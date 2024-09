Canadas fentanyl-epidemi

Denne video er redigeret i forhold til den oprindelige film for at beskytte en af de medvirkende kilderne.

I denne dokumentarfilm kan du komme tæt på de mennesker i delstaten Alberta i Canada, hvis liv er blevet smadret af det superpotente opiat fentanyl. Baggrunden for fentanylkrisen i landet er en beslutning fra 2012, hvor det berygtede smertestillende lægemiddel OxyContin blev trukket tilbage fra apotekernes hylder til fordel for et “sikrere” alternativ ved navn OxyNeo.

Det affødte en bølge af uautoriseret fentanyl forklædt som OxyContin-piller, der spredte sig som en steppebrand og endte med at sætte gang i en regulær epidemi, der har fået narkodødeligheden i landet til at eksplodere.