Dansk Nordkorea-beundrer har sendt en fødselsdagshilsen til Kim Jong-un

Den 8. januar er ikke en hvilken som helst dag. Det er dagen, hvor både Elvis Presley og David Bowie kom til verden, og herhjemme er vi minsandten også leveringsdygtige i 8. januars-fødselarer, idet kongen af de erotiske lystspil, Ole Søltoft blev født i dag. Men alt det er de formentlig fuldstændig ligeglade med i Nordkorea, hvor Kim Jong-un i dag kan fejre sin fødselsdag. Hvis ellers han er til kage, og det er han tilsyneladende, kan han, med fare for at flammerne får fat i hans voluminøse hårpragt, se frem til at puste enten 31, 32 eller 33 lys ud. Ingen ved med sikkerhed, hvor gammel han er, kun at han har fødselsdag i dag, og det skal fejres med manér. Den egentlige gave har han dog allerede skænket til sig selv i form af en påstået brintbombe, der nok egentligt var en atombombe, som landet fyrede af i forgårs. Med et enkelt brag fik Nordkorea påkaldt sig hele verdens opmærksomhed, efter at landet i noget tid havde gået rundt og følt sig lidt overset. Og nu er kommuniststyret på alles læber igen.



Spørgsmålet er, om der er også er nogen uden for Nordkorea, der finder anledning til at fejre Den Store Efterfølger. Svaret er ja, han hedder Anders Kristensen, og han er lige så dansk, som han lyder. Anders Kristensen er den mangeårige formand for Dansk Nordkoreansk Venskabsforening og har i denne egenskab sendt en fødselsdagshilsen afsted til Pyongyang. Vi tog en en snak med Anders om Kim Jong-uns foreløbige resultater som leder af verdens mest lukkede land.

VICE: Der er uklarhed om, hvor gammel han egentlig bliver. Ved du det?

Anders Kristensen: Nej, det ved jeg faktisk ikke, og det irriterer mig, at man ikke kan få det at vide. Jeg tror, han er født i 1982. Det er mit bud.

Hvorfor?

Fordi nordkoreanerne er praktisk anlagte mennesker, så hvis det ender med “2”, så passer det på landets to forrige ledere, som blev født i 1912 og 1942. Så kan man holde de runde fødselsdage det samme år. Den slags går de op i.

Hvordan markerer du hans fødselsdag?

Jeg har sendt en fødseldagshilsen derover d. 31. december, som samtidig var en nytårshilsen.

Hvad stod der i den?

Det sædvanlige – et ønske om alt held og lykke i det nye år og en konstatering af, at der har været fremgang i de fire år, han har været ved magten, og at vi håber, han vil fortsætte det gode arbejde.

Får man svar på sådan en hilsen?

Vi får altid en takkeskrivelse fra ambassaden i Stockholm.

Er Kim Jong-un en glad mand på sin fødselsdag? Han har jo, ifølge nordkoreanerne selv, fået en brintbombe i fødselsdagsgave.

Det tror jeg, han er. Brintbomben har skabt større respekt om Nordkorea i udlandet, selvom der var den forventede fordømmelse. Nordkorea ryger op i en anden liga, når det kommer til nationer, man skal tage seriøst. Men på mange måder er brintbomben jo et imaginært våben, som man aldrig vil tage i brug. Det er ren og skær afskrækkelse.

Vi har jo altid en gave med til ham, når vi kommer derover. Sidste gang havde vi medbragt et stort frugtfad fra Royal Copenhagen.



Hvad tror du ellers, der foregår på hans fødselsdag?

I Korea er det faktisk sådan, at fejringen af fødselsdagen finder sted på dagene op til, at man fylder år. Det var også derfor, at den der brintbombe blev sprængt af i onsdags allerede. Man skulle lige være sikker på, at den fungerede godt. Hvis man satte den i gang i dag, og den så ikke havde virket, så havde det været en lidt kedelig fødselsdagsgave.

Man hører mange beretninger om, at befolkningen sulter, og at landet er tvunget i knæ af fattigdom og elendig økonomi på grund af de mange sanktioner. Bør regimet ikke fokusere mindre på bomber og mere på befolkningens ve og vel?

