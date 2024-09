Waven waistcoat and shirt; Topman shirt, Levi’s jacket, Christian Cowan Sanluis hat

PHOTOGRAPHY: ALEX DE MORA

STYLING: KYLIE GRIFFITHS

Makeup: Daisy Harris d’Andel using MAC Cosmetics

Hair: Shiori Takahashi using Bumble & Bumble

Set design: Yasmina Kurunis

Casting: Sarah Bunter

Stylist’s assistants: Thomas Ramshaw and Nina Bright

Photographer’s assistant: Theo Cottle

Models: Ella H at Tess, Emily at Nevs, Dominique at Established

Videos by VICE

WeSC shirt, dungarees from Rokit, Converse shoes

Ellesse jacket

Versace top from Harvey Nichols, Kitty Joseph joggers, K-Swiss trainers

Fred Perry top

Kenzo top from Harvey Nichols

Creep by Hiroshi Awai T-shirt and shirt

New Era hat, Shirt from Rokit, Evisu shorts