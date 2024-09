Blå blok vinder valget med ét mandat

Foto af Henrik Bjerregrav, via Venstre.

Selvom gårsdagens valg var spået til at være et historisk tæt løb, stod blå blok ifølge DR’s prognoser til at vinde hele aftenen. Blå blok vandt i alt 90 mandater mod rød bloks 89, der også tæller Færøernes og Grønlands fire mandater. Det betyder, at Lars Løkke Rasmussen nu skal stå i spidsen for at danne en ny regering.

Som følge af nederlaget bekendtgjorde Helle Thorning-Schmidt, at hun vil træde tilbage som formand for Socialdemokraterne med ordene: “Jeg var Danmarks første statsminister, men jeg bliver ikke den sidste.” Justitsminister Mette Frederiksen anses af mange for at være en oplagt formandskandidat, men der er endnu usikkerhed om hvem, der skal udgøre Helle Thorning-Schmidts efterfølger.

Videos by VICE

Venstre oplevede selv en tilbagegang på 7,2%, hvilket Lars Løkke Rasmussen også adresserede i sin takketale: “Vi har ikke haft et særligt godt valg, men der er et flertal af partier, der synes Danmark skal have en ny regering.” Derudover fastslog han, at Venstre ikke ønsker nøglerne til Christiansborg for enhver pris.

Aftenens største overraskelse var dog, at Dansk Folkeparti opnåede historisk succes ved at overhale Venstre og etablere sig som Danmarks næststørste parti med 21,1% af stemmerne – kun overgået af Socialdemokraterne. Højrefløjspartiet fastholdt hele aftenen, at de som udgangspunkt ikke nødvendigvis har ambitioner om at komme i regeringen, men der er ingen tvivl om, at de med deres nye politiske position vil have kæmpe indflydelse på sammensætningen af den nye regering. Partiet gik blandt andet til valg på at ville genindføre grænsekontrol, forbedre pleje for ældre, at ville sænke den kriminelle lavalder til 12 år og føre en strammere udlændingepolitik, der blandt andet beror på at “[…] begrænse den ikke-vestlige indvandring.”

Liberal Alliance, der på flere politiske områder står i kontrast til Dansk Folkeparti, nød også fremgang. Og med LA’s nyvundne 13 mandater, kan det blive svært for blå blok at finde fælles politisk fodfæste. Det skriver Information. Under alle omstændigheder står Lars Løkke Rasmussen i de kommende dage over for hårde forhandlinger – primært med Dansk Folkeparti -, når han skal danne ny regering.