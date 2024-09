Živeo sam jedan običan, ludački dan kao glumac Mark Volberg

Jeste li znali da su izašli novi filmovi Marka Volberga? Jeste, 22 milje, u kom Mark Volberg igra sirovog akcionog junaka, i Instant porodica, u kom Mark Volberg igra sirovog akcionog junaka koji je nekako zalutao u toplu porodičnu komediju. Verovatno ste bili svesni da ovi filmovi izlaze uglavnom zato što ste, kao i ja, odnedavno bili opsednuti Markom Volbergom i time kako živi svoj život.

Verovatno ste videli dnevnu rutinu Marka Volberga, koju je prošle nedelje okačio na Instagram i sjajno se postarao da Marki Mark (nekada iz The Funky Bunch) odjednom bude svima na pameti. Je li to bio pametan marketinški potez čija je namera bila da ubaci ogromni nepočešljivi svrab u obliku Marka Volberga u svačiji mozak? Nemam pojma, ali kad sam video njegovu dnevnu rutinu, momentalno sam dobio nepočešljivi svrab u obliku Marka Volberga u svojoj glavi.



Zašto, zaboga, ustaje u 2:30? Zašto jede toliko? Kako to da provodi sat i po pod tušem? Bila su to pitanja na koja ne bih saznao odgovor ukoliko ne bih uradio vrlo očiglednu stvar, postao Mark Volberg na jedan dan i pokušao da živim kao on. To se zove novinarstvo, idiote, pogledaj u rečniku!

2:30 h – USTAJANJE

Isuse, 2:30 je izjutra, šta se to dešava? Nema te slave i novca koji bi te naterali da radiš ovo. Koji je bre ovo kurac, Mark.

2:45 h – VREME ZA MOLITVU

U redu je, budan sam, budan sam. A sada glavni događaj: moram da postanem Mark. A jedini način da to postignem jeste da se pomolim volbergovskim bogovima da mi dozvole da uđem u njegovo telo na jedan dan i istinski spoznam kako je biti 47-godišnji glumac nominovan za Oskara – najpoznatiji po ulozi u Noći bugija, iako lično mislim da je bio bolji u The Departed – i iskoristim Volbergovu periku kao provodnik kroz koji će ovaj tvrdi, ali simpatični bostonski mangup moći da struji kroz mene. I tako sam se molio i molio ovoj perici.

3: 15 h – DORUČAK

I, dame i gospodo, molitve su uslišene, dobio sam dar Volberga. Ima li boljeg načina da se proslavi taj dragoceni dar nego činijom pahuljica u 3.15 izjutra. Ovo je ukus uspeha. Mogu da osetim kako mi A-lista klizi niz ždrelo i u Holivud moje crevne flore. Ili već nečega.

3:40 do 5:15 h – PRVO VEŽBANJE



Još je mrak napolju, ali to me neće zaustaviti – u Bostonu odrasli MARK Robert Majkl Volberg, koji je tokom dvadesetčetvorogodišnje glumačke karijere ostao izuzetno dosledan, zaigravši u 47 filmova, što je gotovo u proseku dva filma godišnje – da uradim prvu vežbu dana, prosto dizanje tegova kako bi moj naširoko prepoznatljivi biceps izgledao nabreklo.

5:30 h – OBROK POSLE VEŽBANJA

Ah da, prosti proteinski šejk, prava stvar za mene, bivšeg pevača rep grupe Marky Mark and The Funky Bunch, koja se 1991. godine popela na prvo mesto Bilbordove liste singlova sa „Good Vibrations“. Pravo niz ždrelo, ti pičkice.

6 h – TUŠIRANJE

E, sad mogu da se opkladim da se pitate: koliko je potrebno da se opere jedan glumac, producent i model visok 172 centimetra? Sigurno ne zarađujete u proseku 10 miliona dolara po filmu tako što ste prljavi. To prosto ne funkcioniše tako, uspeh zahteva čistoću. I tako sat i po perem svoju mišićavu građu prosečne visine. I usput nadoknađujem zaostatak u čitanju, ti pičkice.

7:30 h – GOLF

Golf je za mene, Mark, jedan od najvažnijih delova dana, iako mu posvećujem samo pola sata, što nekim ljudima može da deluje kao veoma neprijatna i neobična stvar da se nagura u već ionako prenatrpan i sulud raspored. Ali neki ljudi nisu zaradili 17 miliona dolara glumeći u Transformers: Age Of Extinction, zar ne? Ne, nisu. Sada je 7:30 izjutra i ja igram golf.

8 h – UŽINA

Nemam vremena da razgovaram ili odgovaram na poruke, samo da užinam. Ja sam Mark Volberg, za ime Boga.

