De ondeste fans på Copenhell er lægesekretærer, luftkaptajner og swingerklub-ejere

362 dage om året er Refshaleøen ikke meget mere end nogle forfaldne fabrikshaller og en kunstig skibakke. Men i tre ugudelige sommerdage kaster metaloverherrerne deres skygge over øen. Buslinje 66 får et ekstra 6-tal. Gader og stier fra Christianshavn til Reffen flyder pludselig med sortklædt, overtusset, langhåret hellspawn. Det er helvede på dansk jord – et kontrolleret Ragnarok. Det er lige meget, om de er luftkaptajner eller kaffeslubrende mellemledere i den offentlige sektor, alle får svitset deres sorg og bekymringer bort i røg, pyroteknik og gnistrende guitarsoloer.



Vi tog på Copenhell for at stjæle et glimt af metalhovederne i deres naturlige element.

