Bong Appetit: Stenet sabbat

Abdullah Saeed, vores mere eller mindre permanent mættede vært, er tilbage i en af sine yndlingsbyer: Denver, Colorado. I dette afsnit møder han Josh Pollack fra Rosenberg’s Bagels for at lære mere om, hvordan man til en sabbat-middag laver traditionel jødisk mad med cannabis.

Josh viser os, at man kan tilføre cannabis til så godt som alt mad, hvis altså man har de helt rigtige topskud. Vi starter ud med en skandinavisk, sambuca-konserveret cannabis laks (gravad laks) på et par af Rosenberg’s fineste bagels. Derefter står den på et afslappende måltid bestående af matzo ball-suppe, oksespidsbryst, nuddel kugel og stegte grøntsager indsmurt i cannabis-tilført schmaltz sovs!