Billeder fra nørdernes Mekka

Michael Marcelle

Hvert år stimler klaner af Saiyans, Spidermænd, Sailor Soldiers og massevis af andre omvandrende hyldester til popkulturen sammen i New York i anledning af Comic-Con, som blev afholdt i sidste weekend.

Her vrimler det med cosplayers, og det er derfor en guldgrube for fotografer, der knipser om kap i håb om at få de bedste skud af årets mest udførlige og gennemarbejdede kostumer. VICE sendte Michael Marcelle og Nathan Bajar ud for at dokumentere de overdådige udklædninger, men også de mere prosaiske øjeblikke, som når Pikachu sænker tænderne i et pizza slice, eller når voksne mænd stolt klynger sig til deres Dakimakura’er.

Videos by VICE

Nathan Bajar

Michael Marcelle

Nathan Bajar

Michael Marcelle

Michael Marcelle

Nathan Bajar

Nathan Bajar

Michael Marcelle

Michael Marcelle

Nathan Bajar

Michael Marcelle

Michael Marcelle

Nathan Bajar

Nathan Bajar

Michael Marcelle

Michael Marcelle

Nathan Bajar

Nathan Bajar

Michael Marcelle

Michael Marcelle

Nathan Bajar

Nathan Bajar