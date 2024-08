Zašto neki ljudi ne vole jutarnji seks

Osim par puta godišnje, kada unapred kažem svom partneru da me probudi tako što će ući u mene svojim podmazanim penisom (ložim se na fiziološki aspekt), moje međunožje je ujutru mrtvo. Kao neko ko ne može da se probudi, koliko god jako da ga tresete. Moj sadašnji partner i ja imamo komunikativnu, zdravu i uravnoteženu vezu, i za razliku od ranijih veza, nisam se našla u situaciji da me neko na bilo koji način iskorišćava. Ali u poslednje vreme sam počela da se pitam kako mu uspeva da svakog jutra bude toliko napaljen, dok se ja osećam kao ameba, sa uvek mlitavom klićom.



Neusklađeni libido dolazi u svim oblicima, od količine seksa za kojim žudimo, do načina na koji želimo da ga upražnjavamo. Ja imam 25 godina, i iako mi je seksualni nagon apsolutno manje izražen nego pre pet godina, stvarno mislim da se nikada nisam ložila na jutarnji seks. S druge strane, izgleda mi da je mojim parternima trenutak buđenja udarno vreme za to. Izašla sam sa par drugarica koje su mi rekle da i one preziru jutarnji seks. Kako sam češće počela da načinjem tu temu, primetila sam da skoro svi, na jedan ili na drugi način, imaju jaka osećanja po tom pitanju.

„Svačije telo ima drugačiji ritam – drugačije nalete požude, drugačiju vrstu uzbuđenja. I dok studije pokazuju da sve vrste genitalija doživljavaju uzbuđenje tokom sna – i klitorisi i penisi – kako ljudi na njega reaguju u velikoj meri varira“, kaže mi kolega seksualni edukator i pisac Sinkler Seksmit. Pošto je i sam jutarnja osoba, Seksmit mi je ponudio novu perspektivu. „Neki ljudi su jednostavno jutarnje osobe, i žele da započnu dan čim se probude. Neki vole da se ušuškaju i da dremaju sat vremena, i da osete kožu o kožu. A neke zasvrbi to uzbuđenje u telu i žele da ga počešu, makar samo na brzaka“.

Iako to već znam, bez obzira na konfiguraciju genitalija, svi smo više slični nego što smo različiti, i je se kao seksualni edukator neprekidno pitam šta je uzrok naših tako različitih sklonosti. Postoji li psihološka razlkia između ljudi koji se probude i smesta žele seks, i ljudi koji to ne žele?

Razgovarala sam sa dr Kendis Nikol, seksualnom psihološkinjom, koja i savetuje, i upravlja istraživačkim timovima, i pitala je da objasni zašto partneri imaju tako dramatično različit jutarnji libido. „Kod osobe koja nema zdravstvenih problema, čin spavanja telu obezbeđuje odmor i oporavak“, piše mi ona u mejlu. Parasimpatetički nervni sistem (PNS), deo koji nam pomaže da se osećamo mirno i doživljavamo seksualno uzbuđenje, aktivniji je tokom sna. Dok se budimo, PNS može i dalje da bude aktivan. To znači da nam je telo pod manjim stresom i otvorenije za seksualno uzbuđenje, uključujući i optimalnu cirkulaciju u genitalijama. Nivo testosterona takođe je ujutru viši, i opada kako dan odmiče“.

Ali to nabreknuće nije toliko jednostavno. Za vlasnice vulve, vlažnost, a ne tvrdoća, je ono što je istaknuto kao znak napaljenosti – a vlažnost ne mora obavezno da ima veze s uzbuđenjem, primećuje dr Nikol. „Fiziološka reakcija ne sugeriše automatski seksualni imperativ. „Baš kao što postoje i različiti oblici vaginalnog pražnjenja tokom meseca, ne znači da automatski želimo seks kada primetimo da smo jednog dana malo vlažniji. Jutarnja ukrućenost može da bude, ali nije uvek znak seksualnog uzbuđenja. Za neke, to zapravo predstavlja neugodnost“.

„Meni se nekad ujutru digne zato što mi se piški“, potvrdio je moj partner, dok sam glasno razmišljala o ovom članku. „Moraš da obratiš pažnju na to. Ponekad pomisliš da ti se digao, ali ti se u stvari penis ukrutio zato što ti je bešika puna“. Setila sam se svih onih prilika kada mi je jutarnji seks bio prekinut kada je moj partner usred njega shvatio da mora da piški. To mi je itekako imalo smisla, i pitala sam se da li je meni klitoris ikada nabrekao zato što mi se u stvari piškilo.

