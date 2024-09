Portioner: 1

Total: 5 minutter

Ingredienser

60 ml Aperol

30 ml friskpresset appelsinjuice

15 ml friskpresset grapejuice

90 ml prosecco

En skive appelsin, til pynt

Vejledning

1. Bland Aperol, appelsinjuice og grapejuice sammen i en cocktailshaker fyldt med is. Ryst grundigt, og si det i et glas fyldt med is. Slut af med prosecco og pynt med en skive appelsin.

