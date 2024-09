Den ultimative vegetarburger

Portioner: 12

Forberedelse: 45 minutter

Total: 1 time 20 minutter

Ingredienser

4 mellemstore rødbeder (cirka 1 kg)

6 spsk olivenolie

salt og frisktkværnet peber, efter behov

2 spsk usaltet smør

225 g brune champignon, tyndtskårede

3 kviste timian

1 mellemstort løg, hakket i tern

saften fra 1 citron

170 g grønne linser

110 g bulgur

80 g ristede cashewnødder, pulveriserede

160 g ristede græskarkerner, pulveriserede

1 1/2 spsk xanthan gum

12 boller, halverede

225 g græsk yoghurt

10 g sumak

frisée-salat

2 avokadoer, skrallede og skåret i tynde skiver

Vejledning

1. Varm ovnen op til 220°C. Masser rødbederne med 2 spsk olivenolie og salt, og placer dem på en bageplade. Dæk dem tæt til med sølvpapir, og bag dem indtil de er møre, cirka 1 time. Tag dem ud af ovnen og lad dem køle af. Når rødbederne er kølige nok, skal de skrælles og skæres i stykker.

2. I mellemtiden skal du smelte smør i en mellemstor pande ved mellemhøj varme. Tilføj champignoner, timian og løg og steg, mens du rører og vender det hele jævnligt, indtil svampene er lettere karameliserede. Det tager cirka 12 minutter. Tilføj citronsaft, og skrab de brune bidder af pandens bund. Hæld blandingen i en skål.

3. Bring 7,5 dl vand i kog i en mellemstor gryde. Tilføj linser og kog, indtil de er ‘al dente’. Cirka 20 minutter. Si vandet fra og hæld linserne ned i skålen til champignonerne.

4. Bring 1,25 dl vand i kog i en lille kasserolle. Tilføj bulgur, dæk til, og tag gryden af blusset. Lad bulguren trække i 10 minutter, inden du hælder det over i skålen med champignoner og linser. Rør blandingen godt sammen.

5. Blend rødbederne i en food processor sammen med halvdelen af champignonblandingen, indtil du har en dejagtig masse. Hæld massen tilbage i skålen sammen med resten af svampeblandingen, og tilføj græskarkerner, cashewnødder, xanthan gum, salt og peber.

6. Form dejmassen til 12 bøffer. Varm 2 spsk olie op i en stor støbejernspande ved mellemhøj varme. Steg bøfferne i hold, og vend dem en enkelt gang, indtil de er lettere gyldne på begge sider, cirka 6 til 8 minutter. Stil de færdige bøffer på en tallerken og hold dem varme.

7. Rist indersiden af af bollerne, indtil de gyldne, cirka to minutter. Stil dem på tallerkenen med bøfferne.

8. Bland yoghurt med sumak og krydr med salt og peber.

9. Ved servering skal du placere en bøf på hver af underbollerne. Slyng salaten sammen med det resterende olie plus salt og peber. Placer salaten ovenpå bøfferne sammen med et par skiver avocado. Smid en klat yoghurt på toppen og på overbollen. Og smut så ud og få dig en hotdog; du har brug for kød.

Fra Her er rødbedeburgeren der (måske) kan få dig til at droppe kød