Bong Appetit: Nonna Marijuana

Bong Appetit er vores serie om en vidunderlig verden af cannabis, mad og drikkevarer. Vi bliver introduceret til et væld af måder, cannabis kan indgå i madlavning på. Man kan for eksempel bruge det til at ryge kød og fisk – eller man kan bare ryge det.

I første afsnit besøger vores vært Matt Zimbric den 91-årige bedstemor Nonna Marijuana, der driver en hemmelig medicinsk marijuanahave i Californien. Nonna Marijuana serverer klassiske italienske retter med et skævt twist, lavet med topskud hun får fra sin datter.



Nonna lærer Matt en idiotsikker måde at kombinere smør og cannabis, inden hun viser ham, hvordan man laver en omgang kylling “pot-cciatore” og gnocchi i ganja-smør. Undervejs forklarer hun, hvorfor hun anbefaler den medicinske brug af marijuana, til dem der har brug for det – uden at hun selv forsvinder i en tæt tåge. Og så kommer Matt til at fortryde, at han spiste mere end én portion.