Osim u onim retkim prilikama kada sam dehidrirana i kada mi bešika nije spremna da pukne, ja lično ionako ne mogu ujutru da upražnjavam seks ako prvo ne otrčim do kupatila. Beška je smeštena odmah pored vaginalnog kanala sa strane na stomaku, a za mene je vaginalni seks dok mi je bešika puna recept za neprijatnost. Ali čula sam da neki ljudi uživaju u pritisku koji ona vrši na njihovu ge tačku – možda to delom utiče i na jutarnje uzbuđenje.

Srećom, dr Nikol ima čak i bolje bisere nauke za objašnjenje ovog fenomena. Citirala je studiju iz 2014, koja je proučavala kako pol i hronotip – genetika koja određuje jedan od četiri obrazaca sna – utiču na to u koje doba dana smo najnapaljeniji. „Što se tiče žena, bez obzira na hronotip, većina njih voli da upražnjava seks između 6 popodne i ponoći, iako žene koje su jutarnji hronotip imaju drugi talas interesovanja za seks između 6 i 9 ujutru“.

Videla sam nekoliko članaka u kojima se tvrdi da su „ muškarci genetski predodređeni za seks“ ujutru, i zapitala sam se da li ova studija to može da objasni. „Po istoj toj studiji, muškarci češće žude za seksom ujutru (od 6 do podneva) bez obzira na hronotip, ali hronotip određuje koji je to deo jutra“, objašnjava dr Nikol. „Muškarci koji su večernji hronotip više vole seks između 9 i 11 ujutru, što možda korespondira sa vremenom u koje se inače bude. Muškarci jutarnjeg ili ’nijednog’ hronotipa češče vole seks počev od 6 ujutru“.

To ima smisla: hormoni i bioritam veoma variraju od osobe do osobe. Znajući ovo, mnogo sam mirnija kada se setim koliko mnogo jutara sam pravila kompromise i puštala svoje partnere da se olakšaju. „To je NAJBOLJI način da se započne dan“, primetio je moj partner, dok sam još više istraživala njegove lične jutarnje potrebe. „Uzbudljivo je kada čim se probudiš uradiš nešto zbog čega se osećaš toliko dobro – to ti pruža olakšanje“! Morala sam da se složim. To je sjajan način da se ujutru pokrenem, i stvarno volim osećaj kada sperma tokom dana polako kaplje iz mene (Očigledno, moj partner i ja razmenjujemo telesne tečnosti, ali ne ohrabrujem vas da odbacite kondome radi tog osećaja).

I kako onda da se neko kao što sam ja, čiji se jutarnji libido razlikuje od partnerovog, ponaša kada su u pitanju neusklađene potrebe? Dr Nikol ima veoma jednostavan pristup: zakazivanje! „Ako par odluči da zakazuje dva seksualna iskustva nedeljno, može da izabere vreme koje odgovara libidu svake osobe“, primećuje ona. „Bilo kakve druge potencijalne seksualne potrebe mogu spontano da ispunjavaju tokom ostatka nedelje, ali te dve sesije predstavljaju pravičan kompromis“. Za ljude koji ujutru vole da se razvlače kao ja, ona preporučuje pozu sa strane, u kojoj su oba partnera u horizontalnom položaju.

I Seksmit je naveo anegdotu iz ličnog iskustva, da bi mi dao dodatnu perspektivu.“Ja sam najbudniji ujutru – telo mi se do uveče umori i imam manje energije. Ja lično bih mogao da upražnjavam seks svakog jutra, ali moja partnerka baš i nije za to. Tako da pregovaramo – ja beležim ona jutra kada ni ona i ja ne moramo da idemo nikuda, i dajem joj nagoveštaje, ili otvoreno o tome govorim veče pre, i idem polako, koncentrišem se na senzualne dodire i lagano uzbuđivanje, umesto da se orijentišem na cilj da doživim orgazam“.

Zar ne? Ne bi trebalo da bude toliko teško razlučiti da li je tvoj partner u tom fazonu, bez obzira koliko si pospan. „Samo maženje, ljubljenje i dodiri često su dovoljni da zadovolje žudnje mog tela“, dodaje on. „Ako nisu, a moja partnerka i dalje ne želi to da radi, zadovoljim se sam i započnem dan“.