. Znam ljude sa čitavog rodnog i seksualnog spektra koji su preko društvenih mreža našli dugoročne partnere. Dva momka koja pratim su se upoznala na Tviteru, i sada su vereni. Još jedan par koji poznajem, Eliot i Tom, su počeli da se muvaju kada je Tom uleteo Eliotu na direktne poruke na Instagramu, mamuran, jednog nedeljnog jutra. „Nakon našeg drugog sastanka je postalo prilično očigledno da se zapravo zaista dopadamo jedan drugom, i sada smo u otvorenoj vezi“, kaže Eliot. „A što se mene tiče, kada kažem ljudima da smo se upoznali na Instagramu, to se ne razlikuje od toga kada bih im rekao da smo se upoznali preko neke aplikacije za dejting, kao što je Tinder“.

Mnogi od nas su uživali u flertu ili seksu za jednu noć, kada su pomislili „Jebeš ga“, i poslali poruku tom skromnom slatkišu koji stalno postavlja urnebesno smešne skrinšotove Dreg trke. „Ja sam uletao ljudima u direktne poruke, nakon što bih bio siguran da obojica mislimo na isto“, kaže mi poznanik koji se zove Manos „Ali nikada nisam uleteo nekome u direktne poruke potpuno nasumično, zato što ne znaš kako bi čovek reagovao“. Naravno, svi smo čuli razne horor priče. Jedan tip sa kojim sam se sreo nakon što mi je uleteo u direktne poruke na Tviteru, uopšte nije ispao slatka Britni kao što sam očekivao. Zapravo je bio pravi jezivi Torijevac koji je želeo ideološku debatu o Bregzitu, pre nego što smo uopšte i počeli da se muvamo.

A zapravo ima smisla u tome što nam se dopadaju ljudi koje pratimo. Iako su naše društvene mreže potencijalno neograničene, u praksi su svedene na naše lične ukuse i interesovanja. Ne pravite se da niste primetili nekog zgodnog na Instagram fidu nekog prijatelja, i da onda niste kliknuli „prati“, čim ste shvatili da je vaš ortak bio dovoljno uviđavan da ga taguje. Budimo realni, Entoni iz Kvir Aj nema 935 hiljada Instagram pratilaca samo zbog toga što nam u svom storiju pokazuje kako se pravi biftek stroganov.

Kada ipak uklizaš nekome, pokaži malo poštovanja: ne šalji golu sliku – to je agresivno, a mnogo ljudi koristi svoje naloge na društvenim mrežama za posao.

Na Tviteru, situacija je šire gledano slična, ali malo manje bazična. Vremenom, skloni smo tome da izgradimo fidove koji se odnose na različite aspekte naših identiteta – zbog toga viđamo više referenci na „kvir Tviter“, „crni Tviter“, „medijski tviter“, i tako dalje. A zbog toga što mnogi od nas ovih dana imaju toliko zakrčene fidove, pojedincu je sve teže da se istakne. Oni kojima to uspe su verovatno oni sa kojima bismo zapravo uživali da provodimo vreme i u stvarnom životu.

Dakle, da li je u redu ili pogrešno uleteti nekome u direktne poruke. Odgovor je verovatno da to zavisi od situacije. Ako razmišljate o tome da pokušate da uletite, razmislite dvaput pre nego što to zaista i uradite.

Evo brzog spiska provere: Zašto šaljem direktnu poruku toj osobi? Hoće li zapravo znati da ceni pažnju? Postoji li potencijal, sudeći po stvarima koje su postavljali u prošlosti, da uvredim tu osobu na neki način? Pratite tragove. Ako te neko zaprati, a onda hitro lajkuje tri slike na kojima deluješ najviše napaljeno, uključujući i onu koju si podelio samo zbog toga što daje nagoveštaj o oblinama tvog dupeta, onda je verovatno otvoren za ideju da dobije namignuti emodži u svoj inboks. Jednako tome, ako zatekneš sebe kako lajkuješ i odgovaraš na mnogo nečijih tvitova, a taj neko to isto radi tebi, verovatno mu neće smetati da razgovor pređe na direktne poruke.

Kada ipak uletiš nekome, uvek pokaži malo poštovanja: ne šalji gole slike – to je agresivno, a mnogi ljudi koriste svoje naloge na mrežama za posao. Ne budi previše otvoren – počni razgovor pitanjem o zajedničkim interesovanjima preko kojih ste se već povezali. Ako neko prestane da odgovara, ili uopšte ni u startu ne odgovori, shvati nagoveštaj. A šta god da radiš, nemoj da poukuješ nekoga na Fejsbuku, zato što više niko ne želi da ga poukuju na Fejsbuku. 2018. godine, radije ću reći svojim roditeljima da sam upoznao svog budućeg muža na aplikacije za perverzije, nego da me je poukovao na Fejsbuku.

O da, a ako ti se dopao ovaj članak, slobodno mi uklizaj na direktne poruke na Tviteru i Instagramu. Dokle god nisi jezivi Torijevac, naravno. Ili si u potaji fan Eda Širena – zbog toga ću te blokirati.