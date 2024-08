Den ultimative guide til feministisk juleshopping: De her 6 gaver er lort, og de her 7 gaver er nice

I december kulminerer en kamp mellem verden, der forsøger at sælge dig ting, du ikke mangler, og dig, der (med varierende held) forsøger at stå imod. Pludselig har du forbrugsfeminismet for hårdt og i kampens hede (let’s face it, du kommer til at købe en del af dine gaver i koldsvedig panik den 23. december) købt en babylyserød g-streng med påskriften “GRL PWR” til din 14-årige niece, og du vil skamme dig langt ind i 2019.

Vi vil gerne hjælpe dig med at undgå det scenarie, og hvis du gerne vil undgå at smide dine penge efter lort, så bliv hængende.

Hvad betyder det egentlig, at en gave er feministisk? Det afhænger nok af, om du spørger mig, eller om du spørger marketingafdelingen i Monki. Rigtig mange butikker er hoppet med på idéen om, at feministiske budskaber hører hjemme på alt fra undertøj til hættetrøjer og krus. Men spørgsmålet er, om en ting er feministisk, bare fordi der står et feministisk budskab på? Hvor meget af det derude er marketing 101? Og hvilke julegaver kan du rent faktisk give med god, feministisk samvittighed?

Jeg gik en tur ned ad Strøget i København for at finde ud af det og har samlet en liste over ting, du hverken behøver give eller ønske dig – lad det være sagt med det samme: Strøget er en kvalmefremkaldende forbrugsfeministisk all you can eat-buffet – og ting, som er nice og feministiske og meget gerne må findes under mit træ.

“#Stay Woke”-hættetrøje, New Yorker, 80 kroner

Første stop: New Yorker. Tøjbutikken, der i samarbejde med mit forgange teenage-selvs manglende smag gør det meget svært at kigge på billeder af mig selv som 13-16-årig, er leveringsdygtig i flere forskellige forsøg på tøj, der kunne gøre det som feministiske julegaver.

Til de uindviede så betyder ‘woke’ ‘vågen’ eller ‘oplyst’ om undertrykkende strukturer i vores samfund.

Den her hættetrøje er ikke woke, og du bliver det ikke af at købe den. Tøj og ting er ikke feministiske, fordi der står feministiske budskaber på dem. Vi ved ikke, hvilke forhold den her hættetrøje er produceret under – New Yorker scorer den lavest mulige ranking på sitet rankabrand.org, fordi mærket overhovedet ikke har kommunikeret noget ud om dets produktionsforhold og forsyningskæde – men når en hættetrøje koster 80 kroner, er den med stor sandsynlighed produceret til minimumsløn under dårlige arbejdsvilkår.

Rigtig mange af de mennesker, der laver vores fast fashion-tøj, er kvinder, der arbejder under dårlige forhold for at forsørge deres familier. Hvis din feminisme kun inkluderer dine middelklasseveninder i Vesten, så har den akut brug for en opdatering.

“#GRL PWR”-g-streng og -push up-bh, New Yorker, 59 og 99 kroner

Babylyserøde blondetrusser og en push up-bh med tre centimeter fyld med påskriften “GRL PWR” er hverken den gave, vi fortjener, eller den gave, vi har brug for. ‘Men det her sæt er bare helt vildt empowering for mig som pige og kvinde,’ tænker du måske, og det kan da også godt være. You do you. Mine bryster boede permanent oppe under mine hage i samtlige af mine teenageår. Men bare fordi noget er frigørende for dig eller mig personligt, betyder det ikke, at det er det for kvinder generelt.

“This body got rights”- og “Girls to the front”-t-shirts, Message, 100 kroner

Ja, din krop har rettigheder, som generationer før dig har kæmpet hårdt for. Men hvis du vender blikket ud i verden, så er det nemt at se, at kvinders, transpersoners og ikke-binære personers kropslige rettigheder er under pres. Så i stedet for at give din veninde en ligegyldig t-shirt, så hiv hende med til en demonstration for kropslig autonomi, og giv øl og durum bagefter. Så kan I være girls in front og kæmpe for alle kvinders bodies. Det giver mange flere point på feministkontoen end en blød pakke med et ligegyldigt tryk.

