2015 – Året i billeder

2015 er lige straks overstået, men hvordan vil året som helhed blive husket? Europa blev overstrømmet af flygtninge, som flygtede fra grusomhederne i Syrien. Terrorismen viste sit grimme ansigt med flere angreb i Europa. Men selv når det så værst ud, var der håb. Almindelige danskere tog imod de mange flygtninge overalt i Danmark. Livet fortsætter.

Her er vores bud på de bedste billeder og historier, store som små, fra 2015.

Billede af Johannes Hultquist

Danmark blev udsat for et terrorangreb den 14 og 15 februar, da Omar Abdel Hamid El-Hussein skød og dræbte Finn Nørgaard og Dan Uzan.

Billede af Esben Elborne

Den højreorienterede bevægelse Pegida gjorde i 2015 sit indtog i Danmark med ugentlige demonstrationer.

Billede af Victor Knötzel

Vi besøgte Danmarks største LAN-party med 4500 deltagere i Fredericia.

Billede af Lousy Amber



Distortion var som sædvanlig en fest.

Billede af Oscar Webb

På grund af borgerkrigen i Syrien flygtede hundredetusinder syrere mod Europa.

Billede af Sarah Buthmann

Danmark blev overstrømmet af flygtninge. Mange af dem ankom på Københavns Hovedbanegård.

Billede af Alexander Zehntner

På Christiania opstod der gadekampe efter en “Reclaim the Streets” demonstration.

Billede af Fryd Frydendahl

Vi sendte Fryd Frydendahl til Roskilde Festival og hun kom hjem med disse smukke billeder.

Billede af Chris Bethell

Paris blev udsat for terror, da Islamisk Stat tilhængere i et koordineret angreb dræbte 129 i den franske hovedstad. I dagene efter sympatiserede hele Europa med Frankrig.

Billede af Sarah Buthmann

40.000 studerende demonstrerede i København og Aarhus mod regeringens besparelser på uddannelsesområde.

