Chef’s Night Out: Tacos Punta Cabras

Surfer-tacos, mezcal-smagning, og svampesovse-shots. Sådan lyder menuen i dette afsnit af Chef’s Night Out. De to kokke Daniel Snukal og Josh Gil fra restauranten Tacos Punta Cabras tager med deres venner – Brad Miller fra Ox and Son, og Zach Parks fra Bosscal Mezcal Joven – på en snalret rundtur gennem de to Los Angeles-bydele Santa Monica og Venice.

Føres stop er Leona, Nyesha Arringtons restaurant i Venice Beach. Holdet propper sig med rejer og citrongræs, kartoffelbelagte andeæg og oksehjertekødboller. Derefter sætter vi kurs mod en af LA’s bedste engelske pubs, Ye Olde King’s Head, hvor den står på fish and chips, pølsehorn og masser af kolde øl. Til sidst besøger vi The Chestnut Club, hvor Zach leder os gennem en mezca-smagning. Salúd. Fulde af kaktussprit går turen tilbage til Tacos Punta Cabras, hvor Josh og Daniel sammensætter den ultimative natmads taco med røræg og søpindsvin, stærk kinesisk aubergine, og sur-søde rejer. Det er kun for lokale!

Videos by VICE

Sæson 6 Afsnit 13 af Chef’s Night Out. Se mere