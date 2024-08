Fiona Measham vill att du ska ha möjlighet att testa dina droger

“Jag är en nattmänniska och har alltid varit det. Det finns något spännande med natten som jag fortfarande känner av: det är mörkt, det är farligt och det är kul. Jag är totalt ointresserad av mornar. Morgonmänniskor är så tråkiga som man kan bli.”



Fiona Measham har nattliv ända in i ryggmärgen. Det är också det som driver henne att hjälpa de som tycker om att festa och vill använda droger att göra det så säkert som möjligt. 2013 grundade hon tillsammans med drum ‘n’ bass-dj:n Wilf Gregory skademinimeringsorganisationen The Loop. Sommaren 2016 skapade The Loop internationella rubriker när de styrde upp Storbritanniens första drogtester på allmän plats (MAST) på festivalerna Secret Garden Party och Kendal Calling.

Året därpå befann de sig på ännu fler festivaler, bland annat Boomtown och Parklife. Fiona räknar med att nästan 10 000 människor hade möjlighet att testa droger förra sommaren – en potentiellt livsavgörande tjänst. Allt tack vare ett samarbete med polisen och lokala myndigheter, istället för att försöka nå beslutsfattare på rikstäckande nivå.

“I år kommer vi utöka MAST till fler än dubbelt så många festivaler och även introducera våra tjänster i städer så att alla, inte bara festivalbesökare, kan få sina oklara droger testade gratis i pop-up-labs”, säger Fiona.

Skademinimeringstips från The Loop:

The Loops närvaro på festivaler 2016 var ett genombrott för alla de som i åratal försökt få brittisk drogpolicy att sluta vara kriminaliserande och istället bli mer hälso- och skademinimeringsorienterad. Det är ett nödvändigt skifte i Storbritannien, där statistiken 2015 visade på 3674 drogrelaterade dödsfall med 57 dödsfall relaterade till ecstasy – ett resultat som till stor del beror på piller med högre doser.

“Att ändra nationell policy är som att försöka vända en oljetanker, men vi var otåliga eftersom vi visste att folk dog varje år,” säger Fiona. “Det kan ta flera år att ändra en policy, men drogdödligheten ökar. Vi har inte flera år.”



I Sverige innebar 2016 den första minskningen av drogrelaterade dödsfall på tio år, enligt Folkhälsomyndighetens senaste översikt. Till skillnad från Storbritannien är opioidrelaterade dödsfall klart överrepresenterade i Sverige med 93 procent av alla dödsfall. Men Sverige saknar statistik på drogrelaterade skador och dödsfall i nattlivsmiljö. STAD:s senaste rapport om droger i Stockholms krogmiljö visar att cannabis, kokain och ecstasy är vanligt förekommande och att en majoritet av kroganställda använt droger – men det är oklart hur det här påverkar folkhälsan.



På måndag kommer Fiona till Sverige för att föreläsa på VICE Talks på Södra teatern i Stockholm. “Jag vill ta reda på hur det ser ut i Sverige och vilka hinder som finns. Jag vill också ta reda på mer om likheterna och skillnaderna i hur olika drogpolicys tas emot”, säger hon om sitt besök. “Jag har rest runt lite grann i Norden och blir alltid förvånad över hur olika de nordiska ländernas förhållningssätt ser ut på flera områden, inklusive droger och alkohol.”

Fiona Measham. Foto: Pippa Rankin

Fionas intresse för natten började i Birmingham i slutet av 70-talet. Hon började festa tidigt och gick till sin första klubb som 13-åring. Vid 15 års ålder hade hon börjat jobba i baren på klubben The Opposite Lock i Birmingham och brukade lifta till London för att gå på spelningar på Marquee Club. “Vi brukade haffa en bil vid korsningen Spaghetti Junction, smyga in på klubben när de gjorde soundcheck så vi slapp betala och sen lifta tillbaka”, minns hon. “När vi kom tillbaka till Birmingham hade mjölken precis levererats, så vi drack ett par flaskor till frukost innan skolan.”

Liftandet till London visade sig dock inte påverka skolan alltför negativt. Fiona jobbar till vardags som professor i kriminologi på Durham University. Som akademiker har hon ägnat hela sin karriär åt att utforska sambandet mellan dansmusik och droger och medförfattat Storbritanniens första akademiska studie på ämnet: Dancing on Drugs: Risk, Health and Hedonism in the British Club Scene. Hon tror att det faktum att hon har en akademisk bakgrund har hjälpt henne att styra upp givande möten med polis, vården och lokala myndigheter i arbetet med The Loop. “Som professor i kriminologi ser man inte mig per automatik som någon från ‘andra sidan’”, säger hon. “Vilket man kanske hade gjort om jag jobbade med droger och hade dreadlocks och en t-shirt med Bob Marley på. Inte för att det vore något fel med det såklart.”

Hennes möten med myndigheterna har blivit mer och mer regelbundna sedan 2016 års pilotprojekt. Det är knappast förvånande med tanke på statistiken från Secret Garden Party. Under två dagar testade The Loop – som drivs helt och hållet av volontärer, majoriteten doktorer och kemiprofessorer med sjuksköterskor som kan erbjuda skademinimeringsråd – över 250 personers droger. Resultatet: en av fem lämnade in sina droger, mest för att de fick avsmak för det som drogerna var utblandade med. Till exempel hade krossad malariamedicin sålts som ketamin, och vad man hade trott var ecstasy visade sig innehålla betong.



