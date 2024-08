Cardi B skriver historie (igen)

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Cardi B har gjort det igen. Kun få måneder efter hun skrev historie som den første kvindelige solorapper i 19 år, der lå på toppen af Billboard 100-hitlisten, er Cardi tilbage med endnu en verdensrekord.

Som Billboard selv påpeger, kan Bronx-rapperen nu sammenligne sig selv med kunstnere som Ashanti og Beatles, som den kun tredje kunstner til at opnå en top-10-placering med sine første tre singler. Som rapper er hun den allerførste, der har opnået det mål. På nuværende tidspunkt ligger hendes features på G Eazys “No Limit” og Migos’ “Motorsport” på henholdsvis fjerde- og syvendepladsen, mens hendes kommercielle gennembrudssingle “Bodak Yellow” har klatret tilbage til top-10 efter hele 25 uger på hitlisterne.

Og hendes seneste udspil ligger også lunt i svinget. “Bartier Cardi” har vundet en 14. plads, mens rapperens feature på Ozunas “La Modelo” har fået momentum og har nået en 52. plads. Hun har allerede skrevet historie to gange siden debuten i juni, så vi bliver ikke overraskede, hvis hun på et tidspunkt tegner sig for halvdelen af posterne på top-10. Under alle omstændigheder sidder hun nu solidt på hittronen i særdeles godt selskab.