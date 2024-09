Berlin er et paradis

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Hvad vi vælger at få vores tid på denne jord til at få med er som regel noget, vi selv afgør, men derfor kan jeg nogle gange stadig ikke andet end at være imponeret over nogle af de beslutninger, der bliver truffet af Berlins indbyggere. Det er virkelig en by, der er fuld af sande pionerer – folk, der flytter grænserne for, hvad der er acceptabelt i hverdagen. Og de gør det altid med god stil.

Men selv en paradisby har love og regler. Og hvor der er regler, er der folk til at håndhæve dem. Vores uniformerede vogtere er her til at piske os på plads, når vi går over stregen, og er altid klar på at spraye ting i ansigtet på os og slæbe os gennem gaderne. Hvis det er sådan her, vi opfører os, når de er her, hvilke hedonistiske udskejelser ville vi så ikke få rodet os ud i, hvis de ikke var her til at holde øje med os?