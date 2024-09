Opskrift: Sprød og cremet mac and cheese

Portioner: 8

Forberedelse: 20 minutter

Samlet tid: 1 time og 30 minutter, plus lidt afkølingstid.

Ingredienser

til macaronigratinen:



125 ml sødmælk

1 1/2 spsk natriumcitrat

1 spsk sukker

2 tsk salt, plus yderligere til at smage til med.

7,5 dl cremefraiche

500 g mimolette (fransk komælksost)

125 g parmesan

225 g bucatini-pasta

til béchamelsaucen:

100 g usaltet smør, skåret i tern

1 laurbærblad

1 lille løg, finthakket

100 g mel

1/4 tsk friskrevet muskatnød

1 tsk knuste nelliker

400 ml sødmælk

1 1/2 tsk salt, plus mere til at smage til med

1 håndfuld grofthakket frisk dild

1 håndfuld grofthakket frisk persille

1/2 bundt friske kinapurløg

450 g cremefraiche

1 bundt asparges, tyndskårede

friske urter

olivenolie

friskkværnet sort peber, til at krydre med

Vejledning

1. Tag en brødform og dæk indersiden til med plastikwrap, og stil den til side.

2. Lav macaronigratinen: Varm mælken op, og lad den simre i en stor gryde. Tilføj natriumcitrat, sukker og salt. Tilføj cremefraiche, mimolette og parmesan og rør rundt, indtil du får en lind masse. Sørg for at holde saucen varm.

3. I mellemtiden bringer du en stor gryde med generøst saltet vand i kog. Tilføj pastaen, og kog den, til den er al dente, cirka 6 minutter. Hæld vandet fra, og hæld pastaen ned i ostesaucen, rør godt rundt, så det bliver helt dækket til. På det her tidspunkt kunne du jo egentlig bare smide blandingen i et ildfast fad og bage det i ovnen ved 200 grader, indtil det er gyldent og boblende, og så servere sammen med bechamelsaucen (særligt hvis du ikke lige har natriumcitrat, der jævner saucen.) I stedet skal du placere pasta og sauce i brødformen og rette pastaerne ud, så de ligger lige og horisontalt. Lad brødformen køle af i op til fire timer.

4. Lav béchamelsaucen: Varm smørret op i en stor gryde over mellemhøj varme. Tilføj laurbærblad og løg og tilbered, indtil det er blødt, cirka 6 minutter. Drys mel, muskatnød og nelliker i gryden, og lad det stege i yderligere 2-3 minutter, Mens du pisker i blandingen, hælder du mælk i og lader det tykne. Det tager et par minutter. krydr med salt og hæld i en blender sammen med dild, persille og kinapurløg. Blend til en lind masse. Rør cremefraiche i og stil til side.

5. Når macaronien er kølet af, tager du den op af brødformen. Skær macaronien i 2 centimeter tykke skiver. Smelt smørret i en stor pande over mellemhøj varme. Steg macaroniskiverne, vend dem en enkelt gang, indtil de er sprøde og gyldenbrune. Det tager cirka 3 minutter. Varm noget bechamélsauce op, og bred det ud i bunden af en tallerken. Stil den stegte macaroniskive ovenpå. Vend asparges og urter i en lille skål sammen med en smule olivenolie, salt og peber, og server hver af macaroniskiverne sammen med asparges og urter.