Chef’s Night Out: Ink.

Videos by VICE



Aftenen begynder på Birch, der er Brendan Collins nye sted i hjertet af Hollywood. Menuen står på østers, havtaske tikka masala og svineskank på størrelse med et barnehoved. Derefter kører vi over til The Spare Room på The Hollywood Roosevelt Hotel, hvor vi bowler og drikker cocktails, inden den står på øl og arkadespil hos Dave & Buster’s. På vej tilbage til Ink., tager Michael en omvej forbi Shamrock Social Club, hvor han bliver tatoveret af den kendte tatovør Dr. Woo. Høje på sprut og adrenalin rykker holdet ind i køkkenet på Ink., hvor Michael har arrangeret den ultimative sandwich konkurrence.