Kritiker menar att man normaliserar tanken på att ta droger på klubbar och festivaler om man ger människor möjligheten att testa sina droger. Förutom att man då åsidosätter det faktum att det redan är ganska normaliserat – ta STAD:s krograpport som exempel – är det svårt att argumentera för att det vore dåligt att förse människor med en tjänst vars syfte är att eliminera dåliga droger.

“Det är nyttigt för alla att veta vad olagliga droger innehåller”, säger Fiona. “Det är bra för vården att veta vad någon tagit i en akut drogrelaterad situation; polisen vet inte alltid vad som säljs på den svarta marknaden, så kunskap kan hjälpa dem att spåra problematiska leverantörskedjor; brukare kan få tillgång till individuella skademinimeringsråd om styrka, dosering, gifter och utblandningsmedel; och allmänheten kan få varningar i tid som är korrekta och riktade till den grupp som är relevant istället för generella varningar till alla, vilket gör att folk riskerar att tro att varningarna inte gäller dem.”

The Loop håller även till på klubben Warehouse Project i Manchester där beslagtagna droger testas och farliga droger flaggas i klubbens sociala medier. Tanken är att göra samma sak på Albert Hall i Manchester. De finns även på plats på Fabric i London där de ger skademinimeringstips och har utbildat ledningen så att de kan se till att personal vet hur man minskar skador. (På tal om Fabric, Fiona var expertvittne i den avgörande överklagan som såg till att klubben till slut inte stängdes.)

VIDEO: Se vår dokumentär om ecstasy i Storbritannien där Fiona medverkar

Saker och ting har kommit ganska långt sedan Fiona flyttade till Manchester 1991. Staden hade en betydande roll i Storbritanniens ravescen och en kollega till Fiona, Russell Newcombe, startade the Rave Research Bureau. Fiona jobbade som assistent på projektet vars syfte var att förstå Storbritanniens största subkultur sedan punken. “Jag var på [klubbarna] The Haçienda och Sankeys och självklart älskade jag det”, säger hon. “Men jag drogs aldrig riktigt in i house-scenen. Sen, i maj 1993, gick jag till en klubb i Wolverhampton tillsammans med några kompisar där de spelade jungle. Det var grejen för mig. Det visste jag inom två minuter efter att jag kommit in.”

Om jungle var Fionas passion då är hennes passion nuförtiden att se till att folk är säkra när de tar droger. Och hon är inte ensam. The Loop är en av flera organisationer i Storbritannien som jobbar med skademinimering. Transform arbetar för att förändra drogpolicy; organisationen Chill Welfare jobbar med skademinimering på festivaler; och Volteface är en organisation och tidskrift med syfte att rapportera om och utforska alternativ till Storbritanniens nuvarande skadliga drogpolicy. Voltefaces chef över vetenskaps- och hälsofrågor, Henry Fisher, jobbar i nära samarbete med Fiona och testade droger på plats på Secret Garden Party för två år sedan.

“Hon är en av de första som verkligen studerar hur människor tar droger rekreationellt”, säger Henry. “Det har hjälpt till att förändra både allmänhetens och akademikernas förståelse [för drogbruk] och ta oss bort från lata stereotyper om missbrukare och tablett-tuggande rejvare. Hon har också visat att förändring kan ske på lokal nivå först, istället för genom lagstiftning på riksdagsnivå.”

En volontär från The Loop testar droger på 2016 års Secret Garden Party. Foto: Steve Rolles

Det här är något som Fiona återkommer till gång på gång, och hon berättar att de största förändringarna inte har skett i närheten av London, som ofta anses vara Storbritanniens mest progressiva plats. “Det verkar som att ju längre bort från huvudstaden vi är, desto mer radikala ser initiativen ut.” För ett par år sedan rapporterade VICE att innehav av droger i städerna Durham och Bristol kommer avkriminaliseras och i Glasgow finns planer på injektionsrum. “Vi har haft ett jättestarkt stöd från lokalpolis under de senaste åren och det har gjort det svårare för människor att sätta sig emot våra planer”, säger Fiona. “Men London ligger efter.”

Det låter så enkelt i Storbritannien. Skulle samma upplägg kunna fungera i Sverige? Fiona tror det på sikt. “Jobba med alla nyckelpersoner – polis, vård, lokala myndigheter och arrangörer – och få dem över på din sida en och en. Leta upp de bästa experterna och styr upp ett pilotprojekt så att kritikerna själva kan se hur bra det fungerar”, säger hon.

Och med det är det dags att avsluta. Fiona har ett fullspäckat schema. Förutom arbetet på universitetet och med The Loop jobbar hon bland annat med ett utbytesprogram i tre fängelsen i Durham där hon ser till att fångar och universitetsstudenter får lära sig av varandra under ledning av Fiona. Hon säger att det är “extremt givande”.



Innan vi avslutar sammanfattar hon sitt arbete på The Loop: “Jag är en drognörd som har forskat om droger och alkohol i över 25 år. Och det finns alltid mer att lära sig!”

Fiona Measham föreläser på VICE Talks på Södra teatern i Stockholm måndagen den 7 maj klockan 16:00. Mer information och anmälan om att närvara finns här.