Bomberne er jo et vigtigt forsvar, som afholder fjenden fra at invadere landet. Jeg har desuden ikke indtryk af, at der er hungersnød i Nordkorea. Der er nok knaphed på fødevarer, men jeg har lige været derovre, og jeg kunne se, at de har sådan en rationeringsbog, hvorigennem folket kan få de basale fødevarer til næsten ingen penge. Fødevareproduktionen stiger jo, og i det hele taget går det fremad med levestandarden. Ja, der er grund til at tage hatten af for Kim Jong-un.

Turister i Nordkorea er under konstant overvågning, så de ser aldrig, hvordan tilstandene egentlig er. Er det anderledes for dig, i og med at du er en ven af styret?

Ja, jeg får lidt friere tøjler og kan godt bevæge mig rundt i Pyongyang på egen hånd. De har tillid til mig.

Så du har bedre forudsætninger for at udtale dig om, hvordan det står til i Nordkorea?

Ja, det synes jeg.

Hvis du fik mulighed for at møde Kim Jong-un og overrække ham en gave, hvad skulle det så være?

Vi har jo altid en gave med til ham, når vi kommer derover. Sidste gang havde vi medbragt et stort frugtfad fra Royal Copenhagen. Han får ikke gaverne med hjem til sig selv, men de bliver udstillet i en stor hal oppe i bjergene. Jeg er jo kommet i Nordkorea siden 70’erne, og de gaver, jeg havde med dengang, de er stadig at finde i udstillingen til glæde for befolkningen.

Hvis du skulle gøre status over Kims foreløbige indsats som leder af Nordkorea, hvordan har han så klaret opgaven, synes du?

Han har klaret det godt. Befolkningen har tillid til, at han er den ægte vare i lige linje fra grundlæggeren af det socialistiske Korea, og den opbakning er vigtig.

Men befolkningen har vel ikke andre valg end at bakke ham op?

Tjo, men jeg tror heller ikke de forestiller sig andre valg. Men han er en helt anden ledertype end sin forgænger. Han stiller sig jo åbent frem og holder taler for befolkningen, hvor hans far foretrak tv-taler. Der er Kim Jong-un meget mere åben og kommer samtidig med løfter til befolkningen om forbedringer af levestandarden, styrkelse af industrien og så videre.

I 2014 fastslog en FN-rapport, at de krænkelser af menneskerettighederne, som finder sted i Nordkorea, er værre end noget andet sted i verden. Tror du, at Kim Jong-un bliver mildere med årene og vil gøre noget ved de her overgreb?

Nu ved vi jo ikke, hvor mange overgreb der egentlig finder sted. Det er jo et land, som er i krig, og propagandaen får fuldt drøn på begge sider. Der har ikke været nogen FN-observatører i landet og undersøgt de her ting.

Hvad med alle afhopperne, som flygter til udlandet og fortæller om styrets uhyrligheder?

Ja, men de har jo også en interesse i at fortælle gruopvækkende historier. De bliver oven i købet tilskyndet til at gøre det. Man skal ikke tage de her rapporter for gode varer, bare fordi det er FN, der er afsenderen. Men jo, Nordkorea er da et meget restriktivt styre, og dem, som er imod det, kan godt komme i klemme på en eller anden måde. Men jeg tror ikke på de der grufulde historier. Dem vil jeg godt have bekræftet først.

Og når du siger bekræftet, så mener du, at du vil se det med dine egne øjne, før du tror på det?

Ja, eller nogen som jeg stoler mere på. Fordi når jeg taler med mine nordkoreanske venner, så benægter de jo de her ting.

Er det ikke bare, fordi de er bange for at sige sandheden?

Men skal jeg så tro på USA og det højreorienterede styre i Sydkorea? Det kan jeg jo heller ikke. Der tror jeg da mere på mine venner.

Læs mere fra VICE:

Har Nordkorea bragt os et skridt nærmere atomkrig?

Velkommen til Mong La, byen hvor du kan købe sex, stoffer og truede dyrearter

Serbiens roma-underklasse hærges af lavkvalitetsheroinen ‘pajdo’