9:30 h – OPORAVAK U KRIO KOMORI

Hej, to sam ja, dvaput za Oskara nominovani glumac Mark Volberg, koji je, kad malo bolje razmislite, više od običnog akcionog heroja, jer ako pogledate moju karijeru, videćete da sam pokazao izuzetan glumački raspon. Štaviše, jedan od mojih najuspešnijih filmova bila je komedija koja je razvalila na blagajnama po imenu Ted, za koju mislim da je stvarno dobro pokazala moju žicu za komediju, baš kao i ozbiljnije stvari po kojima sam poznat. U svakom slučaju, obrćem proces starenja, govnari.

10:30 h – UŽINA

Je li ovo previše užina u toku dana? Ne za mene, izvršnog producenta ludački popularne poluautobiografske televizijske serije Entourage, okvirno zasnovane na mojim sopstvenim iskustvima sa zakulisanim radnjama i vragolijama u Holivudu!

11 h – VREME ZA PORODICU/SASTANKE/POSLOVNE RAZGOVORE

A sad da se malo opustim i nadoknadim aktivno vreme provedeno sa porodicom. Ali pošto pri ruci nemam porodicu, jer sam trenutno zaglavljen u telu nekog lika u Engleskoj, ja, Mark Volberg, snaći ću se tako što ću se povezati sa drugarima na Twitter.com. Hvala bogu na jebenom internetu.

13 h – RUČAK

Šta mislite ko još na ovom svetu jede četiri puta pre 14h? Tako je, ja, lik koji je jednom za napade od 11. septembra rekao: „Da sam ja bio u tom avionu sa svojom decom, ne bi se on tek tako srušio”, dodajući da bi „bilo mnogo krvi u kabini za prvu klasu”, što je stvarno izuzetno, kad malo bolje razmislite.

14 h – SASTANCI/POSLOVNI RAZGOVORI

Zauzet, zauzet, zauzet, to moram da budem ja – čovek koji je jednom izdao video kasetu za vežbanje pod nazivom Form… Focus… Fitness, the Marky Mark Workout i sa njom postigao kritičarski i komercijalni uspeh – svakog trenutka i svakog budnog sata da bih ostao daleko ispred čopora.

15 h – ODLAZAK PO DECU U ŠKOLU

Šta, koji moj! Šta je sad! Moje četvoro dece, koje sam brižno odgojio sa modelom Reom Duram, sa kojom sam se oženio 2001. godine, ne mogu nigde da ih nađem! Oh, čekajte malo, sad se sećam, i dalje sam u telu ove pičkice koja se glupira u Engleskoj. Ne brini ništa, Mark, uskoro stiže još užine.

15:30 h – UŽINA

Čoveče, baš uživam u ovom grickalicama! Skoro kao što uživam u tome što sam posvećeni rimokatolik. Zapravo, ja Mark Volberg uživam toliko mom posvećenom rimokatoličanstvu da sam jednom tražio oprost od Boga za moju ulogu u filmu „Boogie Night“ toliko hvaljenom od publike, i izvinio sam se Papi za ružne reči koje sam koristio u „Tedu“ koji je razvalio na blagajnama. Oh, jea!

16:00 h – DRUGO VEŽBANJE



Ako ste gledali jedan od najpotresnijih a opet akcijom najnabijenijih filmova svih vremena, The Fighter, koji sam producirao i u kom sam igrao glavnu ulogu, znaćete da sam veliki ljubitelj slatke nauke zvane boks. I zato što sam jedan tvrd mali orah, jebač sa kojim ne želite da se kačite, i dalje udaram stvari pesnicom svaki dan.



17:00 h – TUŠIRANJE

Ne možete da držite restoran za hamburgere, Wahlburgers, sa dvojicom braće, Donijem i Polom, a da se ne pridržavate vekovne mudrosti: Čistoća je pola zdravlja.

17:30 h – VEČERA/VREME ZA PORODICU

Jeste, govnari, tako je: stara dobra VEČERA/VREME ZA PORODICU, na volbergovski način. I pošto sam se silno uželeo druženja sa porodicom, ali se ona, nažalost, i dalje nalazi u mojoj vili vrednoj 10 miliona dolara sa 18 kupatila na 6,14 jutara zemlje na Beverli Hilsu, prosto nisam radio ništa sat i po.

19:30 h – POČINAK

Majko mila, kakav dan. Ili ne baš, zato što je ovo dan kao i svaki drugi za mene, Marka Volberga. Ali, u svakom slučaju, strašno sam se dobro proveo! Bio je to strašan svakodnevni provod u mom životu, životu bivšeg zločestog dečka a danas slavnog glumca Marka Volberga.

