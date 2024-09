Den unge mands guide til at tjekke sine testikler for kræft

Illustrationer af Michael Dockery



Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ.

Testikelkræft den hyppigste kræftform i Danmark blandt mænd i alderen 15-40 år. I gennemsnit er der 289 nye tilfælde af testikelkræft om året i Danmark, og forekomsten er højest blandt mænd i alderen 20 til 35 år.

Videos by VICE

90-95 procent af alle tilfælde af testikelkræft består af germinative tumorer. De opstår fra bakteriecellerne i testiklerne, som er de samme celler, der ender som færdigudviklet sæd. Der findes to grupper – seminome og non-seminome germinative tumorer. De seminome, som er meget følsomme over for stråleterapi, rammer oftest mænd mellem 30 og 40, mens den lidt mere aggressive non-seminome type oftest ses hos mænd i tyverne.

Det skal du holde øje med

Nogle mænd med testikelkræft oplever ingen symptomer overhovedet. Når de gør, så er det mest almindelige symptom en hævelse eller knude, men ingen smerter. Mindre almindelige symptomer inkluderer en ændring i størrelse eller form af testiklen, en tung fornemmelse i pungen eller en ømhed eller smerte i den nedre del af maveregionen, testiklerne eller pungen. Brystvorterne kan også blive forstørrede og ømme.

Risikofaktorer

De faktorer, som sætter mænd i farezonen for at udvikle testikelkræft, er desværre uoprettelige og umulige at forhindre. De to primære er tidligere tilfælde af testikelkræft i familien, eller hvis en eller begge testikler ikke falder ned pungen (Kryptorchisme). Ting som slag mod pungen, at gå i stramme bukser, tage varme bade eller komme til skade under sportsudøvelse er ikke forbundet til testikelkræft.

Diagnose, behandling og overlevelse

Diagnosticeringen af testikelkræft involverer normalt både scanninger og blodprøver. Tilstedeværelsen af en knude i testiklen kan testes med en ultralydsscanning, og blodprøverne tester for en række markører med forbindelse til en tumor (for eksempel alpha-fetoprotein m.fl.)

Yderligere scanninger som røntgenbilleder af brystet og CT-scanninger bruges til at klarlægge, hvilket stadie kræften er på, og om den eventuelt har spredt sig. Stadiet har nemlig betydning for, hvilken behandling der tages i brug. Hvis kræften kun findes i testiklen, så er en fjernelse af testiklen (orkiektomi) oftest den eneste nødvendige behandling. Hvis kræften har spredt sig til lymfesystemet eller organer som lungerne, leveren eller hjernen, så kan kemoterapi og/eller strålebehandling være en nødvendighed. Fjernelse af en enkelt testikel påvirker hverken fertiliteten eller hormonproduktionen, men kemoterapi og stråling kan nedsætte sædkvaliteten midlertidigt eller permanent.

Selvom overvindelse af sygdommen afhænger af en række forskellige faktorer (såsom kræfttypen, spredningen og patientens generelle helbred), så er prognoserne generelt gode. Et gennemsnit af tallene fra 2009-2013 viser, at ti personer dør af sygdommen om året, og at 97 procent stadig i live fem år efter diagnosen.

Det her er indersiden af din testikel. Sæden bliver produceret i det røde område.

Screening

I modsætning til brystkræft og livmoderhalskræft for kvinder, er der ikke noget formelt, rutinemæssigt screeningsprogram for testikelkræft i Danmark. Mange organisationer som Movember og Kræftens Bekæmpelse opfordrer til gengæld mænd til at foretage regelmæssige undersøgelser af sig selv. Flere kampagner og Twitter-hashtags (#feelingthenuts) forsøger at skabe opmærksomhed på sygdommen og nedsætte den sociale stigmatisering.

I sin artikel for The Conversation fra 2012 fortæller urolog og onkolog Mark Frydenberg, at selvundersøgelse kan hjælpe mænd til at få en bedre fornemmelse af deres testiklers strukturer og derfor ruste dem bedre til at opdage det, hvis der opstår en ændring i overfladen.

Brug denne guide til at tjekke dine testikler for kræft:

Sørg for, at pungen er varm og afslappet (for eksempel efter et varmt bad), så testiklerne hænger lidt lavere.

Brug håndfladen til at holde pungen. Læg mærke til størrelsen og vægten af testiklerne. Det er normalt, hvis den ene er lidt større end den anden og hænger en lille smule lavere.

Rul nænsomt den ene testikel mellem din tommelfinger og de andre fingre og mærk efter eventuelle knuder i eller på overfladen af testiklen. Testiklen bør føles fast og overfladen glat.

Brug fingrene og tommelfingeren til at mærke efter på bagsiden af testiklen, og læg særligt mærke til, om der er hævelser i området. Området kaldes epididymis og er en tæt sammenrullet struktur, som overfører sæden fra testiklen til penis.

Gentag proceduren med den anden testikel og epididymis.

Hvis du vil se en virkelig akavet video med en selvundersøgelse, så tjek den her ud.

Selvom selvundersøgelser kan være effektive, så er det altid en god idé med en professionel vurdering, så hvis du har nogle af symptomerne, som er beskrevet i artiklen, så opsøg din læge. Undersøgelser viser, at den centrale udfordring forbundet med testikelkræft ikke er, at mændene ikke opdager symptomerne, men snarere at de ikke handler på dem.

Mere om mænds sundhed fra VICE:

Analsex-guiden til heteroseksuelle mænd



Mine erfaringer med at vokse op som en fyr med opsvulmede brystvorter



Derfor mister millioner af mænd deres venner, når de er i 20’erne