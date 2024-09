Kunne du spise en tomat, der taler til dig? I dette afsnit af Food Hacking besøger Simon Klose et reklamebureau, som har skabt økologiske grøntsager, der taler med stemmerne fra de mennesker, der har groet dem. I et forsøg på at hacke forbrugertillid låner Simon sin stemme til en tomat, der aktiveres, når man rører ved den.

Sæson 1 Afsnit 5 af Food Hacking. Se mere