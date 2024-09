Billeder fra USA’s underverden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

“I want to make photographs that kill.” – Charles Gatewood

I mere end 50 år udforskede og skildrede Charles Gatewood USA’s underverden. Hans tidlige værker viser hans interesse for gadelivet fra Bourbon Street til Wall Street. Med sit Leica i hånden navigerede Gatewood mesterligt i byens kaos og leverede et elegant antropologisk studie af det moderne liv.

Som ung journalist blev Gatewoods dækning af urban fattigdom, sociale bevægelser og forurening trykt vidt og bredt. Det samme blev hans portrætter af musikere, aktivister, forfattere, kunstnere og kendte. Hans dokumentation af kropsmodifikationer, fetiches og radikale, seksuelle miljøer er uden lige. I løbet af sin karriere er hans værker blevet udstillet over hele USA og Europa, og han har vundet et hav af priser heriblandt andet Leica Medal of Excellence for humanistisk fotojournalistik.

