Ting du bør vide, hvis du skal i fængsel i Danmark

Du har begået en forbrydelse, har modtaget din dom og skal nu i fængsel. Ifølge tal fra Kriminalforsorgen modtog 13.903 danskere i 2012 (som er Kriminalforsorgens nyeste tal) en fængselsdom. Ud af dem var 8929 mænd i alderen 16-34. Statistisk set er du, kære læser, altså i allerhøjeste grad i risikogruppen for at skulle tilbringe en periode bag tremmer. Men hvordan forbereder man sig til en kortere eller længere fængselsdom? Film som Shawshank Redemption eller R stiller ikke ligefrem hygge i udsigt, men er virkelighedens fængselsophold rent faktisk proppet med tilfældig vold og ufrivillig analsex?

Vi har talt med flere kilder, der har fortalt om deres oplevelser i danske fængsler, for at få et indblik i, hvordan livet bag tremmer faktisk er, og hvordan du kan minimere den nedtur det er at være spærret inde 24 timer i døgnet:

Videos by VICE

Foto af Lousy Auber.

Det flyder med stoffer

Surprise, surprise – det flyder med stoffer i de danske fængsler, og det er særligt nemt at få fat på i de åbne fængsler. Det koster en del mere end på gaden, men ikke meget. I de lukkede fængsler, hvor kontrollen er skrappere, er priserne naturligt nok højere. Omkring det dobbelte af, hvad det koster på ydersiden af murene. Ifølge de personer vi har talt med, er udvalget stadig stort, og du kan købe alt fra hash til kokain. Langt de fleste stofbrugere i de danske fængsler tager dog “downers” som hash, heroin eller valium. Fængslet er altså ingen fest, men mere dagen efter festen, hvor du febrilsk forsøger at dæmpe dine tømmermænd ved at ryge dig ned. Det er også en fin mulighed for at vende dig af med dit kokainforbrug, der er alt for dyrt at opretholde i fængslet.

Vold er ikke så udbredt, som du tror

Siden fængslerne oprettede særlige afdelinger til rockere og bandekriminelle, er det blevet langt sikrere for almindelige, levebrødskriminelle at afsone. Og er du sexforbryder, kan det i dag lade sig gøre at slippe igennem afsoningen uden den daglige røvfuld fra dine medfanger, da Kriminalforsorgen er blevet bedre til at hemmeligholde oplysninger om de dømte og lade voldtægtsforbrydere og dets lige afsone i specielle afdelinger. Du kan altså formentlig holde dig væk fra slagsmål under dit ophold. Det kræver bare, at du IKKE stifter narkogæld (dette råd er sådan set almengyldigt og anbefales også til efterlevelse i hverdagen UDEN for fængslet).

Tilmeld dig en uddannelse

Det ser bare så meget bedre ud på papiret, når du skal i gang med pædagogstudiet, så du kan redde udsatte børn fra at lide samme skæbne som dig. Forøger angiveligt din chance for at blive prøveløsladt.

Begynd og gennemfør et behandlingsforløb

Især den sidste del af vigtige. Kan du fuldende et behandlingsforløb og blive dit misbrug kvit, så er det virkelig noget, der batter, hvis du gerne vil ud. Der er faktisk flere, der tilmelder sig, også selvom de ikke er afhængige af et ulovligt stof, for at gavne deres sag – med i købet får man så et par tiltrængte lektioner i, hvordan man undertrykker kriminel tankegang.

Synsforstyrrelser

Hvis du har siddet varetægtsfængslet i et vist stykke tid, vænner dine øjne sig til korte afstande. Hele ideen med at sidde i fængsel er vel egentlig, at du ikke kan slippe for at glo ind i en mur. Når du er ude på den anden side, kan du derfor opleve, at du har svært ved at betragte landskaber. Dine øjne har simpelthen vænnet sig af med dybdeperspektivet.

Løsladelse

Du tror måske, at det værste er overstået, når du har betalt din gæld til samfundet og er på fri fod igen. Men for mange kriminelle, i hvert fald dem, der ønsker at komme tilbage på dydens sti, er det først her, problemerne starter. Det er begrænset, hvor meget kriminelt man kan foretage sig, når man er spærret inde 24 timer i døgnet. Men når man bliver løsladt og selv skal betale husleje og sørge for mad, kan man hurtigt komme i en økonomisk kattepine.

Da jobs til folk, der stadig er våde bag ørene efter en fængselsdom, ikke ligefrem hænger på træerne, ender mange med at ryge tilbage i kriminalitet. Hvis du er kriminel, så har du rent statistisk set også en kriminel omgangskreds, som venter på dig, når du endelig får lov at checke ud fra spjældet. Den slags selskab er ikke ønskværdigt, når man forsøger at holde sin sti ren. Ligesom man anbefaler narkomaner at flytte til en anden by, når de kommer ud af behandling, er det også et fint udgangspunkt, hvis du som for nyligt løsladt eks-kriminel vil eksperimentere med et liv på den rigtige side af loven.

Mere fra VICE:



Jeg opdagede glæden ved at kneppe frugt som teenager



Hitler og de andre nazister var tossede med crystal meth og morfin



Den tidligere FBI-agent, der er sikker på, at han kunne have forhindret 9/11