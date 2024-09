​Det er omsider lykkedes forretningsverdenen at gøre cannabis kedeligt

Alle billeder af forfatteren

Der var engang, har jeg hørt, hvor det at fyre en fed var det mest statsundergravende, man kunne foretage sig. Det har ikke været tilfældet meget længe – i hvert fald ikke siden kendisser fra Wiz Khalifa til Whoopi Goldberg er begyndt at lancere cannabisprodukter i samme tempo, som kendte plejede at lancere håndtaskekollektioner.

Fem amerikanske delstater stemmer om at legalisere cannabis til november, og yderligere fire stemmer om medicinsk cannabis, og derfor forventes den lovlige potindustri ifølge markedsanalyser at være en multi-milliardindustri ved udgangen af 2016. Og det betyder en ny bølge af interesse for Big Bud fra forretningsverdenen, med en bred vifte af nye firmaer, der satser på at “get rich or high trying.”

Det har aldrig været mere åbenlyst end til Cannabis World Congress and Business Exposition, der blev afholdt i Los Angeles i sidste uge. Her kunne man se et levende eksempel på, hvad der sker, når man krydser grønne blade med grønne pengesedler. Det her var ikke et udstillingslokale fyldt med bong-kollektioner, piber, og cannabisslik. I stedet var der omkring 100 boder, der solgte landbrugsudstyr, emballagematerialer, forsikringer, og revisionssoftware til de tusindvis af fremmødte industrifolk.

I nogle af boderne pralede enorme maskiner i rustfrit stål af færdigheder som “waveless expansion technology”; enorme laboratorieglas, der tårnede sig over sælgerne og var for vilde til at være rekvisitter i en film om en gal kemiprofessor. De drejede og summede og demonstrerede, hvor gode de var til at, jeg ved det ikke, adskille…molekyler? De lignede næsten vildt dyre, kolossale bonger.

Flere af sælgerne havde ingen direkte forbindelse til selve stoffet, men var der for at promovere beslægtede forretningstilbud. Robert Carp, en advokat fra Boston, solgte how-to guides til potentielle cannabis-forretningsfolk, der skulle “hjælpe dem med at undgå problemer eller hjælpe dem ud af svære situationer.” American Security Product, et firma, der fremstiller pengeskabe, var mødt op for at tilbyde cannabisudbydere et trygt og sikkert sted at opbevare deres penge og produkter.

I en anden bod stod Vangst Talent Network, landets “førende cannabis-rekrutteringsbureau”, der lovede at skaffe kvalificeret personale til cannabisfarme, salgssteder og så videre.

Der var endda en Tax Defense Partners-bod, der opfordrede fremmødte til at springe ud af skabet med deres indtægter. Delstater, der har legaliseret cannabis, tjener kassen på årlig beskatning – næsten $70 millioner (463,4 mio. kroner) i Colorado og over $1 milliard (6,6 mia. kroner) i Washington – og derfor har cannabisforhandlere brug for revisorhjælp til skatteforholdene.

Selve salgsstederne fik også et komplet, kapitalistisk makeover til konferencen. Xanders Green Goods, et dispensary i delstaten Washington, havde klart den mest overdådige bod i lokalet, med vægge af kunstige hampblade og lækre træpaneler. Xander’s, der er en af tre forhandlere i cannabis-paraplyselskabet Cannars portefølje, præsenterede franchiseaftaler for entreprenører, der ønskede at efterligne deres succesfulde forretningsmodel.

Trods overvægten af big business var der stadig enkelte levn fra de gode, gamle dage at finde rundt omkring på konferencen. Blandt andet var der en new-age-agtig Buddha Bliss massageolie, cannabisvin, og endda en fyr, der solgte falske bøger med små, aflåselige rum indeni, en hyldest til den tid, hvor det faktisk var nødvendigt at skjule sit stash.

Det mest markante tegn på, at cannabis officielt er blevet tamt, var, at konferencens hovedtaler ikke var en eller anden stenerlegende som Tommy Chong eller Snoop Dogg, men Montel Williams, din mors yndlings tv-personlighed. Williams, der har været fortaler for medicinsk cannabis, siden han fik konstateret MS i 1999, talte til publikum om hans nye, medicinske firma, Lenitiv Scientific, og hans kampagne for at legalisere CBD, den del af cannabis, der ikke er psykoaktiv, og som lindrer smerte uden at gøre brugeren skæv.

“Folk skal huske, at hele den her bevægelse er sat i gang af patienter,” sagde Williams. “Der er mange, der gerne vil sælge og gro tjald. Men der er stadig patienter derude, der skal plejes. Få os ud af skudlinjen først.”

Flere af de fremmødte, som jeg talte med, var skuffede over at høre, at jeg synes, eventet var så gråt og kedeligt. Men set fra det overordnede perspektiv, er det egentlig ikke så slemt. Ja, det kan godt være, at cannabis ikke er så sejt, nu hvor urtens forkæmpere går i jakkesæt og snakker om skatteprocenter, men den her form for legitimitet er præcis det, som så mange fortalere har arbejdet for siden begyndelsen.

Konferencens eneste rowdy øjeblik kom senere, til en afterparty på et tag, da en gæst smed tøjet og lavede bomben ned i et boblebad i underbukser. Folk kastede et hurtigt blik på situationen, vurderede, om de havde været i plaskezonen eller ej, og vendte prompte tilbage til deres networking-samtaler.