“GIRL POWER”-makeup-pung, H&M, 59,95 kroner

Din makeup-pung bliver hverken mere eller mindre feministisk af, at der står “GIRL POWER” på den, og det ved du godt, hvis du er nået hertil. ‘Men kan det ikke være med til at fortælle små piger, at de kan alt, de sætter sig for i verden?’ Jo, men det kan du også ved at læse seje bøger med dem, se nice tv med stærke, kvindelige hovedroller og tale om, hvordan strukturel undertrykkelse fungerer. Du behøver ikke pakke den neo-liberale løgn om, at du kan gøre alt, du sætter dig for, bare du vil det nok, ind og lægge den under juletræet. Girl power-budskaberne er af præcis samme kvalitet, som det plastik, de er trykt på. Derudover: H&M kritiseres for ikke at leve op til deres løfte om at sikre minimumsløn til de arbejdere, der producerer deres tøj, og langt de fleste af de arbejdere er kvinder.

“Girls with class don’t need a glass”-lommelærke, Urban Outfitters, 135 kroner

Næste stop på min vandring ud i kapitalismens uskønne affære med feminisme er alle identitetshungrende unge menneskers yndlingspusher: Urban Outfitters. Det er butikken, hvor du købte alle dine seje band-t-shirts i 8. klasse, og hvor al undergrundskultur går hen for at dø.

For at være helt ærlig kunne jeg sagtens finde på at købe en lommelærke. Det bliver dog næppe den her. Hård alkohol bør indtages uden pop-feministiske budskaber, og jeg føler, vi som kritiske forbrugere (og kvinder med selvrespekt) er kommet længere end det her.

“FEMINIST”-notesbog og -sokker, Monki, 80 og 60 kroner

Monki er nok det high street-brand herhjemme, der har brandet sig allermest på at være feministisk. Fra dets #Monkifesto i 2016, der blandt andet satte fokus på menstruation og onani, til de mange produkter med budskaber om at empower kvinder. Monki er om nogen lykkedes som forbrugerfeministisk brand. Fælles for mærkets feministiske produkter og budskaber er dog ofte, at frigørelsen er et mål for den enkelte, som skal bryde fri af samfundets normer og forventninger. Magtkritik og kapitalismekritik har altid været centralt i feminisme, men i forbrugerfeminismen er den strukturelle kritik erstattet af opløftende ord og lovprisning af personlig frihed. Det er måske nok opløftende, men det er også uendelig uambitiøst, og når vi køber ind på det, risikerer vi at tro, at vi faktisk gør en forskel med vores personlige køb.

I Monki kan man for eksempel købe en lyserød notesbog, hvor der står “FEMINIST” på forsiden. Og nogen vil måske argumentere for, at sådan en kan plante et frø eller sætte gang i en interessant diskussion, når man sidder til en forelæsning på KU. Og det er måske rigtigt. Men hvis summen af din feministiske aktivisme kan trykkes på forsiden af en notesbog eller t-shirt, så gør du ikke nok.

Ja, du får en god følelse i maven, når du putter dine fødder ned i “FEMINIST”-sokker, men måske er den gode følelse i maven det allerfarligste ved forbrugerfeminisme. Vi tror, vi kan købe os til forandring og progressive, politiske holdninger, men det kan vi ikke. Kapitalismekritik udføres ikke ved at købe mere. Jeg siger ikke, at du ikke skal gå med dine “FEMINIST”-sokker, jeg siger bare, at jeg nok dømmer dig en smule, når du kommer iklædt dine politiske budskaber. Du kan ikke forbruge dig til god samvittighed, og fast fashion fucker ekstremt meget med miljøet.

Hvis du stadig hænger på og ikke har mistet modet – eller måske lige netop hvis du har – så har jeg samlet en række gaveidéer, som faktisk er feministiske og nice! De kommer (sjovt nok) ikke fra butikker på Strøget, men hvis du er lidt hurtig, kan du nå den feministiske onlineshopping før juleaften.

Den grafiske roman “Skamlebben”, 298 kroner

Den perfekte gave til din tante, som for nylig er sprunget ud som lesbisk, eller bare til et voksent, velreflekteret familiemedlem, som har brug for bekræftelse i, at identitetskriser kan forekomme i alle faser af livet, og at det er helt okay. Skamlebben er en grafisk roman (altså en bog, som er en tegneserie og for voksne, ikke børn) af Anne Mette Kærulf Lorenzen om en voksen kvinde, som finder ud af, at hun er lesbisk og må tage sit liv op til revision. Forfatteren sprang selv ud som lesbisk som 40-årig med mand og to børn.

Re-mark-kort og -plakater, fra 20 kroner

Re-mark er et dansk kunstkollektiv drevet af tre queerfeminister, som skaber postkort og små plakater med feministiske og queer budskaber. Produkterne produceres lokalt i København. Re-mark har netop udsendt to forskellige juledesigns: ”Hoe Hoe Hoe, happy fistmas” og ”A whole new year to abolish imperialism, white supremacy, capitalism and heteropatriarchy.”

Feministisk dildo, 700 kroner

Det danske feministiske pornoproduktionsselskab Bedside Productions og designeren Oline Marie Andersen har i samarbejde udviklet en dildo så smuk, at man vil have den liggende fremme i vindueskarmen.

Hvis du vil have et større udvalg af sexlegetøj, så tjek Spectrum Boutique ud. Butikken er grundlagt af den fantastisk sjove skribent og sexunderviser Zoë Ligon (jeg kan ikke anbefale hendes Instagram nok). Spectrum Boutique er baseret i USA, men sender også internationalt.

Feministisk porno, fra cirka 100 kroner

Nu hvor vi er i det lumre hjørne, kan vi lige så godt fortsætte. Hvis man gerne vil have, at den porno, man forbruger, er produceret under ordentlige forhold, at skuespillerne arbejder under ordentlige vilkår, og at det, der sker, er lidt mere varieret end heterocentrisk sex med cumshot til sidst, så kan man investere i noget feministisk porno. Pornoproducenten Erika Lust laver film, der henvender sig til mennesker af alle køn, og måske er det netop det, din feministiske ven (hint hint til alle mine veninder, der læser det her) har brug for for at komme igennem en kold og grå januar måned. Måske skal I egentlig bare udveksle gaver inden den 24…

Bogen “Jenteloven”, 149,95 kroner

Hvis du leder efter en feministisk gave til din unge niece eller nevø, så er Jenteloven – feministisk førstehjælp af Ulrikke Falch og Sofie Frøysaa et godt bud. Ulrikke Falch er kendt fra hitserien SKAM, og jeg tænker, at du allerede der får nogle sej moster/tante/onkel-point foræret. De to forfattere takler emner om alt fra kropsbillede til spiseforstyrrelser og depression, og man bliver altså noget mere klar til kamp mod patriarkatet med den her end med et par “GRL PWR”-trusser.

Donation til Sexelancen, fra 5 kroner

Sexelancen er en ombygget ambulance, som leverer et trygt, rent og sikkert rum, hvor københavnske gadesexarbejdere kan tage kunder med hen, så de ikke skal have sex i baggårde eller fremmede menneskers biler. Den er et bud på praktisk og ikke-dømmende hjælp til nogle af de allermest udsatte kvinder herhjemme. Desværre har Sexelancen akut brug for penge, da bilen ikke bestod sidste syn. Og full disclosure, det er nogle af mine gode venner, der driver Sexelancen, så selvfølgelig synes jeg, den er værd at støtte. Giv en donation her, eller send linket til din tante, når hun spørger efter din ønskeseddel.

Bogen “We were feminists once”, 129 kroner

Hvis du (eller dine venner) har fået lyst til at læse mere om samspillet mellem feminisme, branding og kapitalisme, så kan du købe den eneste ting, jeg virkelig ønsker mig i julegave i år, nemlig Andi Zeislers bog We Were Feminists Once – From Riot Grrrl to Covergirl, The buying and selling of a political movement’. Zeisler er grundlægger og redaktør på det feministiske onlinemagasin BitchMedia, og i bogen undersøger hun forholdet mellem feminisme, marketing og populærkultur. Du kan lytte til en podcast med hende her.